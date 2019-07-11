Yandex Navigasyon Nedir? Nasıl İndirilir ve Kullanılır?

Günümüzde sürücüler A noktasından B noktasına giderken araç navigasyon uygulamalarını kullanarak kolayca hedeflerine ulaşabiliyorlar. Değişen kullanıcı alışkanlıkları trafik ekosistemini etkisi altına alıyor. İstanbul’da araç kullanan bir kişi hafta içi ortalama 11-12 saatini trafikte geçiriyor. Bu noktada sürücüler trafikte hayatlarını kolaylaştıran, güvenilir bir araç navigasyon uygulamasına ihtiyaç duyuyor. Kullanıcı verilerine dayanan, güncel trafik bilgisine sahip navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, anlık verilerle doğru ve güncel trafik bilgisine ulaşmanızı sağlıyor. Böylece Navi kullanıcıları gerçek zamanlı trafik bilgisi ile navigasyon yol tarifi alıyorlar.

Yandex Navigasyon Nedir?

Aylık ortalama 4 milyon kullanıcıya sahip olan Yandex Navigasyon, 2013 yılından beri Türkiye’nin en popüler ücretsiz araç navigasyon uygulamalarından biri. Gerçek zamanlı trafik bilgisine ulaşmak isteyen sürücüler Yandex Navigasyon’dan rota oluşturup, gitmek istedikleri yere navigasyon yol tarifi ile trafiğe takılmadan ulaşabiliyorlar. Kullanıcı verilerine dayanan, güncel trafik bilgisine sahip navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, milyonlarca kullanıcıdan beslenir, anlık verilerle doğru ve güncel trafik bilgisine ulaşmanızı sağlar. Rota oluştururken Yandex Navigasyon size birden fazla rota önerir ve her zaman gittiğiniz yol tıkalıysa alternatif rotalarla trafiği atlatmanızı sağlar. Yol bildirimleri sayesinde yoldaki problemlerden haberdar olur, Türkçe sesli navigasyon, park yerleri, EDS noktaları, internetsiz navigasyon, nöbetçi eczaneler gibi hayatınızı kolaylaştıracak birçok özelliği ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Yandex Navigasyon Özellikleri

Yandex Navigasyon farklı özelliklere sahip mobil navigasyon uygulamasıdır. Eğer Yandex Navigasyon’un tüm özelliklerini bilirseniz uygulamadan en fazla verimi alabilirsiniz. Trafikte hayatınızı kolaylaştırmak ve sürüş deneyiminizi rahatlatmak için navigasyon uygulamasının özelliklerine gelin, birlikte göz atalım.

Arama: Ekranın alt kısmında, sol baştaki büyüteç butonuna tıklayın. Adres ve kurum araması için “Arama barı”na gitmek istediğiniz yerin adını ya da adresi yazın ve “Git”e basın. Kategori araması için benzinlik, ATM, eczane gibi ana obje kategorilerini seçin ve haritada bu kategorilerde bulunan kurumları görüntüleyin. Sesli arama yapmak için gitmek istediğiniz yerin adresini yazmanıza gerek yok, adını söylemeniz yeterli. Örneğin harita ekranındayken; “Okey Yandex” dediğinizde ya da ekrandaki mikrofon butonuna dokunduğunuzda mikrofon aktif hale gelir. “Eve gidelim” ya da “Cevahir Alışveriş Merkezi’ne gidelim” gibi komutları verdiğinizde, size uygun rota seçeneklerini sunar.

Rota oluşturma: Gitmek istediğiniz adresi yazdınız ya da yerin adını söylediniz ve rotanızı oluşturdunuz. Navigasyon yol tarifi ile hedefinize ulaşmaya hazırsınız. Yandex Navigasyon rotayı oluştururken size 2 veya 3 farklı seçenek sunar. Alternatif rotalar en hızlı, en kısa ve en uygun olanlardan oluşur. Rota oluşturulurken navigasyon en güncel trafik verisini esas alır. Eğer rotanızda ilerlerken bir yere uğramak isterseniz uğrayacağınız yer için arama yapın veya harita üzerinde uğramak istediğiniz noktaya basılı tutun ve “uğra” seçeneğine dokunun. Kategorilerden seçim yaptığınızda ise, örneğin benziliğe uğramanız gerektiğinde rotanıza yakın benzinlikleri görüntüleyebilir ve yine seçtiğiniz benzinliğe uğrayabilirsiniz.

