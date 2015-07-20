Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yanardağ patlamaları küresel ısınmayı yavaşlattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,5b
1
36
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yanardağ patlamaları küresel ısınmayı yavaşlattı
 Küresel ısınma günümüzün en korkutucu sorunları arasında yer almaya devam ediyor olsa da, son yıllarda yapılan ölçümler küresel ısınmanın duraklamaya başladığını ortaya çıkardı. Ancak başta sera gazları olmak üzere küresel ısınmaya neden olan unsurlarda geçtiğimiz yıllara kıyasla bir düşüş olmadığı, hatta bu unsurların son yıllarda daha da arttığı göz önüne alındığında küresel ısınmadaki bu duraklama şaşkınlık yarattı.
Bu duraksamaya neyin sebep olduğu hakkında bugüne kadar birçok teori ortaya atılmış olsa da, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma bu bilinmezliğini ortadan kaldıracak yeni veriler ortaya çıkardı. Yanardağ patlaması sonucu ortaya çıkan taneciklerin güneşten gelen radyasyonu daha önce düşünülenden iki kat daha fazla yansıttığını ortaya çıkaran bu yeni araştırma, son yıllarda küresel ısınma da görülen duraksamanın nedeni olarak yanardağ patlamalarını gösterdi.
Atmosfere saçtıkları kül ve sülfür dolu taneciklerle güneşten gelen ısıyı engelleyen yanardağ patlamalarının iklim üzerindeki etkileri uzun süredir biliniyor olsa da, yayınlanan bu yeni rapor bu etkilerin daha önce tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösterdi.
 İsveç Lund Üniversitesi, NASA Araştırma Merkezi, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (Almanya) ve Hollanda Meteoroloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen bu yeni araştırmada, 1997 yılından beri rutin olarak atmosferin sıcaklığını ölçen IAGOS projesinin elde ettiği veriler kullanıldı. Bu verileri inceleyen ekibe göre küresel ısınmanın duraklamasında 2008 - 2012 yılları arasında yaşanan üç büyük yanardağ patlaması oldukça etkili oldu. Rusya, Amerika ve Eritre Devleti'nde meydana gelen bu yanardağ patlamaları, atmosfere püskürdükleri bir megatondan fazla sülfür sayesinde güneşten gelen ısıyı önemli ölçüde engellediler.

http://www.gizmag.com/study-volcanic-eruptions-climate-change/38393/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simbolmina 4 yıl en beğenilen
Küresel ısınma yüzyıllarca insanların yaptığı eylemlerin sonucu ve iki yanardağ patlaması ile çözülecek türden bir şey değil maalesef. Böyle haberler yaparken dikkat etmek lazım, çeşitli finansörlerin hazırlattıkları, bazı bilgilerin gizlendiği, hülasa taraflı raporlar oluyor genelde bunlar.
Karbon salınımı bunun en büyük sebebi. Bir anda dünyadaki karbon salınımını durdursak dahi küresel ısınma durmayacak. İleride felaketlerin oluşmasını azaltacak sadece. İlkim şartlarının düzelmesi, bundan yüzyıl önceki haline dönmesi ise çok daha uzun zaman gerektirecek. Küresel ısınma, yakın gelecek için ekonomiden ve savaşlardan dahi önemli bir konu ama insanlık olarak bu duruma karşı kayıtsızlığımız beni şaşırttıpı kadar korkutuyor da.
Küresel ısınma yüzyıllarca insanların yaptığı eylemlerin sonucu ve iki yanardağ patlaması ile çözülecek türden bir şey değil maalesef. Böyle haberler yaparken d...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 4 yıl
İnsana ragmen doga kendi kendini kurtarmaya devam ediyor.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 4 yıl
Daha dün Cosmos belgeselinde izlemiştim, yanardağların ortaya çıkardığı karbondioksit, başlı başına küresel ısınma nedeni. Karbondioksit atmosferde birikerek yeryüzündeki sıcaklığın atmosfer dışına çıkmasına engel oluyor. Buna da sera etkisi deniliyor.
Haberde bahsedildiği gibi yanardağın sülfürü sayesinde güneş ışınları ulaşmıyor, bu sayede yeryüzü ısınmıyor olabilir ama karbondioksiti yüzünden de yeryüzünün sıcaklığı da dışarı atılamıyor ki.
Daha dün Cosmos belgeselinde izlemiştim, yanardağların ortaya çıkardığı karbondioksit, başlı başına küresel ısınma nedeni. Karbondioksit atmosferde birikerek ye...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
celo68 4 yıl
Mephalay
celo68
Mephalay
celo68
Mephalay Iyi de, zaten yanardag patlamalarinin isiyi engelledigini biliyorduk. Gunesten gelen isiyi engellemesi kuresel isinmayi azaltmaz, aksine arttirir. Mesele gunesten isi gelmemesi degil, icerideki isinin disari cikamamasi. Ornek: venus.
Kuresel ısınma biz ısı ürettiğimiz için oluşmuyor güneşten gelen ısının bir kısmı dünya üzerinden yansıyarak uzaya tekrar gitmekte normalde ama atmosferdeki bazı gazlar tarafından atmosferde tutuluyor. Yanardağ patlamaları ile dünyaya ısı girişi engellenmiş olduğu için biraz etkisi olmuş oluyor.
Bizim isi urettigimizi soyleyen kim, icerideki isi disari cikamadigi icin greenhouse effect oluyor, mesajda dedigim gibi, ve volkanik aktivite de bunu tetikleyen faktorlerden biri.
Eğer dışarıdan ısı girişi herhangi bir şekilde engellenirse içerde ısı artışı meydana gelmeyecek ve birikmiş olan ısının bir kısmı dünya yüzeyi tarafından emilecek bir kısmıda uzaya yayılacaktır. Atmosfer ısısı azaldığı için hava soğuyacak ve belki de buzul çağı meydana gelecek. Volkanik patlamalar engel görevi görebilir ancak bunların uzun süreli ve çok büyük olması lazım diye düşünüyorum küresel ısınmanın durması için.
Eger disaridan isi gelmezse, yani icerisi izole olursa icerideki isi hic bir sekilde uzaya cikmayacak, volkanik aktiviteler ya da dunyanin merkezindeki isiyi yuzeye tasiyan herhangi bir tektonik aktivite yuzey sicakligini arttiracak, bu da sera etkisi oluyor. Disaridan isinin gelmemesine bir itirazin yokken iceridekinin disariya nasil ciktigini aciklar misin ?

