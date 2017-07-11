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Xiaomi’den standart kulaklıklara Bluetooth desteği

Firmanın Bluetooth tabanlı Mi ailesine dahil olan yeni kablosuz kulaklık alıcısı, fiyatına göre ortalamanın üzerinde ses kalitesi bekleyen tüketicileri hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Eğer kablolu bir kulaklık kullanıyorsanız ve kablosuz kulaklıklara para vermek istemiyorsanız, piyasada farklı alternatifler mevcut. Xiaomi de bu alternatiflerin arasında en iyisi olmayı planlıyor.

 

Fiyat / Performans

Firmanın yeni tanıttığı Mi kablosuz alıcı, kulaklığınızı taktığınız anda onu bir Bluetooth kulaklığa dönüştürüyor. 10gr ağırlığında olan alıcı beyaz ve göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Diğer modeller gibi kaba ve hantal olmayan alıcı klipsi ile herhangi bir yere de tutturulabiliyor.

 

MicroUSB üzerinden şarj edilen alıcı Bluetooth 4.2 desteğine sahip. Ayrıca Apple MFi desteği ile üzerindeki ses tuşlarını iOS cihazlarında da kullanabiliyorsunuz. Alıcının ses kalitesi ise ortalamanın biraz üzerinde. Fiyat olarak ise 15 dolar gibi makul bir rakam belirlenmiş.

 

Ayrıca Bkz. "Xiaomi bu hafta yeni bir amiral gemisi tanıtıyor"

Daha iyi ses kalitesi ve daha iyi özellikler isteyenler Noble BTS gibi modellere yönelebilir. Entegre dönüştürücü, güçlendirici ve Bluetooth aptX ses desteği alıcıları daha iyi hale getiriyor ancak dediğimiz gibi Xiaomi fiyat-performans çizgisini tercih etmiş. 

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/7/10/15946848/xiaomi-bluetooth-headphone-receiver-cheap-china-only Yorum Yaz
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reymor01 4 ay
Ürün şarjdayken kullanılıyor mu,araba için düşünüyorumda...?
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DH Misafiri 2 yıl
bu cihazda mikrofonlu kulaklık desteği var mıdır xiaomidevice.com da yok denmiş gearbestte var yazmışlar ona göre alıcam yardımcı olabilirmisiniz
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curukcul 2 yıl
Evet gearbest den aldım. %60 şarj ile 3 saat gitti. Tek kötü tarafı kulaklığın ses kontrol tuşlarını kullanamıyorum.
m.gearbest.com/...
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curukcul 2 yıl
Ürünü kullanıyorum. Ürünün üzerinde sadece bt aktif etme tuşu var. Cihazlar çok rahat tanıyor. Yalnız iphone uyumlu kablodan ses kontrollü kulaklıkların ses açma kapama tuşları işlevini yitiriyor
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rmdy 2 yıl curukcul
Üründen memnunmusunuz? Pil kac saat gidiyor. Bir de link alabilir miyim. Orjinalligin garanti olmasi adina gearbetsten almak iyi olur sanirim.
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azteca 2 yıl
Ne zamandır böyle birşey arıyordum. Nokia BH214 kullanıyordum bozulunca yenisini bulamadım. Bu çok iyi oldu .
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Nymphadora 2 yıl
Eski tip ses sistemlerine Bluetooth desteği resmen (:
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Kirk Lee 2 yıl
Arabam için aynı işlevi gören dandik bir cihaz almıştım ama bataryası hemen pes etti. Xiaomi'nin bu ürünü çıkar çıkmaz siparişi vereceğim.
Edit: Aliexpress ve Gearbestte 21$ etiketiyle satışta. Ama üzerinde önceki sonraki parça butonu yer almadığı için almaktan vaz geçtim. Araç kullanırken telefondan müzik değiştirmek riskli olabiliyor.
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blasterjaxx61 2 yıl Kirk Lee
Kirk Lee

Arabam için aynı işlevi gören dandik bir cihaz almıştım ama bataryası hemen pes etti. Xiaomi'nin bu ürünü çıkar çıkmaz siparişi vereceğim.

Edit: Aliexpress ve Gearbestte 21$ etiketiyle satışta. Ama üzerinde önceki sonraki parça butonu yer almadığı için almaktan vaz geçtim. Araç kullanırken telefondan müzik değiştirmek riskli olabiliyor.

banggood.com/... hocam şu ürün tam size göre gibi
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Kerim5100 2 yıl
Kulaklık girişim bozulmuştu resmen derdime çare oldu :D
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bersgurs 2 yıl
Ayrıca Apple MFi desteği ile üzerindeki ses tuşlarını iOS cihazlarında da kullanabiliyorsunuz.

Kaynakta böyle bir destek olmadığı yazıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
kulaklık gücü nerden alıyor ürünün ne işe yaradığı belli değil yok fiyatı performansı .....
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reshthesucker 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kulaklık gücü nerden alıyor ürünün ne işe yaradığı belli değil yok fiyatı performansı .....

bataryası var aletin. 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. ekrem71 tabi yine içeriği apple'la doldurmuş gerekli bilgileri gözardı ederek. bi de apple ile ilgili kısımları eklerken yanlış eklemiş olmayan şeyi varmış gibi göstermiş.

although Xiaomi notes that the receiver doesn’t support Apple’s MFi headset features, so you won’t be able to use things like integrated volume buttons on your headphones if you’re using Xiaomi’s receiver with an iPhone.


and Xiaomi claims the battery can last up to five hours. It charges via Micro USB
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