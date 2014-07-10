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Xiaomi düşük maliyetli bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor

4 yıl
295
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi düşük maliyetli bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor

Piyasaya sunduğu mobil cihazlar, akıllı televizyonlar, router cihazları ve taşınabilir şarj istasyonlarında sürekli düşük maliyet konseptini benimseyen Xiaomi bu sayede başarılı satışlar yapıyor ve Çin'in Apple'ı olarak görülüyor. Firmanın bu konseptteki yeni ürünü ise bir akıllı bileklik olacak. 

Firmanın tepe yöneticisi Lei Jun tarafından ilk görseli paylaşılan akıllı bileklik MiBand adını alacak ve rakipleri ile benzer özellikler sunacak. Fitness takibi ve bildirim gösterimi temelinde çalışacak olan MiBand, Android Wear ekosistemine dahil olmayacak ve MIUI tabanlı bir arayüz kullanacak. 

Bilekliğin en dikkat çekici tarafı ise 32$ civarında olacak satış fiyatı. Bu da onu, piyasadaki en iyi fiyat-performans ürünlerinden birisi haline getirecek. Zira genelde fitness takip bileklikleri 50$-100$ arasında değişen fiyatlara sahip. 

Xiaomi yeni akıllı bilekliğin ne zaman satışa sunulacağı konusunda bir bilgi vermemiş. Firma önümüzdeki aylarda ülkemizde de faaliyetlerine başlayacağı için MiBand ürünün ülkemizde satılıp satılmayacağını hep birlikte göreceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/xiaomi-working-fitbit-type-wearable-32.html Yorum Yaz
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demirkara67 4 yıl en beğenilen
Aylardır Türkiye ye gelecekler. Bedava olsa ne olur Türkiye de satmadiktan sonra
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navolta 4 yıl
Xiaomi...

O saate bile S800, 3gb ram koyar.
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Will Graham 4 yıl
Bunlarda gösterip elletmeyen cinsten.
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The Times 4 yıl
Türkiye'ye gelmeyen bir firma için neden bu kadar haber yapılıyor?
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Şeker Hapı 4 yıl The Times
The Times
Türkiye'ye gelmeyen bir firma için neden bu kadar haber yapılıyor?

Firma resmi olarak yakinda geleceğine dair açıklama yaptı çünkü
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gorkem2626 4 yıl
Türkiyeye ikinci yarida girilicek diye açıklama yapilmisti daha temmuzdayiz neticede aralik ayina kadar gelecektir
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meego 4 yıl
Türkiyeye gelsede kurtulsak...
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alemburda34 4 yıl
Hala.Türkiye ye gelecekler kaç zamandır takip ediyorum hep lafta daha icraatını goremedik
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drfree1 4 yıl
10.000ahlik bataryalarini aldim 3000 mah cikti. Xiaomi sahte urunleri cok piyasada aslında ozellikle aliexpress 40 tl para verdim onun yerine gidip 7400 luk olani alsaymisim fakat cok ise yariyor genede cok hizli sarj ediyor bi gun telefonpatlicak :(
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chatin_62 4 yıl drfree1
drfree1
10.000ahlik bataryalarini aldim 3000 mah cikti. Xiaomi sahte urunleri cok piyasada aslında ozellikle aliexpress 40 tl para verdim onun yerine gidip 7400 luk olani alsaymisim fakat cok ise yariyor genede cok hizli sarj ediyor bi gun telefonpatlicak :(

Kendinizle çelişiyorsunuz. Hem sahte çıktı diyor hemde Xiaomi'nin ürününü aldım diyorsunuz. Aldığınız sahte ürün için nasıl Xiaomi'yi suçlayabilirsiniz?
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qmerzM 4 yıl
Bir açıklama gerekmez mi Xiaomi? Türkiye'de umarım cıvıtmazsınız fiyat açısından.
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demirkara67 4 yıl en beğenilen
Aylardır Türkiye ye gelecekler. Bedava olsa ne olur Türkiye de satmadiktan sonra
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