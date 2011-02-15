Yanınızda Taşıyacağınız Fare: TRAVELER 6000

YANINIZDA TAŞIYACAĞINIZ FARE

Genius, kullanışlı ve ergonomik yapısıyla dikkat çeken yeni kablosuz faresi Traveler 6000'i tanıttı.

Genius, boyutları ve ağırlığı ile özellikle dizüstü bilgisayarlara beraber kullanılmak üzere tasarlanmış Traveler serisi kablosuz fare modellerin en yenisi olan Traveler 6000'i kullanıcıların beğenisine sundu.



Çok sade ve ergonomik bir tasarıma sahip olan Traveler 6000 her iki elde kullanım için uygun bir yapıda üretilmiş.

1200 dpi'lık optik alıcısıyla Traveler 6000 kullanıcıların belgeler arasında gezinmesi ya da internette dolaşması için çok rahat kullanım sunuyor.



Traveler 6000'in USB alıcısı da kendisi gibi küçük boyutlara sahip. Böylece, dizüstü bilgisayarınıza taktığınızda yer sıkıntısı yaşamıyorsunuz.



2,4 GHz'lik kablosuz teknolojisiyle donatılan Traveler 6000 güç tasarrufu açısından da kullanıcıların yüzünü güldürecek özelliklere sahip.



Sadece tek bir adet AAA pille çalışan cihazda güç tasarrufu sağlayan bir de tuş mevcut.

Genius Traveler 6000 siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunarak her zevke hitap etmeyi de ihmal etmiyor.

SON KULLANICI FİYATI: 29,9 TL

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