Bütün cisimler etraflarına ışıma yaparak enerji kaybeder. Dünyanın kendi içindeki ısının yeryüzündeki iklim üzerinde oynama yapabilecek seviyede yeryüzüne çıkma gibi bir durum olması için dünyanın çekirdeğinin daha aktif olması gerekir. Aksine çekirdek giderek soğumaktadır. Arada meydana gelen yanardağ patlamaları, okyanus tabanında levha hareketleri sonucu yeryüzüne ulaşan ısı iklim değişikliğine yetecek miktarda değildir. Küresel ısınmanın sebebi güneşten gelen ışınların bir kısmının uzaya tekrar dönmesi gerekirken bizim atmosfere saldığımız bazı gazlar nedeniyle uzaya tekrar dönmemesidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 yıl
Eninde sonunda bu gezegeni terk edeceğimiz kesin en azından zenginler terk edecek zaten bir bir terk etmeye başladı ya neyse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bayberty 4 yıl
yıllar önce bir japon bilimadamının yazısını okumuştum...

küresel ısınma yolunda ara ara minik soğuma dönemleri yaşanacak demişti...bunun ilk durağının yaklaşık 2020'ye doğru oluşacağını ve 10 yıl kadar süreceğini belirtmişti...

yazıyı bir yere kopyalamıştım bulursam paylaşırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 4 yıl
biliyordum biliyordum tabiat ananın yardımımıza yetişeceğini biliyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1E8273177 4 yıl
O yanardağlar biraz daha şiddetli patlasalar ve süper yanardağ statüsüne bi girseler, bu kezde küresel soğumaya neden olacaklar ve hayat biter.... milyonlarca yıl önce olmuştu....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
Azalma değil yavaşlama (decelerate vs. decrease) söz konusu.
Peki, bu makaleden çıkarmamız gereken ders?
Karbon salınımı konusunda sıkmaya gerek yok mu?
Bir yerlerden mağma mı bulalım?
Yoksa fabrikalardan CO2 yerine Kükürtlü (Sülfür deyip durmayın şuna yahu!) atıklar mı salalım?
Ha?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 4 yıl
O yanardağlar bilerek kontrollü patlatılmıştır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murmeko 4 yıl
lan şimdi de buz devrine doğru gitmeyelim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 4 yıl
Ben her gün elektrik üretimi için jeotermal güneş rüzgar dalga füzyon gücünden yararlanan teknolojilerin gelişiminde bir ilerleme beklerken karşılaştığım haberlere bak. İnsanlıktan umut yok kendi kıyametlerini kendileri yaratacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 4 yıl
İçten yanmalı motorların yavaş yavaş ortadan kalkması ve hepimizin doğaya daha fazla önem vermesi gerek. keşke yapabilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl
volkan patlamasiyla sogumanin tarihde cok ucuk ornekleride var. ornegin 1816da yilinda yaz mevsimi yasanmiyor. yazsiz sene diyorlar. tum ekinler soguktan telef oluyor. aclik bas gosteriyor. yanliz karistirilmamasi gereken onemli nokta volkanik patlamalar, kuresel isinmanin tersi degildir, sadece gecici etkileri olur. ote yandan atmosfere saldigimiz milyarlarca ton karbondioksit hala orda duruyor ve artmaya devam ediyor. volkanlarin etkisi gecince cok daha agir etkilerle geri donecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +82 Bay Robot +72 Mutlak.Sıfır +70 sepulturgay +67 frostburn +43 WB +38 deoks +32 unknownartist +31 Askaparta +30 Johan Elmander +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7532 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, küresel ısınma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Galaxy Note 5, Galaxy A8, TeknoSA ve Commodore'un telefonları ile dahası... 4 yıl Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Yeni Find My uygulaması kayıp Apple
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim