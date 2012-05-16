Xiaomi'den gençlere özel akıllı telefon

Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi, piyasaya sunduğu performans odaklı üst seviye telefonundan sonra bu defa da gençleri hedef alan daha ekonomik bir çözüm ile karşımıza çıkıyor. Youth Edition adını taşıyan yeni telefon, 4-inç boyutunda ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana, 1.2GHz hızında çift çekirdekli uygulama işlemcisine, 4GB ROM kapasitesine, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 1930 mAh kapasiteli pile sahip.

Xiaomi'nin bir önceki modeli ile kıyaslandığında işlemci hızı 1.5GHz'den 1.2GHz seviyesine çekilen akıllı telefonda ayrıca bellek kapasitesi de 1GB'dan 768MB'a düşürülmüş. Android işletim sistemini kullanan telefon ile gençler hedeflendiğinden, farklı renk seçenekleri de telefonun öne çıkan özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. 18 Mayıs'ta satışa sunulacak Xiaomi Youth Edition'ın, anavatanı Çin'deki satış fiyatı 237$ civarında olacak.