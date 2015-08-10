Ximmerse'den sanal gerçeklik için gelişmiş kontrol cihazları

Bilgisayar grafikleri ve interaktif teknikler konusunda tutkulu insanları ve şirketleri herhangi bir kar amacı gütmeden uzun yıllardır bir araya getiren SIGGRAPH fuarı, bu yıl 9 Ağustos tarihinde kapılarını araladı ve sanal gerçeklik odaklı birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapmaya başladı. Bu noktada Çin merkezli Ximmerse şirketi, sanal gerçeklik başlıkları için hazırladığı dikkat çekici kontrol sistemlerini tanıttı.

Sanal gerçeklik başlıkları bildiğiniz üzerine harici kontrol cihazlarına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada Valve, Oculus ve Sony'nin bazı çözümleri bulunsa da, diğer firmalar da boş durmuyor. İşte bu firmalardan Ximmerse, hem masaüstü hem de mobil sanal gerçekliğe odaklanıyor ve hazırladığı prototip sistemleri belirli isimler altında kategorilere ayrılıyor.

Üzerinde iki adet kamera ve işlemci yer alan merkez üniteye X-Hawk ismi veriliyor. Bu sistem X-Cobra isimli standart joystick ve X-Paw isimli eldiven birimlerinin takip edilmesi görevini üstleniyor. Ürün aynı zamanda çıplak el takibi de yapabiliyor. X-Cobra ile X-Paw ise kişilerin hem sağ hem de sol elinin sanal gerçeklik dünyasına aktarılmasına aracılık ediyor. X-Cobra Playstation Move'a benzer bir yapıda karşımıza çıkarken, X-Paw eldiven formundaki yapısıyla sanal dünya ile olan etkileşimi farklı bir seviyeye taşıyor. Ayrıca savaş oyunları için X-Cobra'yı bünyesinde taşıyabilen bir analog silah aksesuarı da sergileniyor.

Firmanın şimdiye kadar açıkladığımız ürünleri masaüstü sistemlere hitap ederken, IMU-X-Swift ise mobil sanal gerçeklik dünyasına odaklanıyor. Kişilerin kıyafetleri üzerine takılabilen ürün, Samsung Gear VR gibi akıllı telefonlar temelinde çalışan sanal gerçeklik başlıklarına bedensel kontrol getiriyor. Ürünü takan kişi ileriye doğru eğilirse sanal karakter ileriye gidiyor, yana doğru eğilirse sanal karakter yana ya da olduğu yerde dönerse sanal karakter de 360 derece dönüyor. Böylelikle de basit bir sandalye üzerinde otururken dahi sanal gerçeklik deneyimi tam anlamıyla yaşanabiliyor

Sistemin sunduğu deneyimi açıkça gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.roadtovr.com/ximmerse-adds-motion-tracking-to-pc-and-mobile-vr-using-stereo-camera-tech/