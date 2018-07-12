Yandex Haritalar kullanıcılara düzenleme imkânı veriyor

Bugün harita platformları en sık başvurduğumuz araçların başında geliyor. Genel kaynaklarla hazırlanan harita hizmetleri belirli dönemlerde güncelleme aldığı için pek çok ayrıntı görünmeyebiliyor. Bu bakımdan yerel anlamda düzenleme yapabilmek çok önemli.

Yandex Map Editor nedir?

Google uzun süredir Yerel Rehberler programı ile kullanıcıların yaşadıkları yerlerde gerçekleşen değişiklikleri veya yanlışlıkları düzeltmesini sağlıyordu. Yandex Haritalar bunu biraz daha ileri götürmüş.

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Yandex Map Editor adındaki yeni özellik kullanıcıların harita üzerinde düzenlemeler yapabilmesini ve haritaya mahalle, yol, bina, kurum bilgisi ekleyebilmesini sağlıyor. Yandex yeni özelliği Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıma sundu.

Kullanıcılar, Yandex’te kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra Yandex Map Editor servisine giriş yapabiliyorlar. Daha sonra yol, cadde, sokak, mahalle, köy, bina, kurum gibi çeşitli bölge ve objeleri oluşturabiliyor veya düzenleyebiliyor. Yandex Map Editor sayesinde haritadaki mevcut bilgiler de güncellenebiliyor.

Yapılan düzenlemelerin onay sürecinden geçmesi gerekiyor. Haritalama Kuralları‘na uygun olan düzenlemeler incelendikten sonra Yandex Haritalar’da ve Yandex Navigasyon’da gösteriliyor.