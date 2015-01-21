Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yıl sonuna kadar 15 milyon Mi Note modeli satmayı planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
427
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi yıl sonuna kadar 15 milyon Mi Note modeli satmayı planlıyor

Kısa süre önce Snapdragon 801 yongasetli Mi Note ve Snapdragon 810 yongasetli Mi Note Pro akıllı telefonlarını duyuran Xiaomi, yeni ürünleri ile bu yıl ki satış rakamlarını daha da yukarı çekmeyi planlıyor. 

Tayvan'dan gelen değerlendirmelere göre Xiaomi yıl sonuna kadar toplamda 13 ile 15 milyon arasında Mi Note modeli satacak. Ancak bunun her iki modeli mi yoksa sadece Mi Note modelini mi kapsadığı bilinmiyor. Bununla birlikte genelde alt seviye pazarda başarılı satışlar yaptığı için sayı her iki modeli kapsıyor olabilir. 

Bu yıl 100 milyon civarında akıllı telefon satışı hedefleyen Xiaomi için bahse konu rakam altıda bir gibi bir orana karşılık geliyor ki tabiri caizse ekmeğini alt seviye cihazlardan çıkaran firma için oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Zira üst seviye sözkonusu olduğu zaman Çin'de de iPhone gibi çok sıkı rakipler mevcut. Ayrıca Xiaomi fiyat çizgisini de yükseltmiş durumda. Çok fazla satış yapılmadığı zaman genel rakam ve dolayısıyla pazar payı da olumsuz etkileniyor. 

