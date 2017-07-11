Xiaomi’den standart kulaklıklara Bluetooth desteği

Eğer kablolu bir kulaklık kullanıyorsanız ve kablosuz kulaklıklara para vermek istemiyorsanız, piyasada farklı alternatifler mevcut. Xiaomi de bu alternatiflerin arasında en iyisi olmayı planlıyor.

Fiyat / Performans

Firmanın yeni tanıttığı Mi kablosuz alıcı, kulaklığınızı taktığınız anda onu bir Bluetooth kulaklığa dönüştürüyor. 10gr ağırlığında olan alıcı beyaz ve göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Diğer modeller gibi kaba ve hantal olmayan alıcı klipsi ile herhangi bir yere de tutturulabiliyor.

MicroUSB üzerinden şarj edilen alıcı Bluetooth 4.2 desteğine sahip. Ayrıca Apple MFi desteği ile üzerindeki ses tuşlarını iOS cihazlarında da kullanabiliyorsunuz. Alıcının ses kalitesi ise ortalamanın biraz üzerinde. Fiyat olarak ise 15 dolar gibi makul bir rakam belirlenmiş.

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Daha iyi ses kalitesi ve daha iyi özellikler isteyenler Noble BTS gibi modellere yönelebilir. Entegre dönüştürücü, güçlendirici ve Bluetooth aptX ses desteği alıcıları daha iyi hale getiriyor ancak dediğimiz gibi Xiaomi fiyat-performans çizgisini tercih etmiş.