Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yakın Gelecekte Araçlarda Yer Alacak Teknolojiler

Güncel teknolojilere hızla adapte olan otomobil firmaları, üretmekte oldukları araçlara her sene farklı özellikler eklemeyi başarıyor.
2 ay
2,8b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Advertorial
Advertorial
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güncel teknolojilere hızla adapte olan otomobil firmaları, üretmekte oldukları araçlara her sene farklı özellikler eklemeyi başarıyor. Teknolojinin göz alıcı hızı, otomotiv sektöründe ciddi inovasyonların gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar opsiyonel olarak sunulan donanımlar, yeni nesil araç modellerinde standart olarak sunulmaya başlanıyor. Önümüzdeki yıllarda sektörün çok daha radikal değişimlere öncülük edeceği ve birbirinden ilginç yeniliklere ev sahipliği yapacağı kaçınılmaz görünüyor.

Otonom Sürüş Teknolojileri

Henüz deneme aşamasında olan tamamen otonom sürüş sistemine sahip araçlar, sürücülerin yardımı olmaksızın bir noktadan başka bir noktaya kolayca ulaşabilmeyi vadediyor. Yeni nesil premium araçların büyük bir çoğunluğunda otomatik park sistemi, şerit takip sistemi, adaptif hız kontrol sistemi ve dinamik şasi kontrolü gibi özellikler aktif olarak kullanılabiliyor. Günümüzde, aracın farklı noktalarına eklenen akıllı sensörler ve kameralar sayesinde şerit içinde kalarak veya öndeki aracın hareketlerine uyarlanarak otomatik bir şekilde araç kullanabilmek mümkün oluyor. Yakın bir zamanda ise sürücü desteği olmadan, harita üzerinde belirlenen iki nokta arasında ilerleyebilecek otomobillerin trafikte de kullanılabileceği düşünülüyor.

Yeni Nesil Multimedya Sistemleri

Otomotiv üreticileri, genellikle her yeni model için farklı donanımlar ekliyor. Önümüzdeki yıllardan itibaren yeni nesil araçların büyük bir çoğunluğunda multimedya sistemi, navigasyon, geri görüş kamerası, Apple CarPlay, Android Auto, stop-start sistemi, yokuş kalkış sistemi, çoklu hava yastıkları, ESP, kör nokta uyarı sistemi ve hız sabitleyici gibi sürüş ve güvenlik donanımlarının standart olarak sunulacağı düşünülüyor. Ayrıca, başta binek otomobiller olmak üzere yeni nesil araç modellerinde dokunmatik ekranlara ve dijital panellere de daha fazla yer verileceği tahmin ediliyor.

Sürüş ve Güvenlik Donanımları

Hava yastıkları, hem sürücüler hem de yolcular için büyük önem arz ediyor. Araçların bir numaralı güvenlik donanımları arasında bulunan çoklu hava yastıkları, günümüzde kaporta dışına da eklenebiliyor. Özel sensörler ile desteklenen kaput üstü ve kapı çevresi dış hava yastıkları, olası bir kazada yayaların ve sürücülerin yaralanma ve can kaybı risklerini en aza indiriyor.

Hibrit ve Elektrikli Araç Modelleri

Sıfır araç fiyatları; aracın markası, modeli, türü, özellikleri ve donanım seviyesi gibi farklı hususlara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Günümüzdeki sıfır araçlar üzerinde daha çok yer verilen çevre dostu hibrit motorlar ise vergi avantajı, yakıt tüketimi, sürüş konforu ve performans anlamında kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor. Sürüş esnasında kendi kendini şarj edebilen hibrit motorlu araçlar, özellikle yoğun şehir trafiğinde minimum yakıt değerlerine imza atıyor. Hızla tükenen petrol kaynakları, önümüzdeki 20 yıl içinde hibrit ve elektrikli araçların daha da popüler olacağını gösteriyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arekamint 2 ay
olması gerekenler artık. Muazzam şaşırmadım yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 ay
Bunların bir çoğu yurtdışı arabalarda zaten standart donanım. Adamlar Türkiye’ye araba satabilmek için kirptikca kırpıyorlar yoksa insanlar alamıyor. Bunun başlıca sorunlusu döviz kuru ve kötü ekonomi yönetimi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 2 ay simbolmina
mecbur kırpıyor yoksa fiyat tavan yapıyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirsu 2 ay
yakın gelecekte araçlara eklenecek yeni teknolojiler ve bu teknolojilere ancak uzaktan bakacak,sadece hayalini kurabilecek olan güzel yurdumun bahtsız insanları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Atari VCS donanım değişikliğine gidiyor, yıl sonuna ertelendi 2 ay Netflix'e Bear Grylls'li interaktif içerik geliyor 2 ay Qualcomm QCS400 yongası yeni nesil akıllı hoparlörlere hayat verecek 2 ay Instagram’ın alışveriş özelliği Türkiye’de 2 ay IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor 2 ay LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık 2 ay Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı 2 ay Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi 2 ay Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor 2 ay Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi 2 ay Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu 2 ay Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi 2 ay “Nakış işlemeli bilgisayarda” kumaş, elektrik devresi haline geliyor 2 ay Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf 2 ay Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi 2 ay BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme] 2 ay Netflix, Apple'ın TV hizmetinde olmayacağını resmen doğruladı 2 ay Yeni Fiat 500 yalnızca elektrikli olarak üretilecek 2 ay Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek 2 ay Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Yakın Gelecekte Araçlarda Yer Alacak Teknolojiler Sonraki Güneş enerjisini toplayıp depolayan filament geliştirildi 2 ay MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi 2 ay NASA: Uzay uçuşları, astronotların vücutlarındaki herpes virüsünü aktif hale getiriyor 2 ay Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 2 ay 'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak 2 ay Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor 2 ay OnePlus 7'nin arka tasarımı ve degrade renk seçenekleri ortaya çıktı 2 ay Microsoft, Halo oyunu için Insider Programı başlattı 2 ay MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi 2 ay MSI’ın GTX 1650 modeli sızdı 2 ay Exynos 9610 ve 6 GB RAM'li Motorola One Vision ortaya çıktı 2 ay Elon Musk'ın dev uzay gemisi 'Starship' bu hafta ilk kez havalanacak 2 ay Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü 2 ay Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı 2 ay Henrik Fisker, yeni elektrikli SUV modeliyle Tesla'ya rakip olacak 2 ay Türk İHA’larının etkinliği Yunanistan’a pahalıya mâl olmaya başladı 2 ay Samsung yeni bir telefon etkinliği yapacak 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor 2 ay Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Fransa'daki Lyon Havaalanı'nda otomobilleri artık robot valeler park ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim