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Xiaomi'den gençlere özel akıllı telefon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli telefon üreticisi Xiaomi, piyasaya sunduğu performans odaklı üst seviye telefonundan sonra bu defa da gençleri hedef alan daha ekonomik bir çözüm ile karşımıza çıkıyor. Youth Edition adını taşıyan yeni telefon, 4-inç boyutunda ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana, 1.2GHz hızında çift çekirdekli uygulama işlemcisine, 4GB ROM kapasitesine, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 1930 mAh kapasiteli pile sahip. 
Xiaomi'nin bir önceki modeli ile kıyaslandığında işlemci hızı 1.5GHz'den 1.2GHz seviyesine çekilen akıllı telefonda ayrıca bellek kapasitesi de 1GB'dan 768MB'a düşürülmüş. Android işletim sistemini kullanan telefon ile gençler hedeflendiğinden, farklı renk seçenekleri de telefonun öne çıkan özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. 18 Mayıs'ta satışa sunulacak Xiaomi Youth Edition'ın, anavatanı Çin'deki satış fiyatı 237$ civarında olacak. 

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batkent 7 yıl en beğenilen
böyle telefon Türkiyede olsun en az 1000lira
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ghost48 7 yıl
alan varmı getirtelim
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4Deep 7 yıl
O değilde Türkiye ye ne zaman gelecek bu cihaz
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DH Misafiri 7 yıl
napolyon94
i9000 cakmasi

Çakma makma ama adamlar iyi çakıyor :) Keşke biz de çakabilsek..!
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eXaeL@DH 7 yıl
600TL civarı olur fiyatı ve alabilirim gayet iyi özelliklere sahip yazılımın çokta önemi yok ortalık custom ROM kaynıyor iila birileri çıkıp geliştiriyor. Benim T10'ada ICS yapmaya çalışıyorlar ama işleri zor çok kasıyor ama 2.3.7 gayet sorunsuz kullanıyorum. Turkcell sayesinde değil tabi.
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TheMidnight 7 yıl
Tasarımı fiyatı donanımı herşeyi güzel çeşitlilik ve uygun fiyatlar var çinde çindeki bu modellerin türkiye piyasasına bilinçli getirlmediğini sokulmadığını düşünüyorum eğer bir girseler ortalık karışır...
Belki yazılım desteği sonuna kadar vermezler ama 600 650 tl arası böyle donanımlı bir telefon yok satar..
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ifteri61 7 yıl
gunumuzde uretimlerin cogunun cinde yapildigini varsayarsak cin mali kotudur imajini bir kenara brakmaliyiz.hali hazirda b telefonlar benim en cok sevdigim miui ki en iyi desteklenen surumdur.bu teefonda resmi olarak geliyor.bence co guzel ve kaliteli bir telefon.bu markayi bir sekilde distrubitorlukle ulkemize getirseler ve ortalama 600 tl bir fiyat bicseler tek kelimeyle yok satar.xiaominim butun telefonlari boyle.kaliteli olan cin urunlerinden cunku.
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MrDj 7 yıl
sar degerini bilmiyorum.uzun sure kullanacaklar alabilir.telefon degistirenler icin 2.eli baya duser.belki f/p olarak iyi olabilir.mumkunse ele alip incelemek lazim.
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depelerx 7 yıl
Bi telefonun arka kapağı renkliyse anla ki bir eksikliği vardır :D
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alp0007 7 yıl
Fiyat/Performans süper. Kanaatim Çin mallarının Türkiye'ye girmemesi özellikle sağlanıyor.
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azizdeli 7 yıl
made in chına dusunmek lazm
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