Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da satışa çıkıyor

Hatırladığınız üzere Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılmış ve Çin'de satışa sunulmuştu. Şirketten yapılan yeni bir açıklamaya göre Black Shark, 16 Kasım'dan itibaren 28 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak.

Çevrimiçi mağazadan satılacak

Xiaomin'nin Black Shark'ı çevrimiçi mağazasından satışa sunacağı ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya , Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere olarak açıklandı.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/11/9/18078934/xiaomi-black-shark-gaming-phone-launch

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Black Shark,1080x2160 LCD ekran,yonga seti,, 64/128 GB depolama alanı, 12 MP + 20 MP çift arka kamera sistemi, 20 MP selfie kamerası vekapasitesi ile geliyor. Avrupa pazarı için henüz bir, ancak lansman tarihi yakın olduğu için önümüzdeki günlerdebekleniyor.