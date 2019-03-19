Yakın Gelecekte Araçlarda Yer Alacak Teknolojiler

Advertorial
Güncel teknolojilere hızla adapte olan otomobil firmaları, üretmekte oldukları araçlara her sene farklı özellikler eklemeyi başarıyor. Teknolojinin göz alıcı hızı, otomotiv sektöründe ciddi inovasyonların gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar opsiyonel olarak sunulan donanımlar, yeni nesil araç modellerinde standart olarak sunulmaya başlanıyor. Önümüzdeki yıllarda sektörün çok daha radikal değişimlere öncülük edeceği ve birbirinden ilginç yeniliklere ev sahipliği yapacağı kaçınılmaz görünüyor.
Otonom Sürüş TeknolojileriHenüz deneme aşamasında olan tamamen otonom sürüş sistemine sahip araçlar, sürücülerin yardımı olmaksızın bir noktadan başka bir noktaya kolayca ulaşabilmeyi vadediyor. Yeni nesil premium araçların büyük bir çoğunluğunda otomatik park sistemi, şerit takip sistemi, adaptif hız kontrol sistemi ve dinamik şasi kontrolü gibi özellikler aktif olarak kullanılabiliyor. Günümüzde, aracın farklı noktalarına eklenen akıllı sensörler ve kameralar sayesinde şerit içinde kalarak veya öndeki aracın hareketlerine uyarlanarak otomatik bir şekilde araç kullanabilmek mümkün oluyor. Yakın bir zamanda ise sürücü desteği olmadan, harita üzerinde belirlenen iki nokta arasında ilerleyebilecek otomobillerin trafikte de kullanılabileceği düşünülüyor.
Yeni Nesil Multimedya SistemleriOtomotiv üreticileri, genellikle her yeni model için farklı donanımlar ekliyor. Önümüzdeki yıllardan itibaren yeni nesil araçların büyük bir çoğunluğunda multimedya sistemi, navigasyon, geri görüş kamerası, Apple CarPlay, Android Auto, stop-start sistemi, yokuş kalkış sistemi, çoklu hava yastıkları, ESP, kör nokta uyarı sistemi ve hız sabitleyici gibi sürüş ve güvenlik donanımlarının standart olarak sunulacağı düşünülüyor. Ayrıca, başta binek otomobiller olmak üzere yeni nesil araç modellerinde dokunmatik ekranlara ve dijital panellere de daha fazla yer verileceği tahmin ediliyor.
Sürüş ve Güvenlik DonanımlarıHava yastıkları, hem sürücüler hem de yolcular için büyük önem arz ediyor. Araçların bir numaralı güvenlik donanımları arasında bulunan çoklu hava yastıkları, günümüzde kaporta dışına da eklenebiliyor. Özel sensörler ile desteklenen kaput üstü ve kapı çevresi dış hava yastıkları, olası bir kazada yayaların ve sürücülerin yaralanma ve can kaybı risklerini en aza indiriyor.
Hibrit ve Elektrikli Araç ModelleriSıfır araç fiyatları; aracın markası, modeli, türü, özellikleri ve donanım seviyesi gibi farklı hususlara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Günümüzdeki sıfır araçlar üzerinde daha çok yer verilen çevre dostu hibrit motorlar ise vergi avantajı, yakıt tüketimi, sürüş konforu ve performans anlamında kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor. Sürüş esnasında kendi kendini şarj edebilen hibrit motorlu araçlar, özellikle yoğun şehir trafiğinde minimum yakıt değerlerine imza atıyor. Hızla tükenen petrol kaynakları, önümüzdeki 20 yıl içinde hibrit ve elektrikli araçların daha da popüler olacağını gösteriyor.
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