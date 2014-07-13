Xperia Z3 ile ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor





Sony'nin yılın ikinci yarısı için planladığı ve Xperia Z3 olacağı tahmin edilen amiral gemi modeli ile ilgili birbiri ardında görseller gelmeye devam ediyor. Son görseller ise karşılaştırma da içeriyor.





Sızıntı kaynakları bu kez Galaxy Note ve Xperia Z3 modellerini yanyana getirerek boyut hakkında ipuçları vermeye çalışmış. Görselden de anlaşılacağı üzere Galaxy Note ve Xperia Z3 modellerinin boyutları hemen hemen aynı. Galaxy Note modelinde 146.9 x 83 x 9.7 mm şeklinde ölçüler yer alırken, 5.3 inçlik bir ekran bulunuyordu.





Sony'nin çerçeveleri biraz kalın tuttuğu düşünüldüğünde Xperia Z3 modelinde muhtemelen 5.3/5.4 inçlik bir ekran boyutunun bizi beklediği tahmin ediliyor. Çözünürlük konusunda da yine tahminler Sony'nin artık 2560x1440 piksel çözünürlüğe geçiş yapacağı yönünde.





İşlemci konusunda henüz bir fikir birliğine varılmış değil. Erken prototiplerde cihazın Snapdragon 801 MSM8974AC versiyonundan güç aldığı görülüyor. Ancak LG G3 Cat. 6 ve Galaxy S5 LTE-A modellerinin Snapdragon 805 yongasetine geçişi ve yıl sonuna doğru daha fazla modelin bu yongasetini kullanacak oluşu Sony'nin elini zayıflatabilir.





Xperia Z3 modelinin ne zaman lanse edileceğine dair bir bilgi yok ancak uzmanlar en erken Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında Sony'nin bombalarını patlatacağını düşünüyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/sony-xperia-z3-leaks-alongside-galaxy-note-3.html