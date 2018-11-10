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Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da satışa çıkıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürdüğü oyuncu telefonu Black Shark Avrupa'da satışa sunulmaya hazır hale geldi. 28 ülkenin yer aldığı liste haberimizde.
6 ay
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12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hatırladığınız üzere Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve Çin'de satışa sunulmuştu. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Black Shark, 16 Kasım'dan itibaren 28 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak.

Çevrimiçi mağazadan satılacak

Xiaomin'nin Black Shark'ı çevrimiçi mağazasından satışa sunacağı ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya , Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere olarak açıklandı.
Black Shark, 5,99 inç 1080x2160 LCD ekran, Snapdragon 845 yonga seti, 6/8 GB RAM, 64/128 GB depolama alanı, 12 MP + 20 MP çift arka kamera sistemi, 20 MP selfie kamerası ve 4.000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Avrupa pazarı için henüz bir fiyatlandırma açıklanmadı, ancak lansman tarihi yakın olduğu için önümüzdeki günlerde sızması bekleniyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/11/9/18078934/xiaomi-black-shark-gaming-phone-launch Yorum Yaz
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dencedenceo 6 ay
Alinabilir bir telefon bence aslinda umarim ulkemize yakin zamanda gelir
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ilker23_89 6 ay dencedenceo
hepsiburada.com/... eee bu bir süredir türkiye de de satılıyor zaten, güzen telefon cidden
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alemburda34 6 ay
Xiaomi gidip direk n11, hepsiburada.com üzerinden kendi satsa valla daha çok satar. Markayı firma vezirde eder rezilde bknz Evofone
Bulgaristan'da bile satışa sürülen telefon 80 milyon luk nüfuslu ülkemizde satışa sunulmuyor neden bence istedikleri rakamları göremediler gerçi neden göremedikleri çok belli.
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.PanxeR. 6 ay
Bugün ki indirimlerle xiaomi black shark 64gb 3.950 tl 128gb lık 4.127 tl iyi fiyat bence ama 5k ya note 9 bulunuyor
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Cute Hentai 6 ay
TR'ye gelse ve telefonu almasanız veya almak isteyipte fiyatından dolayı almak istemeyenlerin ortak manevi düşüncesi şu yönde olurdu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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caneycaney 6 ay
eleman eline almış bile dh de tık yok :)
youtube.com/...
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Efsane Cuma 6 ay
Beyler gamepad i farklı telefonlarda deneyen oldu mu?
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Y-ZiyA 6 ay
Çok büyük bir ihtiyacımızdı. Neden çıkarılmıyor diye bayağıdır endişeleniyordum. İyi ki varsın Facebook
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Ekrem71.5 6 ay
note 8 e bi dex station bi klavye mouse bi joytick kur psp emilatör android deki oyunlarda cabası mis gibi
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a_y_k_u_t 6 ay
Biraz erken oldu ya keşke 2020 gibi gelseydi avrupaya.
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TearsForFears 6 ay a_y_k_u_t
Merak etme ülkemize gelmesi bulur.
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koyunsavar 6 ay
Çokta erenköy
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