Türkçe sesli navigasyon: Yandex Navigasyon’un Türkçe sesli navigasyon özelliği sayesinde araba kullanırken gözünü yoldan ayırmanıza gerek kalmaz. Gitmek istediğiniz yere nasıl gideceğinizi sesli olarak öğrenir, navigasyon yol tariflerini Ece ya da Mert’in sesinden dinlersiniz. İstediğiniz seslendirmeyi Menü > Ayarlar > Seslendirme sırasını takip ederek seçebilirsiniz. Navi arka planda çalışırken telefonda başka bir uygulamayı açtığınızda sesli yol yönlendirmelerini almaya devam edersiniz. Yandex Navigasyon yolculuk sırasında daha iyi bir rota keşfederse bunu size haber verir.

Çevrimdışı navigasyon: İnternetsiz navigasyonda kurum ve adres araması yapabilir, çevrimdışı rota oluşturabilir, navigasyon modunda sesli yönlendirme alabilirsiniz. Yandex Navigasyon’un internetsiz navigasyon özelliğinden yararlanabilmek için tek yapmanız gereken ilgili şehrin haritasını mobil cihazınıza, menüdeki “Harita indir” kısa yolu ile indirmek. Haritanın en güncel şekilde kalması için “Ayarlar” seçeneğinde bulunan “Haritaların Güncellenmesi” menüsünde, “Otomatik” seçeneğini açık hale getirmeniz gerekir. Haritaları yalnızca Wi-Fi’ye bağlı olunduğunda güncelleme seçeneği ise uygulamanın bir diğer kullanışlı özelliği.

Yerlerim: En çok gittiğiniz yerleri “Yerlerim” sekmesine eklediğinizde tekrar tekrar adres bilgilerini yazmanıza gerek kalmaz. Yerlerim kısmında liste oluşturabilir, sağ üstte bulunan düzenle butonuyla kaydettiğiniz adresleri sıralayabilir ya da ismini değiştirebilirsiniz. Yerlerinizi yine arama üzerinden arayarak bulabilirsiniz. “Kayıtlı yerler”in altında bulunan “Favoriler” kısmına sık gittiğiniz yerleri kaydederek navigasyonu daha etkin şekilde kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanırken uygulamaya giriş yapmayı unutmayın. Giriş yapmazsanız herhangi bir güncellemede tüm kayıtlı yerleriniz kaybolur. “Ayarlar > Harita ve Arayüz”den favorileri haritada da görüntüleyebilirsiniz.

Yandex Navigasyon Nasıl İndirilir?

Yandex Navigasyon uygulamasını Google Play ya da App Store’dan ücretsiz olarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz. Android ve İOS mobil cihazlar için tasarlanmış bir mobil uygulama olan Yandex Navigasyon’u indirmek için Google Play ya da App Store’a giriş yapın, Yandex Navigasyon uygulamasını aratıp bulduktan sonra “indir” butonuna tıklayın. Cihaza indirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Navigasyon uygulamasını indirmek için https://yandexnavigasyon.com.tr/navigasyon-indir linkine de tıklayabilirsiniz.

Yandex Navigasyon Nasıl Açılır ve Kullanılır?

Yandex Navigasyon uygulamasını indirdikten sonra sizi karşılama ekranı ve harita karşılar. Harita türüne karar vermek için Menü > Gelişmiş Ayarlar > Harita ve arayüz’den Harita / Uydu seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Böylece ekranda haritanın nasıl görüneceğine karar vermiş olursunuz. Ayrıca Harita ve arayüz bölümünden Gece modu, 3D modu, Otamatik yakınlaştırma, Favorileri göster, Ok göstergesi, Alternatif rotalar gibi ayarları da yapabilirsiniz.

Yandex Navigasyon’u daha verimli kullanabilmeniz için aşağıdaki ip uçlarına göz atabilirsiniz:

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yoruma kapalı

•Haritanın sağ üst köşesinde görünen trafik katmanını kapattığınızda şarjınız daha uzun süre dayanır.•Rotanızda ilerlerken kategorilerden herhangi birini seçtiğinizde rotanıza en yakın kurumu harita üzerinde görebilirsiniz.•Rotanıza uygun şekilde harita dönmüyorsa “Ayarlar”dan “Kuzey her zaman üstte” özelliğinin açık olmasına dikkat edin.•Ayarlar içinde bulunan “manevra ipuçlarını ekranın köşesine sabitle” özelliğini aktif hale getirdiğinizde normalde rotaya sabit olan mavi balon sol köşeye sabitlenir.•Ok göstergenizi standart Navi oku dışında taksi, motosiklet, ufo gibi eğlenceli seçeneklerle “Menü > Ayarlar > Ok göstergeleri”nden değiştirebilirsiniz.•Navigasyon sesinin yüksekliğini “Ayarlar” içindeki “Ses ve bildirimler” bölümünden düzenleyebilirsiniz.•Doğru rota oluşturmak için konumum tuşuna basmanız önemlidir.