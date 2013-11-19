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Xiaomi gizemli bir ürünün tanıtımına hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi gizemli bir ürünün tanıtımına hazırlanıyor

Çin'in Apple'ı olarak adlandırılan ve kısa süre önce Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı kadrosuna katan Xiaomi, amiral gemi akıllı telefonu Mi3 ve 47 inçlik akıllı telefonu Xiaomi TV'yi lanse etmişti. Firma şimdi gizemli bir ürünün tanıtımına hazırlanıyor.

Firmanın patronu Lei Jun tarafından Twitter üzerinde bir görsel yayınlandı. Ping 20.13.11.20 şeklinde bir slogan taşıyan görselde mavi ışığı yanan bir cihaz görülüyor. Slogandan yarın itibariyle firmanın bu cihazı lanse edeceği anlaşılıyor.

Cihazın ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak Jun; akıllı telefon, set üstü TV kutusu ve televizyonlarının çift bant WiFi özelliğine sahip olduğunu fakat çift bant router desteğini bulamadıklarını bir röportajında aktarmıştı. Bu bakımdan cihazın bir router olabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.gizmochina.com/2013/11/19/xiaomi-ready-to-release-new-mysterious-product-on-november-20th/ Yorum Yaz
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homeedition88 6 yıl en beğenilen
cakma yeni nesil mac pro cikariyorlar. Sorun cozulmustur...
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okan_cehapelioglu 6 yıl
admalar ne olduğunu facebooktan açıkladı bile çakma mac pro diyen var
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xxxone 6 yıl
Dahili HDD'li router modem.Ufak çaplı NAS sistem.
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ziper_gazi_ 6 yıl
eğerki bunun içinde yüksek donanımlı bir bilgisayar çıkarsa gözümden düşer Xiaomi
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General. 6 yıl
Işınlanma makinasıdır geleceğe ışınlar. Bu çinlilerden herşey beklenir.
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bydoctore 6 yıl
Mavi ledli çöp kutusudur. Malum zaman led zamanı.
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xaposian 6 yıl
homeedition88
cakma yeni nesil mac pro cikariyorlar. Sorun cozulmustur...

Mac Pro'nun çakmasını zaten yapmışlardı. Belki, çakmanın da çakmasıdır. :)
expreview.com/...
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xpow3r 6 yıl xaposian
xaposian

homeedition88

cakma yeni nesil mac pro cikariyorlar. Sorun cozulmustur...


Mac Pro'nun çakmasını zaten yapmışlardı. Belki, çakmanın da çakmasıdır. :)

expreview.com/...


iyimiş, adamlar hiç boş durmuyorlar.
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Public_Enemy 6 yıl
Facebook'da yazıyor, router bu.
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Rikudou Sennin. 6 yıl
su kabı
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Ciginix 6 yıl
Bugüne ping atmışlar.
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FRUEHAUF 6 yıl
47 inclik akıllı telefon :)
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