Xiaomi yıl sonuna kadar 15 milyon Mi Note modeli satmayı planlıyor

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Kısa süre önce Snapdragon 801 yongasetli Mi Note ve Snapdragon 810 yongasetli Mi Note Pro akıllı telefonlarını duyuran Xiaomi, yeni ürünleri ile bu yıl ki satış rakamlarını daha da yukarı çekmeyi planlıyor.
Tayvan'dan gelen değerlendirmelere göre Xiaomi yıl sonuna kadar toplamda 13 ile 15 milyon arasında Mi Note modeli satacak. Ancak bunun her iki modeli mi yoksa sadece Mi Note modelini mi kapsadığı bilinmiyor. Bununla birlikte genelde alt seviye pazarda başarılı satışlar yaptığı için sayı her iki modeli kapsıyor olabilir.
Bu yıl 100 milyon civarında akıllı telefon satışı hedefleyen Xiaomi için bahse konu rakam altıda bir gibi bir orana karşılık geliyor ki tabiri caizse ekmeğini alt seviye cihazlardan çıkaran firma için oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Zira üst seviye sözkonusu olduğu zaman Çin'de de iPhone gibi çok sıkı rakipler mevcut. Ayrıca Xiaomi fiyat çizgisini de yükseltmiş durumda. Çok fazla satış yapılmadığı zaman genel rakam ve dolayısıyla pazar payı da olumsuz etkileniyor.
Xiaomi Mi Note modeli 5.7 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 64GB'a kadar dahili hafıza gibi özelliklerle ay sonuna doğru 400$ seviyesinden satışa sunulacak. Mi Note Pro modeli ise 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 64GB'a kadar dahili hafıza gibi özelliklerle Bahar aylarında 530$ civarında satışa sunulacak. Xiaomi modellerini Çin haricindeki ülkelerde de satışa sunma niyetinde olduğunu açıklamıştı.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-might-ship-up-to-15-million-Mi-Notes-this-year_id64999 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oncelikle android soku yasadim. IOS isletim sistemi kadar kullanici dostu degil. Xiaomi mi note un kendi ara yuzu de alisilmasi biraz zaman gerektiriyor. Ornegin favori tel numaralarima nerden ulasacagimi bulmam zaman aldi:)
diger bir sorun ise-nedenini bilmiyorum ama google play den download sorunu yasamaya devam ediyorum ancak xiaomi nin mobo market uygulamasinda hemen hersey var (turkcell gibi app haric). Telefon da inanilmaz guzellikte xiaominin tercih ettigi batarya koruyucu uygulamalar ve ayarlar mevcut. benim gibi asiri uygulama internet gezinmesi ve muzik dinleme gibi batarya tuketici isleri seven biri icin sabahtan aksama kadar bataryam dayaniyor ve beni eve ulastiriyor. Ortalama kullanirsam 1.5 gun garanti.
Xiaomi turkce yi de dil secenegi olarak sunuyor.
ekranin parlakligi iphone 6 plus a cok yakin. ses kalitesi cok iyi. fotograf kalitesi harika. video kalitesi ve secenekleri 6 plus kadar iyi degil.telefonda kitkat yuklu ve xiaomi nin update ini bekliyecegiz. ekran hassasiyeti eldivenle dokunmalara da ayarlanabiliyor. hizli bir telefon.
Telefon cok ince ve kaliteli bir yapiya sahip. ancak telfonun elinizle tuttugunuz en cok temas edilen sol yaninda ses ve on-off dugmeleri var. telefonla herhangi bir aktivite yaparken yada aramalar esnasinda bu iki tusa basmamaniz icin kendinizi egitmeniz gerekiyor. baslarda gercekten kufrettim, ne isi var bu iki tusun birbirine bu kadar yakin olarak burada diye.
oyun oynarken bu iki tus sizi delirtiyor. rem ve cpu isterseniz istediginiz anda hizlandirilabiliyor. o zamana kadar telefon ekonomik modda calisiyor.. telefon son derece hizli.
diger ilginc ozelligi sarj kablo giris yeri. Ancak hic sorun degil narin iphone sarj kablolarina odedigim parayi dusununce dayanikli xiaomi kablosu nedeniyle mutluyum.
Telefonun arka yuzeyi inanilmaz kaygan. duz yuzeyde bile dikkatli olun ve mutlaka kilif alin.
bu paraya son derece dikkat cekici bir telefona sahip oldugum icin mutluyum.
umarim mrk ettiginiz cok fazla detay atlamamisimdir.
Mi note pro ile resmen iPhone 6+ in eline vermiş xiaomi, üst düzey bir cihaz yapmışlar ve fiyat biraz alışık olmadığımız seviyeye gelmiş, cihaz piyasadaki en iyi telefon ama azıcık daha ucuz olabilse peynir ekmek gibi satılır.
Redmi serisi ile fazlasıyla pazarı kontrol edecektir xiaomi