Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da satışa çıkıyor

Teknoloji Editörü
Hatırladığınız üzere Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve Çin'de satışa sunulmuştu. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Black Shark, 16 Kasım'dan itibaren 28 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak.
Çevrimiçi mağazadan satılacak
Xiaomin'nin Black Shark'ı çevrimiçi mağazasından satışa sunacağı ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya , Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere olarak açıklandı.Black Shark, 5,99 inç 1080x2160 LCD ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 6/8 GB RAM, 64/128 GB depolama alanı, 12 MP + 20 MP çift arka kamera sistemi, 20 MP selfie kamerası ve 4.000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Avrupa pazarı için henüz bir fiyatlandırma açıklanmadı, ancak lansman tarihi yakın olduğu için önümüzdeki günlerde sızması bekleniyor.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/11/9/18078934/xiaomi-black-shark-gaming-phone-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bulgaristan'da bile satışa sürülen telefon 80 milyon luk nüfuslu ülkemizde satışa sunulmuyor neden bence istedikleri rakamları göremediler gerçi neden göremedikleri çok belli.
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