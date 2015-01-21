Xiaomi yıl sonuna kadar 15 milyon Mi Note modeli satmayı planlıyor





Kısa süre önce Snapdragon 801 yongasetli Mi Note ve Snapdragon 810 yongasetli Mi Note Pro akıllı telefonlarını duyuran Xiaomi, yeni ürünleri ile bu yıl ki satış rakamlarını daha da yukarı çekmeyi planlıyor.





Tayvan'dan gelen değerlendirmelere göre Xiaomi yıl sonuna kadar toplamda 13 ile 15 milyon arasında Mi Note modeli satacak. Ancak bunun her iki modeli mi yoksa sadece Mi Note modelini mi kapsadığı bilinmiyor. Bununla birlikte genelde alt seviye pazarda başarılı satışlar yaptığı için sayı her iki modeli kapsıyor olabilir.





Bu yıl 100 milyon civarında akıllı telefon satışı hedefleyen Xiaomi için bahse konu rakam altıda bir gibi bir orana karşılık geliyor ki tabiri caizse ekmeğini alt seviye cihazlardan çıkaran firma için oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Zira üst seviye sözkonusu olduğu zaman Çin'de de iPhone gibi çok sıkı rakipler mevcut. Ayrıca Xiaomi fiyat çizgisini de yükseltmiş durumda. Çok fazla satış yapılmadığı zaman genel rakam ve dolayısıyla pazar payı da olumsuz etkileniyor.





Xiaomi Mi Note modeli 5.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 64GB'a kadar dahili hafıza gibi özelliklerle ay sonuna doğru 400$ seviyesinden satışa sunulacak. Mi Note Pro modeli ise 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 64GB'a kadar dahili hafıza gibi özelliklerle Bahar aylarında 530$ civarında satışa sunulacak. Xiaomi modellerini Çin haricindeki ülkelerde de satışa sunma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-might-ship-up-to-15-million-Mi-Notes-this-year_id64999