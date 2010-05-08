Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight'ı detaylandırdı

Xigmatek yeni kasa modeli Midgard White Knight için merak edilen detayları açıkladı. Geçtiğimiz yaz döneminde satışa sunulan Midgard modelinin Beyaza bürünmüş özel bir versiyonu olan yeni kasa, 210 x 478 x 510 mm boyutlarında ve 9.28 Kg ağırlığında.
Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Midgard White Knight, aletsiz donanım kurulumuyla zahmetsiz sistem montajına olanak tanıyor. Giriş-Çıkış panelinde eSATA, iki adet USB 2.0 ve iki adet ses portu bulunan kasa, su soğutma sistemleriyle kullanıma da hazır.
Güç ve reset butonlarının üst kısma, güç kaynağı bölmesinin ise alt kısma yerleştirildiği Midgard White Knight, biri ön diğeri ise arka kısımda yer alan Beyaz LED'li iki adet 120mm fanla geliyor. 11 Haziran'da satışa sunulacak Midgard White Knight, 69.90 Avro'dan gelecek.
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bu kasa xigmatek midgard pure black editionun şekil olarak aynısı bi tek rengi farklı.
ben siyahı kullanıyorum. çok janjanlı bi dış görünüşü yok ama çok kullanışlı.
bitek arkadaşın dediği gibi arka fandan toz alıyo onun haricinde çok güzel bi kasa
ama siyahı ile bunun arasında fiyat farkı var.
Midgard oldukça kullanışlı bir kasa ama ön taraf estetik olarak çok başarısız. Hdd kızakları, mesh paneller, fan yuvaları, kasa perçinleri kaliteli. Kasa titreşimden dolayı ses yapmıyor. Güç kabloları anakartın arkasından rahatlıkla geçirilebiliyor. Genişleme yuvalarını (pci) vidasız sabitlemek için yerleştirilen plastik aparatlarda ufak bir dizayn hatası var. Aparat kartın pcb'si ile arka demiri arasına yerleşiyor ve zorlayıncada, gücü yettiğince, bu iki parçayı birbirinden ayırıyor. Güç kaynağı yerleşiminden dolayı küçültülen arka ayaklardaki titreşim önleyiciler, kasa ağırlı altında eziliyor ve arka ayaklar plastik yüzeye oturuyor. İlk anda aklıma gelenler bunlar. Ufak tefek sorunları var ama genel anlamda başarılı bir kasa.
Direk göze batıyor ...
Sadece benmi benzettim diyecektim herkes benzetmiş
CM White edition diye piyasaya sürse ancak bu kadar olurdu