Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
1
23
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight için merak edilen detayları açıkladı. Geçtiğimiz yaz döneminde satışa sunulan Midgard modelinin Beyaza bürünmüş özel bir versiyonu olan yeni kasa, 210 x 478 x 510 mm boyutlarında ve 9.28 Kg ağırlığında.

Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Midgard White Knight, aletsiz donanım kurulumuyla zahmetsiz sistem montajına olanak tanıyor. Giriş-Çıkış panelinde eSATA, iki adet USB 2.0 ve iki adet ses portu bulunan kasa, su soğutma sistemleriyle kullanıma da hazır.

Güç ve reset butonlarının üst kısma, güç kaynağı bölmesinin ise alt kısma yerleştirildiği Midgard White Knight, biri ön diğeri ise arka kısımda yer alan Beyaz LED'li iki adet 120mm fanla geliyor. 11 Haziran'da satışa sunulacak Midgard White Knight, 69.90 Avro'dan gelecek.

Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı
Tam Boyutta Gör
Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı
Tam Boyutta Gör
Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl

bu kasa xigmatek midgard pure black editionun şekil olarak aynısı bi tek rengi farklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
cm 690nın beyazı gibi güzel ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mumak 9 yıl
bu kasa xigmatek midgard pure black editionun şekil olarak aynısı bi tek rengi farklı.
ben siyahı kullanıyorum. çok janjanlı bi dış görünüşü yok ama çok kullanışlı.
bitek arkadaşın dediği gibi arka fandan toz alıyo onun haricinde çok güzel bi kasa
ama siyahı ile bunun arasında fiyat farkı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canpinar 9 yıl
30 liralık kasa tipinde yakışmamış markaya ayıp olmuş bence tabi resime bakıpta yaptıgım bir yorum yakındanda görmekte fayda var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7Mhz 9 yıl
White Knight her ne kadar rengiyle güzel görünsede kullanışsız olduğu çok açık. Bu kadar toz ve is çeken bir elektronik bileşenler topluluğunun beyaz olması sürekli temizlik zorunluluğu doğurur.

Midgard oldukça kullanışlı bir kasa ama ön taraf estetik olarak çok başarısız. Hdd kızakları, mesh paneller, fan yuvaları, kasa perçinleri kaliteli. Kasa titreşimden dolayı ses yapmıyor. Güç kabloları anakartın arkasından rahatlıkla geçirilebiliyor. Genişleme yuvalarını (pci) vidasız sabitlemek için yerleştirilen plastik aparatlarda ufak bir dizayn hatası var. Aparat kartın pcb'si ile arka demiri arasına yerleşiyor ve zorlayıncada, gücü yettiğince, bu iki parçayı birbirinden ayırıyor. Güç kaynağı yerleşiminden dolayı küçültülen arka ayaklardaki titreşim önleyiciler, kasa ağırlı altında eziliyor ve arka ayaklar plastik yüzeye oturuyor. İlk anda aklıma gelenler bunlar. Ufak tefek sorunları var ama genel anlamda başarılı bir kasa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhan-bursa 9 yıl
Yorumları okudum kasayı yakından bıle gormeyenler atıp tutmuslar dıger markalarla kıyaslayanlar falan olmus colermaster falan hepsı hikaye bu kasanın aynısının sıyahından kullanıyorum tek kelımeyle mukemmel bır kasa gerek işçilik gerek malzeme kalıtesıyle ve aldıgı parayıda sonuna kadar hakedıyor.Zaten daha cok profesyonel kullanıcılar ıcın tasarlanmıs bir kasa.Bu kasanın detaylı incelemesı ınternette mevcut önce bı ıncelemesını okuyun,sonrada bı kasayı yakından gorun ondan sonra konusun hemen yerden yere vurmayın öyle.Yanlızca bu deıl Xigmatek markasının urettıgı kasalar ödül almış,tescilli,1.sınıf malzemeden yapılmıs kasalardır.Ayrıca fiyat-kalite acısından oldukca uygundur dunyada mılyonlarca ınsan bu fırmanın urettıgı kasaları kullanıyor hatta takıpçileri bile var yeni serisini çıkarmasını beklıyorlar.Kasa deyıp gecmeyın profesyonel kullanıcılar ıcın kasa cok onemlıdır zaten en az 500w lık powersuply le gelıyor xigmatek kasalar.Arastırmadan sallamayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
İyi hoş farklı bir renk kasa da kasanın ayakları niye siyah be kardeşim ?
Direk göze batıyor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
ekran kartı aralığı nekadar acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 9 yıl
Üst bölümde de büyük ihtimalle 140x2'lik fan yeri mevcut, belki fan bile olabilir haberde yazılmamış ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qpcole 9 yıl
CoolerMaster 690'ın yan sanayisi gibi duruyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Bu modelin siyahı var bende ve malzeme ve işçiliğiyle kesinlikle fiyatını hakediyor. Ama beyazı hiç güzel durmamış, daha doğrusu iyi bir kasa olup da beyazı güzel duracak bir model düşünemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AurorAbeam 9 yıl

qpcole

CoolerMaster 690'ın yan sanayisi gibi duruyor :D


Sadece benmi benzettim diyecektim herkes benzetmiş


CM White edition diye piyasaya sürse ancak bu kadar olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 9 yıl
Eğer 70 euro psu suz fiyat ise bu kasa için çok fazla, artı bukadar beyaz bir kasa kısa zamanda kir gösterir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 9 yıl
her bilgisayarcıda bulunan ve müşterilere ''şurdan da bir kasa seç'' dedikleri cinsten bir kasa olmuş. hiçbir özelliği yok. üstüne üsttlük bi de bu fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12733 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Fujitsu'dan kendini temizleyen klima 9 yıl Mitsubishi City Multi VRF ile hem ısıtıyor hem serinletiyor 9 yıl Hitachi, Yutaki ile doğalgaz'dan ucuza ısıtıyor 9 yıl Samsung Klima Sistemleri Video Röportaj 9 yıl Lenovo ile yeni modeller ve projeler üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim