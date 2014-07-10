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Xiaomi yeni amiral gemi modelini 22 Temmuz'da lanse edecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yeni amiral gemi modelini 22 Temmuz'da lanse edecek
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Ülkemizde de yıl sonuna doğru resmi olarak faaliyete başlayacak olan Xiaomi'nin bu nedenle potansiyel olarak tüm ürünlerine bizim raflarımıza da çıkacakmış gözü ile bakıyoruz. Firmanın yeni amiral gemi modeli de bunlardan birisi. 

Xiaomi Mi4 olarak adlandırılan amiral gemi modeli 22 Temmuz'da yapılacak olan bir etkinlikle resmiyete kavuşacak. Cihaz ile ilgili resmi bilgiler olmasa da davetiye mottosundan alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacağı anlaşılıyor.

Bugüne kadar internete sızan bilgilerden yola çıkarak modelde 5.2 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, Snapdragon 801 veya 805 yongaseti, 16GB dahili kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, LTE desteği şeklinde özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak modelin tam olarak karşımıza neyle çıkacağını 22 Temmuz itibariyle görebileceğiz.  

http://www.androidcentral.com/xiaomi-unveil-mi-4-july-22 Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Xiaomi, Türkiye ye gelecekte biz göreceğiz. Hani, Türkiye pazarına girmek için hazırlık yapıyorlardı. Ölme eşeğim ölme
Yeter artık, kurtarsınlar bu milleti şu çakal bilindik markalardan

Kolay olmuyor 10 ülke dediler yıl sonuna 3 tanesine giris yaptılar 4. deler türkiye 7. Sırada ..
ilker_xxxXiaomi, Türkiye ye gelecekte biz göreceğiz. Hani, Türkiye pazarına girmek için hazırlık yapıyorlardı. Ölme eşeğim ölmeYeter artı...
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SoFreakSweet 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
SoFreakSweet


12 Angry Men

Ne zaman anasayfaya baksam, Xiaomi yeni amiral gemi tanıtıyor.

Ne zaman bir haberdeki yorumlara baksam, sen yine saçmalamış oluyorsun


Keslan, benım onlarca begenı alan yorumum var işine bak sen kımsın ? kendi işinle ılgılen sanamı kaldı benım yazdıgım yorum velete bak dha foruma uye olanı 1 ay olmamıs 3 senelık uyeye laf edıyor benı cok tanıyorsun ya.

7 yıllık hesabım banlandığı için bu hesaba geçtim, baban yaşındaki birisiyle nasıl konuşuyorsun sen?
Onlarca beğeni alan yorumu varmış bak sen
sınıfını takdirle geçmişsin sana bir bisiklet alayım mı
12 Angry MenSoFreakSweet12 Angry MenNe zaman anasayfaya baksam, Xiaomi yeni a...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bu ülkeye gelirde güzel bir fiyata sunulursa tek rakibi kendisi olur.

Çin'den çıkar çıkmaz patent davalarıda başlar.

O yüzden çok temkinliler sanırım.

Bu ülkeye gelirde güzel bir fiyata sunulursa tek rakibi kendisi olur.Çin'den çıkar çıkmaz patent davalarıda başlar.O yüzden çok temkinlil...
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NewsTR 5 yıl
Umarım ülkemize mi4 ile girerler ve f/p oranını iyi tuttururlar
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bloodanqel99 5 yıl
Ne kadar uygun olursa olsun teledfoncular bakar der ki bu cok uygun turkiyede satilacaksa pahali yapmak lazim ki daha cok kazanalim diyip 1300 1400e kakalarlar millete
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Guaire 5 yıl bloodanqel99
bloodanqel99

Ne kadar uygun olursa olsun teledfoncular bakar der ki bu cok uygun turkiyede satilacaksa pahali yapmak lazim ki daha cok kazanalim diyip 1300 1400e kakalarlar millete

Mağazalarda satışı olmayacak, sadece internetten satılacak.
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Neither 5 yıl
Cok pahalı olmaması dileğimle
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Tom Hagen 5 yıl
Ozellikler guzel. Turkiyeye geldiginde iyi tanitim olmadan cok is yapamayacagini dusunuyorum ama.
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serafon 5 yıl
lg g2 den biraz ucuza çıkacak ama zamanla yükselecek fiyatları benim tahminimce. Belki 1-2 kere nispeten iyi fiyata iyi ürün alma şansı verirler o kadar....
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suns 5 yıl
tam da doğum günümdeymiş
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WarSaw 5 yıl
tr ye gelipte fiyatlarını çindeki satış politikalarını izleyip makul tutacaklarını hiç zannetmiyorum adamlar böyle yapmak için çırpınsa bile buradaki TÜRK simsarlar oyunumuzu bozma burada işler böyle yürür diye adamları kazıkçılığa rantçılığa teşvik eder aradan avantalarını koparır götürür tenhada homur homur ziftlenirler.
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eskibirkurt 5 yıl
Xiaomi gelir şayet fiyat politikası iyi olursa diğer cihazları ezer dümdüz eder



Donanım haberdeki paragözlerede zındık koklatmaz. Çünkü ihtiyacı yok. Şayet dh nim ithalatta payı olurasa her tür kokkabazlığa hazırlıklı olun. Belki ozaman reklamını yaparlar.

Xiomi gelince dh maiplatörlerinin görmemeye çalıştığı karalamaya uğraştığı bir cihaz olacak.
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wolfestein 5 yıl
Xiaomi gelirse piyasayi duman eder. Tabi uygun fiyatta satilirsa
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ardaalisahin 5 yıl
cok iyi bir haber oldu bu.Mi3s es gecildi,vazgectiler herhalde.Turkiyeye gelmesini de sabirsizlikla bekliyorum.Bir sonraki telefon tercihimi xiaomiden kullanacagim.
Etrafimdakilere diyorum,1 kisi bile yok bu firmayi bilen.Yok oglum cin mali dandiktir diyor.Halbuki kullandigi esyalarin ℅90i cin mali.İyi fiyattan gelirse kasip kavurur ortaligi.Ama yok bitmez legenciler.Daha bugun gordum 2 kisi,magazaya gelir gelmez biri s5,digeri s4 sordu.Baska da 1 tane bile tele bakmadilar.
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