Xplore, RangerX isimli yüksek dayanıklı gövde yapısına sahip Android tabletini duyurdu

Oldukça uzun zamandır zorlu koşullar için özel tablet modelleri üreten Xplore firması, RangerX isimli yeni dayanıklı Android tabletini duyurdu.

Özel magnezyum alaşımlı ve şok korumalı gövde yapısı, IP65 değerlendirmesine sahip su ve toz koruması, -20 ile 60 derece arasında aktif olarak çalışabilme özelliği, 15,000 ft (4,572) metre yükseklik değerinde çalışabilme özelliği gibi teknik detaylar ile gelen RangerX tablet, içerisinde Android 4.0.4 sürümünü barındırıyor ve gücünü 1.5 GHz ARM Cortex A9 işlemci, Intel QM58 Express çipset, POWERVR SGX544 grafik birimi, 1 GB of LPDDR2 RAM ve 32 GB of eMMC SSD depolama biriminden alıyor. Üzerinde 10.1-inç 500-nit 1366 x 768 piksel parlama yapmayan çoklu dokunmatik IPS LCD ekranın yer aldığı tablet, ayrıca Wi-Fi, NFC, LTE, RFID, Bluetooth 4.0 ve GPS gibi kablosuz bağlantıları da destekliyor.

Dahili 10,000 mAh bataryası ile 10 saat aktif kullanım ömrü sunabilen ve 2.2 cm kalınlık yanında 1 KG ağırlık değerleriyle gelen ve iki adet kamera ile görüntül konuşma sağlayabilen tablet, farklı seçenekler ile rahatlıkla özelleştirilebiliyor. Askeriye, hastane ya da zorlu koşullarda çalışan kişiler için uygun bir yapı sağlayan Xplore RangerX, 1,349$ fiyat etiketiyle yurt dışından satın alınabiliyor.

Tablet hakkında hazırlanmış tanıtım ve dayanıklılık videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.xploretech.com/products/RangerX