Xiaomi düşük maliyetli bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor





Piyasaya sunduğu mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, router cihazları ve taşınabilir şarj istasyonlarında sürekli düşük maliyet konseptini benimseyen Xiaomi bu sayede başarılı satışlar yapıyor ve Çin'in Apple'ı olarak görülüyor. Firmanın bu konseptteki yeni ürünü ise bir akıllı bileklik olacak.





Firmanın tepe yöneticisi Lei Jun tarafından ilk görseli paylaşılan akıllı bileklik MiBand adını alacak ve rakipleri ile benzer özellikler sunacak. Fitness takibi ve bildirim gösterimi temelinde çalışacak olan MiBand, Android Wear ekosistemine dahil olmayacak ve MIUI tabanlı bir arayüz kullanacak.





Bilekliğin en dikkat çekici tarafı ise 32$ civarında olacak satış fiyatı. Bu da onu, piyasadaki en iyi fiyat-performans ürünlerinden birisi haline getirecek. Zira genelde fitness takip bileklikleri 50$-100$ arasında değişen fiyatlara sahip.





Xiaomi yeni akıllı bilekliğin ne zaman satışa sunulacağı konusunda bir bilgi vermemiş. Firma önümüzdeki aylarda ülkemizde de faaliyetlerine başlayacağı için MiBand ürünün ülkemizde satılıp satılmayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/xiaomi-working-fitbit-type-wearable-32.html