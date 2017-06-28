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Xiaomi’den dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonu

Fiyat-performans ürünlerinin lider ismi Xiaomi, bu tecrübesini şimdi de projeksiyon sektörüne getiriyor. Ortaya çıkan sinema projeksiyon cihazı oldukça ses getirecek.
1 yıl
11,4b
2
31
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’den dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonu

Teknoloji sektörünün hemen her noktasında görmeye başladığımız Çinli Xiaomi, ses getirecek ürünlere imza atmaya devam ediyor. Firma son olarak dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonunu duyurdu.

Sinema seviyesinde

Mi Laser Projector isimli cihaz piyasadaki pahalı lazer projeksiyon cihazları ile rekabet edecek. Dış görünümü Yorkey adındaki ünlü optik teknoloji firması tarafından tasarlanan projeksiyon cihazı, Texas Instruments ve Apptronics firmalarının önemli teknolojilerini barındırıyor.

Texas Instruments en yeni DLP işlemcisi ile cihaza hayat verirken Apptronics’in ışık kaynağı optoelektronik teknolojisi de en iyi kaliteyi sağlıyor. Ayrıca en iyi canlılık için gelişmiş lazer fosfor teknolojisi kullanılıyor. 150 inçe kadar görüntü verebilen cihaz 5000 ansilümen parlaklık değerine sahip. Bu sayede evinizde gerçeğe yakın bir sinema sistemi kurabiliyorsunuz.

Cihazın yansıtma modülü 25 000 lazer ömrü sunuyor. Günde iki saat kullanım ile 34 yıl boyunca yansıtma modülü değiştirmeye ihtiyacınız olmuyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm’dan enerji verimliliği odaklı Snapdragon 450"

Fonksiyonellik açısından firmanın Mi TV televizyon arayüzü de cihaza entegre edilmiş. WiFi bağlantısı ile arayüzün tüm nimetlerinden faydalanırken gelişmiş yapay zekalı ses komut sistemi de kullanıma sunulmuş. Ayrıca 4 yüksek güçlü hoparlör ile ekstra bir ses sistemine de gerek kalmıyor.

Cihazın en önemli avantajı elbette fiyatı olacak. Ülkede benzer projeksiyon cihazları 15000$ seviyesinde iken Mi Laser Projector cihazı 1400$ seviyesinde satışa sunulacak. 

 

http://en.miui.com/thread-655654-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Güzel gibi duruyor ama yorum yapmak için biraz erken. En başta çözünürlük belirsiz. Fan zırıltısı ne düzeyde? Hangi mesafe aralığında kullanılabiliyor? Giriş çıkışları neler? Sadece görüntüye ve bir iki özelliğe bakıp değerlendirmek yanlış olur düşüncesindeyim.
Güzel gibi duruyor ama yorum yapmak için biraz erken. En başta çözünürlük belirsiz. Fan zırıltısı ne düzeyde? Hangi mesafe aralığında kullanılabiliyor? Giriş çı...
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modifci 1 yıl
Xiaomi yaparsa alınır
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Xtrud 1 yıl
Hayaller bu gerçekler Xiaomi...
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ncbe 4 ay
Arkadaşlar merhaba mi laser projeksiyonumu yaklaşık 6 aydır kullanıyorum Amazon Amerika’dan yaklaşık 6 Ay önce 2250$ almıştım yeni modelini almayı planladığım için isteyene 1850$ a verebilirim kutusu çok büyük olduğu için attım İzmir'de evimde test edildikten sonra beğenilirse elden teslim edilir. İstanbul’a işim dolayısı ile çok geliyorum ama ancak min 200$ hesabıma yatarsa taşırım geri kalanı teslimatta alırım. İlgilenirseniz msg atarsınız.
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amonRa 4 ay ncbe
yeni modele ait link verir misiniz?
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jay jay justified 10 ay
Arkadaşlar bunu veya yeni sürüm olan WEMAX One'ı kullanan yok mu?
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ncbe 10 ay
İsteyen olursa özelden msg atsın Edremit te yim ama izmir ve İstanbul dan elden teslim edebilirim
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Burak Tüzel MFHUO 7 ay ncbe
Selam , basil ulasirim size
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gafo 1 yıl
Haber metninde yanlıslık var. benzer ürünler 15000 usd degil. bu cihaz full HD bir cihaz. ayrıca uretilmiş 4k olan cihazlar mevcut. bu cihazda 150" goruntude full hd yetmez ama fiyatı makul idare edilebilir.
muadil lazer projeksiyonlar 2000-2500usd den baslıyor.
mi kaliteli ürünler yapıyor. Ama Türkiye ye nasıl gelir kim getirir bilmiyorum.
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gafo 1 yıl
Mi Turkiye mi lazer projeksiyonu getirmesi gerekir. ben aradım ama herkesin araması lazım.. rakiplerine gore fiyatı uygun ve android arayuzu guzel. Turkiye hetkilileri bir acıklama yapar inşallah
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coolhamal 1 yıl
bu lazer dlp lerde gökkuşağı görünüyormu? kaç tane dlp teknolojisi kullanan projeksiyonlara baktım gözlerim yanıyor ve gökkuşağını bir şekil görüyorum.
3lcd bu sorun yok.
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stone2003 1 yıl
Gearbest.com da 2218$ dan on satışa sunuldu.
gearbest.com/...
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fuujitsu 1 yıl
15000$ a satılacak nesi var muadili ürünlerin anlamadım.
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agtr 1 yıl
Bu markadan cihaz alan yazılım desteğinin sıfır olduğunu bilsin
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DH Misafiri 1 yıl
Ya bu saçma sapan şeyleri bırak da mi 5s e Android 7 ne zaman verecekler.Ulan mi 5 e geldi de ona neden yok
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