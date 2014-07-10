Xiaomi yeni amiral gemi modelini 22 Temmuz'da lanse edecek





Ülkemizde de yıl sonuna doğru resmi olarak faaliyete başlayacak olan Xiaomi'nin bu nedenle potansiyel olarak tüm ürünlerine bizim raflarımıza da çıkacakmış gözü ile bakıyoruz. Firmanın yeni amiral gemi modeli de bunlardan birisi.





Xiaomi Mi4 olarak adlandırılan amiral gemi modeli 22 Temmuz'da yapılacak olan bir etkinlikle resmiyete kavuşacak. Cihaz ile ilgili resmi bilgiler olmasa da davetiye mottosundan alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacağı anlaşılıyor.





Bugüne kadar internete sızan bilgilerden yola çıkarak modelde 5.2 inçlik Full HD ekran, 3GB RAM, Snapdragon 801 veya 805 yongaseti, 16GB dahili kapasite, 13MP çözünürlükte arka kamera, LTE desteği şeklinde özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak modelin tam olarak karşımıza neyle çıkacağını 22 Temmuz itibariyle görebileceğiz.

http://www.androidcentral.com/xiaomi-unveil-mi-4-july-22