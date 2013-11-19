Xiaomi gizemli bir ürünün tanıtımına hazırlanıyor





Çin'in Apple'ı olarak adlandırılan ve kısa süre önce Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı kadrosuna katan Xiaomi, amiral gemi akıllı telefonu Mi3 ve 47 inçlik akıllı telefonu Xiaomi TV'yi lanse etmişti. Firma şimdi gizemli bir ürünün tanıtımına hazırlanıyor.





Firmanın patronu Lei Jun tarafından Twitter üzerinde bir görsel yayınlandı. Ping 20.13.11.20 şeklinde bir slogan taşıyan görselde mavi ışığı yanan bir cihaz görülüyor. Slogandan yarın itibariyle firmanın bu cihazı lanse edeceği anlaşılıyor.





Cihazın ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak Jun; akıllı telefon, set üstü TV kutusu ve televizyonlarının çift bant WiFi özelliğine sahip olduğunu fakat çift bant router desteğini bulamadıklarını bir röportajında aktarmıştı. Bu bakımdan cihazın bir router olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2013/11/19/xiaomi-ready-to-release-new-mysterious-product-on-november-20th/