Xigmatek'ten düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Praeton LD963

Masaüstü bilgisayarlar için kasa, güç kaynağı, işlemci soğutucusu ve fan gibi bileşenler hazırlayan Xigmatek, yeni işlemci soğutucusu Praeton LD963'ü piyasaya sürdüğünü açıkladı.



Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilerine; AMD'nin ise soket FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+ formundaki işlemcilerine tam destek veren Praeton LD963, 104 mm x 93 mm x 44 mm ölçülerinde düşük profilli bir yapı sunuyor. İşlemci soğutucusunun düşük profilli yapısının, özellikle mini bilgisayarlar (HTPC vs) için ideal göründüğünü söylemek mümkün.



Maksimum 115 watt ısıl tasarım gücü (TDP) değerine sahip işlemcilerin üstesinden gelebilen Praeton LD963'e alüminyum alaşımlı yapraklar ile her biri 6 mm çapında 3 adet bakır ısı borusu eşlik ediyor. Bakır ısı borularının, üst düzey ısı transferi adına işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olduklarını belirtelim.



Alüminyum alaşımlı yaprakların soğutulması işlevini 90 mm'lik Xigmatek fan üstleniyor. Hydaumatic tipi mil yatağı ile donatılan PWM fonksiyonlu fan, ısı durumuna göre 1200 devir / dakika ile 2800 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor ve maksimum 48 CFM hava üflüyor. Yüksek devirde çalışırken 22 dBA seviyesinde ses üreten fanın hata öncesi kullanım süresi 40.000 saat şeklinde açıklanmış.



Xigmatek, düşük profilli Praeton LD963'ün fiyatını 49.58 Pound (~61.54 Euro) olarak belirlemiş durumda.

