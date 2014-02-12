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Yahoo Mail, artık VoiceOver destekliyor

5 yıl
348
1
1
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yahoo Mail, artık VoiceOver destekliyor
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Yahoo, App Store’daki sevilen uygulamalarından Yahoo Mail’i güncelledi.

Yayınlanan son sürümle birlikte Yahoo Mail uygulaması, VoiceOver desteğine kavuşuyor. Erişilebilirlik seçeneklerinden aktifleştirilen VoiceOver ile kullanıcılar, uygulamayı kullanırken sesli yardım ve direktifler alabiliyor. Son sürüm ayrıca, çeşitli hata gidermelerini de beraberinde getiriyor.

Yahoo Mail’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Yahoo Mail - Yahoo
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GylR? 5 yıl
Yahoo reklam işini abartmasa kullanımı daha yaygınlaşabilir.
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