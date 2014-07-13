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Xperia Z3 ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor

4 yıl
607
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80
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z3 ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor

Sony'nin yılın ikinci yarısı için planladığı ve Xperia Z3 olacağı tahmin edilen amiral gemi modeli ile ilgili birbiri ardında görseller gelmeye devam ediyor. Son görseller ise karşılaştırma da içeriyor. 

Sızıntı kaynakları bu kez Galaxy Note ve Xperia Z3 modellerini yanyana getirerek boyut hakkında ipuçları vermeye çalışmış. Görselden de anlaşılacağı üzere Galaxy Note ve Xperia Z3 modellerinin boyutları hemen hemen aynı. Galaxy Note modelinde 146.9 x 83 x 9.7 mm şeklinde ölçüler yer alırken, 5.3 inçlik bir ekran bulunuyordu.

Sony'nin çerçeveleri biraz kalın tuttuğu düşünüldüğünde Xperia Z3 modelinde muhtemelen 5.3/5.4 inçlik bir ekran boyutunun bizi beklediği tahmin ediliyor. Çözünürlük konusunda da yine tahminler Sony'nin artık 2560x1440 piksel çözünürlüğe geçiş yapacağı yönünde. 

İşlemci konusunda henüz bir fikir birliğine varılmış değil. Erken prototiplerde cihazın Snapdragon 801 MSM8974AC versiyonundan güç aldığı görülüyor. Ancak LG G3 Cat. 6 ve Galaxy S5 LTE-A modellerinin Snapdragon 805 yongasetine geçişi ve yıl sonuna doğru daha fazla modelin bu yongasetini kullanacak oluşu Sony'nin elini zayıflatabilir. 

Xperia Z3 modelinin ne zaman lanse edileceğine dair bir bilgi yok ancak uzmanlar en erken Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında Sony'nin bombalarını patlatacağını düşünüyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/sony-xperia-z3-leaks-alongside-galaxy-note-3.html Yorum Yaz
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İronik Adam 4 yıl en beğenilen
Yavaş ol be Sony. Kaptırdın gidiyorsun neredeyse birbirinin aynı cihazlar üretiyorsun. Tamam seviyorum seni telefonların çok hoş da kim telefonunun 6 ayda eskimesini ister ki? Hem de çok küçük farklar yüzünden.
Yavaş ol be Sony. Kaptırdın gidiyorsun neredeyse birbirinin aynı cihazlar üretiyorsun. Tamam seviyorum seni telefonların çok hoş da kim telefonunun 6 ayda eski...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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-BraveHeart- 4 yıl
801ac ile gelecekse hic gelmesin daha iyi
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canguler917 4 yıl
6 ay sonra bu çıkınca z2 eskimiş mi olacak?her yeni telefon çıktığında önceki hemen eskir mi?yoksa eski kavramı artık iş göremez,kendine bile faydası kalmamış eşyalar için mi kullanılır?full hd ekranlı snapdragon 801 li 3gb ramli telefona z3 çıkınca eskidi diyenin zihniyetinden şüphe ederim.
6 ay sonra bu çıkınca z2 eskimiş mi olacak?her yeni telefon çıktığında önceki hemen eskir mi?yoksa eski kavramı artık iş göremez,kendine bile faydası kalmamış e...
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Manchester United 4 yıl
Sony' de hızını alamıyor
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Adventure. 4 yıl
Pazarın iyice suyu çıktı. HTC bir aralar durmadan telefon çıkarırken ondan bayrağı Samsung aldı şimdide Sony bu modaya ayak uydurdu. Z2'yi zaten yeni bir model daha pazar bunu hazmetmeden Z3'ü neden çıkarıyorsun hayır tüketiciye geçiriyorsunuz ama kendi kuyunuzuda kazıyorsunuz.

Z3 sızıntıları sonrası Z2'i almayı düşünenlerde soru işaretine neden oluyorsunuz. Firmaların artık modellerinin arasına ciddi zaman farkı koyması gerekiyor.

Telefon için ise Note ebatlarında telefonlar artık beni yoruyor o yüzden pek alacağımı zannetmiyorum ama bellide olmaz :)
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Tom Hagen 4 yıl
Yapma sony..Ana modelleri hizli uretirse marka konusunda samsungdan kotu olur. Samsung bile note modelinden 1, s modelinden 1 model uretirken sony'nin z serisinden 2 telefon uretmesi mantikli degil..
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Lightr 4 yıl
Bu nedir ya daha z2 yi yeni çıkarmadınız mı
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AlliedSL 4 yıl
Fakirler toplanmış savaş yapıyolar :D Kaçınızda Z2 var ulan gelmiş eleştiriyonuz yok şu eksik yok damga yedi yok ısınıyo ,cahiller önce bi kullanın sonra laf atın.
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foz54 4 yıl
Birbirinden bariz farkı olmayan telefonlar çıkarması üretici gözündeki imajını lekeliyor bence
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blackzeros 4 yıl
tüm z3'lerde çift sim kart girisi olacak ve led flas tasarimi sızan gorsellerden farkli olacakmis.
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ardarda45 4 yıl
Gelsin de z2 ucuzlasın alalım

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okan_cehapelioglu 4 yıl
yıl sonuna doğru çıkacak ve hala 801 ha??
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SteveMeade 4 yıl
Isınmasın yeter z2 nin üzerine ek özellik istemiyor kimse, tabi batarya artabilir
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Bu gidişle Iphone 6'nın rakibi Z8 olacak
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Neeceeeeeep ▲ 4 yıl
Zarla zorla telefon alırsanız bir üst model çıkıyor diye homurdanırsız tabi. Adamlar yapıyor sürüyor piyasaya sen istediğini al elindeki son model olacak diye teknolojiyi durdurma çabalarınız gülünç.
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