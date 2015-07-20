Yanardağ patlamaları küresel ısınmayı yavaşlattı

Küresel ısınma günümüzün en korkutucu sorunları arasında yer almaya devam ediyor olsa da, son yıllarda yapılan ölçümler küresel ısınmanın duraklamaya başladığını ortaya çıkardı. Ancak başta sera gazları olmak üzere küresel ısınmaya neden olan unsurlarda geçtiğimiz yıllara kıyasla bir düşüş olmadığı, hatta bu unsurların son yıllarda daha da arttığı göz önüne alındığında küresel ısınmadaki bu duraklama şaşkınlık yarattı.



Bu duraksamaya neyin sebep olduğu hakkında bugüne kadar birçok teori ortaya atılmış olsa da, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma bu bilinmezliğini ortadan kaldıracak yeni veriler ortaya çıkardı. Yanardağ patlaması sonucu ortaya çıkan taneciklerin güneşten gelen radyasyonu daha önce düşünülenden iki kat daha fazla yansıttığını ortaya çıkaran bu yeni araştırma, son yıllarda küresel ısınma da görülen duraksamanın nedeni olarak yanardağ patlamalarını gösterdi.

Atmosfere saçtıkları kül ve sülfür dolu taneciklerle güneşten gelen ısıyı engelleyen yanardağ patlamalarının iklim üzerindeki etkileri uzun süredir biliniyor olsa da, yayınlanan bu yeni rapor bu etkilerin daha önce tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösterdi.



İsveç Lund Üniversitesi, NASA Araştırma Merkezi, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (Almanya) ve Hollanda Meteoroloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen bu yeni araştırmada, 1997 yılından beri rutin olarak atmosferin sıcaklığını ölçen IAGOS projesinin elde ettiği veriler kullanıldı. Bu verileri inceleyen ekibe göre küresel ısınmanın duraklamasında 2008 - 2012 yılları arasında yaşanan üç büyük yanardağ patlaması oldukça etkili oldu. Rusya, Amerika ve Eritre Devleti'nde meydana gelen bu yanardağ patlamaları, atmosfere püskürdükleri bir megatondan fazla sülfür sayesinde güneşten gelen ısıyı önemli ölçüde engellediler.



http://www.gizmag.com/study-volcanic-eruptions-climate-change/38393/