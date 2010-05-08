Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı

Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight için merak edilen detayları açıkladı. Geçtiğimiz yaz döneminde satışa sunulan Midgard modelinin Beyaza bürünmüş özel bir versiyonu olan yeni kasa, 210 x 478 x 510 mm boyutlarında ve 9.28 Kg ağırlığında.

Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Midgard White Knight, aletsiz donanım kurulumuyla zahmetsiz sistem montajına olanak tanıyor. Giriş-Çıkış panelinde eSATA, iki adet USB 2.0 ve iki adet ses portu bulunan kasa, su soğutma sistemleriyle kullanıma da hazır.

Güç ve reset butonlarının üst kısma, güç kaynağı bölmesinin ise alt kısma yerleştirildiği Midgard White Knight, biri ön diğeri ise arka kısımda yer alan Beyaz LED'li iki adet 120mm fanla geliyor. 11 Haziran'da satışa sunulacak Midgard White Knight, 69.90 Avro'dan gelecek.