Xiaomi Mi Note modeli 5.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 64GB'a kadar dahili hafıza gibi özelliklerle ay sonuna doğru 400$ seviyesinden satışa sunulacak. Mi Note Pro modeli ise 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 64GB'a kadar dahili hafıza gibi özelliklerle Bahar aylarında 530$ civarında satışa sunulacak. Xiaomi modellerini Çin haricindeki ülkelerde de satışa sunma niyetinde olduğunu açıklamıştı.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-might-ship-up-to-15-million-Mi-Notes-this-year_id64999 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Selam 1 ay once mi note aldim. Eski bir iphone 5 kullanicisiyim. Bataryanin gunde uc defa bitmesinden yorulmustum. Iphone 6 plus in ise bir led tv fiyatinda olmasindan tiksinmistim. uzun sure arastirdim ve mi note almaya karar verdim. aldigim site oppomart. kotu yorumlara ragmen son derece guvenilir oldugunu dusunuyorum. 64 gb versiyonu bana 1300 liraya mal oldu.Huawei ascend mate 7 -inanilmaz bataryasi nedeniyle- alacaktim ama turkiye fiyatinin 1900 civari oldugunu gorunce xiaomi mi note da karar kildim. MI note pro almamamin sebebi batarya yeterliligine guvenemememdir.
Oncelikle android soku yasadim. IOS isletim sistemi kadar kullanici dostu degil. Xiaomi mi note un kendi ara yuzu de alisilmasi biraz zaman gerektiriyor. Ornegin favori tel numaralarima nerden ulasacagimi bulmam zaman aldi:)
diger bir sorun ise-nedenini bilmiyorum ama google play den download sorunu yasamaya devam ediyorum ancak xiaomi nin mobo market uygulamasinda hemen hersey var (turkcell gibi app haric). Telefon da inanilmaz guzellikte xiaominin tercih ettigi batarya koruyucu uygulamalar ve ayarlar mevcut. benim gibi asiri uygulama internet gezinmesi ve muzik dinleme gibi batarya tuketici isleri seven biri icin sabahtan aksama kadar bataryam dayaniyor ve beni eve ulastiriyor. Ortalama kullanirsam 1.5 gun garanti.
Xiaomi turkce yi de dil secenegi olarak sunuyor.
ekranin parlakligi iphone 6 plus a cok yakin. ses kalitesi cok iyi. fotograf kalitesi harika. video kalitesi ve secenekleri 6 plus kadar iyi degil.telefonda kitkat yuklu ve xiaomi nin update ini bekliyecegiz. ekran hassasiyeti eldivenle dokunmalara da ayarlanabiliyor. hizli bir telefon.
Telefon cok ince ve kaliteli bir yapiya sahip. ancak telfonun elinizle tuttugunuz en cok temas edilen sol yaninda ses ve on-off dugmeleri var. telefonla herhangi bir aktivite yaparken yada aramalar esnasinda bu iki tusa basmamaniz icin kendinizi egitmeniz gerekiyor. baslarda gercekten kufrettim, ne isi var bu iki tusun birbirine bu kadar yakin olarak burada diye.
oyun oynarken bu iki tus sizi delirtiyor. rem ve cpu isterseniz istediginiz anda hizlandirilabiliyor. o zamana kadar telefon ekonomik modda calisiyor.. telefon son derece hizli.
diger ilginc ozelligi sarj kablo giris yeri. Ancak hic sorun degil narin iphone sarj kablolarina odedigim parayi dusununce dayanikli xiaomi kablosu nedeniyle mutluyum.
Telefonun arka yuzeyi inanilmaz kaygan. duz yuzeyde bile dikkatli olun ve mutlaka kilif alin.
bu paraya son derece dikkat cekici bir telefona sahip oldugum icin mutluyum.
umarim mrk ettiginiz cok fazla detay atlamamisimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Hangi ruyayi gormus 15 milyon satcakmis :D :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neuro 4 yıl
1000 liranın altna Snapdragon 810 telefon alma hayali kuranlar satış rakamı tahmininde bulunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
Xiaomiden ucuz cihazlar görüyoruz ama hiçbiri üst seviye uçuk cihazlardan değil, fiyat/performansa oynayan cihazlar,
Mi note pro ile resmen iPhone 6+ in eline vermiş xiaomi, üst düzey bir cihaz yapmışlar ve fiyat biraz alışık olmadığımız seviyeye gelmiş, cihaz piyasadaki en iyi telefon ama azıcık daha ucuz olabilse peynir ekmek gibi satılır.
Redmi serisi ile fazlasıyla pazarı kontrol edecektir xiaomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elseba 4 yıl
fiyat pahalida olsa her malin alicisi vardir. sahsen marka tutkunu degilim ve hicbir telefona 1000 liradan fazla vermeyi mantikli bulmuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercandk 4 yıl
O kadar satmayabilir. Xiaomi fiyat politikasına ters bu cihazların fiyatları. xiaomi diyince akla uygun fiyatlı telefon geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
Biraz zor ayrıca fiyatı biraz pahalı geldi. karşıısnda çok güçlü rakipler var. note 4, galaxy S6, G4,Z4,M9,İphone 6 biraz zor gözüküyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PetroGeologist 4 yıl
eğer düşük fiyattan satmazsa kimse kocaman telefona o kadar para vermez sonuçta yer sıkıntısı olabilir ancak bu xiaomi nin yabancı ve yeni pazarlara girmesine sebep olabilir belki de türkiyeye daha erken gelme ihtimalleri bile olabilir

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARBE 4 yıl
Xoami Tayvan merkezli bir firma mıdır? Asus gibi. Bilen cevap verebilirse memnun olurum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl DARBE
Hayır, Çin merkezli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Hahn13 4 yıl
15 milyon bence zor fiyatinun pahali olmasi satislari cok fazla etkilicekdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl bir satış yapacaklar......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HaRDCoRee40 4 yıl
Meizu Türkiyede,Lenovo Türkiyede.Bana verginin çok olması bahane gibi geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 4 yıl
15 milyon 100 milyonun 4te1i etmiyor yalnız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
427 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Meizu MX4 Pro inceleme videosu "2K ekran, 3D parmak okuyucu, 20.7MP kamera, 3350mAh pil ve fazlası" 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 4 yıl Ultimate Ears BOOM Test Masamızda 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 20 Ocak 2015 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim