Yangında kül olan evin garajından hasarsız kurtulan 103 yıllık klasik: Ford Model T

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ABD’nin Kaliforniya eyaletini kasıp kavuran yangınlar Paradise bölgesinin neredeyse tamamını yok etti. Yüzlerce kişinin tahliye edildiği ve pek çok kaybın yaşandığı bölgede ilginç bir olay yaşandı. Tamamı kül olan bir evin garajındaki 103 yıllık Ford Model T’nin hasarsız bir biçimde bulunması şaşkınlık yarattı.

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, 74 yaşındaki Ron Westbrook daha önce geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kontrol için gittiği hastanede yangının kendi bölgelerine doğru ilerlediğini öğrendi. Bunun ardından Westbrook ve eşi hemen eve döndü ancak evi boşaltmak için çok az zamanları vardı. Garajda bulunan 1915 Model T ve 1941 Plymouth isimli koleksiyon araçlarını kurtarmayı düşünen ikili sonrasında bu fikirden vazgeçti.

Verdiği röportajda “Kaçmaya çalışan onca insan varken bir Model T için hayatımı riske atmanın aptalca olduğunu düşünüp bundan vazgeçtim” diyen Westbrook, eşiyle birlikte evinden uzaklaşarak garajdaki Model T de dahil herşeyin kül olmasını izledi. Fakat sonrasında anlaşıldı ki o yangından bir tek 103 yaşındaki Ford hasar almadan çıkabilmişti. Bağlı bulunduğu römork üzerinde sapasağlam duran klasik araç, sahibine ait pickup’ın arkasında güvenli bir alana çekildi.

Bu durum Westbrook için sevindirici olsa da çıkan yangınların yol açtığı genel kayıp oldukça büyük. Kaliforniya tarihinin en büyük yangını olduğu söylenen olayda şimdiye dek 56 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

https://www.nytimes.com/2018/11/14/us/california-wildfire-antique-car.html