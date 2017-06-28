Xiaomi’den dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonu

Teknoloji sektörünün hemen her noktasında görmeye başladığımız Çinli Xiaomi, ses getirecek ürünlere imza atmaya devam ediyor. Firma son olarak dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonunu duyurdu.

Sinema seviyesinde

Mi Laser Projector isimli cihaz piyasadaki pahalı lazer projeksiyon cihazları ile rekabet edecek. Dış görünümü Yorkey adındaki ünlü optik teknoloji firması tarafından tasarlanan projeksiyon cihazı, Texas Instruments ve Apptronics firmalarının önemli teknolojilerini barındırıyor.

Texas Instruments en yeni DLP işlemcisi ile cihaza hayat verirken Apptronics’in ışık kaynağı optoelektronik teknolojisi de en iyi kaliteyi sağlıyor. Ayrıca en iyi canlılık için gelişmiş lazer fosfor teknolojisi kullanılıyor. 150 inçe kadar görüntü verebilen cihaz 5000 ansilümen parlaklık değerine sahip. Bu sayede evinizde gerçeğe yakın bir sinema sistemi kurabiliyorsunuz.

Cihazın yansıtma modülü 25 000 lazer ömrü sunuyor. Günde iki saat kullanım ile 34 yıl boyunca yansıtma modülü değiştirmeye ihtiyacınız olmuyor.

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Fonksiyonellik açısından firmanın Mi TV televizyon arayüzü de cihaza entegre edilmiş. WiFi bağlantısı ile arayüzün tüm nimetlerinden faydalanırken gelişmiş yapay zekalı ses komut sistemi de kullanıma sunulmuş. Ayrıca 4 yüksek güçlü hoparlör ile ekstra bir ses sistemine de gerek kalmıyor.

Cihazın en önemli avantajı elbette fiyatı olacak. Ülkede benzer projeksiyon cihazları 15000$ seviyesinde iken Mi Laser Projector cihazı 1400$ seviyesinde satışa sunulacak.