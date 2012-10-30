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Xigmatek'ten düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Praeton LD963

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
17
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Xigmatek'ten düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Praeton LD963
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Masaüstü bilgisayarlar için kasa, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan gibi bileşenler hazırlayan Xigmatek, yeni işlemci soğutucusu Praeton LD963'ü piyasaya sürdüğünü açıkladı.
Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ formundaki işlemcilerine tam destek veren Praeton LD963, 104 mm x 93 mm x 44 mm ölçülerinde düşük profilli bir yapı sunuyor. İşlemci soğutucusunun düşük profilli yapısının, özellikle mini bilgisayarlar (HTPC vs) için ideal göründüğünü söylemek mümkün.
Maksimum 115 watt ısıl tasarım gücü (TDP) değerine sahip işlemcilerin üstesinden gelebilen Praeton LD963'e alüminyum alaşımlı yapraklar ile her biri 6 mm çapında 3 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Bakır ısı borularının, üst düzey ısı transferi adına işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olduklarını belirtelim.
Alüminyum alaşımlı yaprakların soğutulması işlevini 90 mm'lik Xigmatek fan üstleniyor. Hydaumatic tipi mil yatağı ile donatılan PWM fonksiyonlu fan, ısı durumuna göre 1200 devir / dakika ile 2800 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 48 CFM hava üflüyor. Yüksek devirde çalışırken 22 dBA seviyesinde ses üreten fanın hata öncesi kullanım süresi 40.000 saat şeklinde açıklanmış.
Xigmatek, düşük profilli Praeton LD963'ün fiyatını 49.58 Pound (~61.54 Euro) olarak belirlemiş durumda.
Xigmatek'ten düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Praeton LD963
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Xigmatek'ten düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Praeton LD963
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Xigmatek'ten düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Praeton LD963
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scream342 3 yıl
50 tl FİYATI VAR :)
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Castiel 5 yıl
la arkadaş dun 45 lıraya aldım o kadar abartmayalım
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Master_Evil 5 yıl Castiel
konu tarihi 2012
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Psydia 7 yıl
45 dolara 5 isi borulu scythe big shuriken rev.ii varken bunu neden alsinlar ki... (turkiye icin soylemiyorum zaten bu iki model de turkiye'de yok)
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Iron Mask 7 yıl
Orjinalden alıntı : Psydia

45 dolara 5 isi borulu scythe big shuriken rev.ii varken bunu neden alsinlar ki


frostytech.com/...

Low Profil soğutmalarda kendi arasında çeşitlere ayrılıyor.
Yüksek soğutuculu ram kullananlar (Vengeance, Sector 5, Geil Evo gibi) ve çift çekirdek düşük TDP cpu kullananlar 92 mm fanlı LP soğutucu tercih ediyorlar.
Scythe Big Shriken II 12 cm fanlı olması nedeniyle tabii ki daha iyi soğutur, daha sessizdir.
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Psydia 7 yıl
50 pound ne oyle ya altin mi kaplamislar naapmislar
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IceRulez 7 yıl
o fiyata daha farklı ve güzel çözümler mevcut
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eraykarataş 7 yıl
Aşırı pahalı ,düşük profilde daha uygun fiyatlar da var.
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kurunc 7 yıl
60 € !?!?! hey maşşallah :)
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