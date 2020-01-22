Yarıyıl Tatili için Sistem Tavsiyeleri

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    23 sa.
    1,4b
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    DA V3.5

    AMD Ryzen 5 1600 Soket AM4 3.2GHz 19MB Önbellek 65W 6 Çekirdek İşlemci - tray
    GIGABYTE B450M S2H 3200MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI VGA mATX Anakart
    GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram
    MSI RX570 Armor OC 4GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12 Ekran Kartı
    CORSAIR Carbide Serisi SPEC-DELTA RGB Tempered Glass 550W 80+ USB 3.0 Mid Tower Kasa
    ADATA 480GB SU630 3D NAND Sata3 2.5" SSD (520MB Okuma / 450MB Yazma)
    İşlemci olarak Ryzen 5 1600 kullanılmasının en büyük sebeplerinden birisi, kendisinden daha sonra çıkan Ryzen 3 serisinin 2. Nesil (Ryzen 3 2300x) işlemcilerden yüzde 20 daha yüksek performans vermesinin yanı sıra yeni çıkan Ryzen 3’ün 3. Nesil (Ryzen 3200g) işlemcileri ile aynı oyun performansının yanı sıra daha iyi bir render performansı sağlaması bu yüzden giriş seviyesi kasalarda kendisi en mantıklı işlemcilerden biri oluyor.
    Uygun fiyatlı B450m anakart denildiğinde Gigabyte S2H ilk akla gelen modellerden biri olmaya devam ediyor. 2 adet ram slotu 32 GB ve 3200 Mhz kadar destekliyor en hızlı depolama birimi olan m2 ssd girişi ve oyunlarda kullandığımız 7.1 ses desteği vermesi kendisinin seçilme sebepleri arasında yer alıyor.
    Bellek tarafında ise 8GB 3000Mhz ram kullanılmıştır. Güncel oyunlar kullanılan bellek miktarını arttırsa bile sonradan eklenebilen bir parça olduğu için fiyatı arttırmamak için 8GB bellek kullanılmıştır.
    Oyunlar için en merkez parça olan ekran kartı olarak MSI RX570 4GB modeli kullanılmış, amd geçtiğimiz senelerde yüksek üretim yaptığı için bu sene dolar kuru artmasına rağmen RX570 tarafında fiyatlar düştü hem bunun avantajı hem de giriş seviyesinde kendisinden daha güçlü bir kart olmaması sebebiyle uygun bütçelerde RX570 oyuncuların en çok tercih ettiği kart oluyor.
    En şık parçamız Corsair Spec-Delta kendisinin 3 adet rgb yani renk değiştiren fanının yanı sıra içinde ki vs550 80+ güç kaynağı ile hem gelecek hem de sistemimiz için güven veriyor.
    SSD artık sistemler için çok önemli bir parça oldu v3.5 sistemde ise 480 GB Adata SSD bulunuyor. Giriş seviyesi oyunlar için hızlı ve yeterli bir çözümdür.

    DA V4

    AMD Ryzen 5 1600 Soket AM4 3.2GHz 19MB Önbellek 65W 6 Çekirdek İşlemci - tray
    MSI B450M-A PRO MAX 4133MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX Anakart
    GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram
     MSI Radeon RX580 ARMOR OC 8GB GDDR5 256 Bit Ekran Kartı
     THERMALTAKE Versa J23 RGB 650W Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower Kasa
    ADATA 480GB SU630 3D NAND Sata3 2.5" SSD (520MB Okuma / 450MB Yazma)
    İşlemci olarak Ryzen 5 1600 kullanmasının en büyük sebeplerinden biri kendisinden daha sonra çıkan Ryzen 3 2. Nesil (Ryzen 3 2300x) işlemcilerden yüzde 20 daha yüksek performans vermesinin yanı sıra yeni çıkan Ryzen 3 3. Nesil (Ryzen 3200g) işlemciler ile aynı oyun performansının yanı sıra daha iyi bir render performansı sağlaması  bu yüzden giriş seviyesi kasalarda kendisi en mantıklı işlemcilerden biri oluyor.
    Anakart olarak MSI B450M-A PRO MAX modeli kullanılıyor modelde bizleri 2 adet slotu 32 GB 4133 Mhz gibi değerler karşılarken sağlam bir pasif soğutma m2 ve 7.1 gibi üst seviye özellikler ile beraber geliyor.
    Bellek tarafında ise 8GB 3000Mhz ram kullanılmıştır. Güncel oyunlar kullanılan bellek miktarını arttırsa bile sonradan eklenebilen bir parça olduğu için fiyatı arttırmamak için 8GB bellek kullanılmıştır
    Oyunlar için en merkez parça olan ekran kartı olarak MSI RX580 8GB modeli kullanılmış, 8GB Vram oyunlarda yüksek doku kalitesi ve ayarlarda fps drop gibi durumları engellememizi işlemci ve belleğimize çok daha az yük gelmesini sağlayacaktır. Orta giriş seviyesi kartlar arasında en f/p modeldir.
    Kasa ve güç kaynağı olarak tasarım ve kaliteli bir psu düşünülmüş sadece rgb değil argb 3 fan ile tek fanda birden fazla renk kullanabilirsiniz. Güç kaynağı ise 650w ve 80+ Etiketine sahip.
    İlginizi Çekebilir Avatar 2019 YILININ SON İNDİRİMİ Depolama tarafında uygun fiyatlı kasalarda tercih edilen sadece ssd modeli yine karşımıza çıkıyor. Adata gibi kendini kanıtlamış bir marka kullanılmış bu da yazma okuma ömrünü artıracaktır.

    DADG2

    AMD Ryzen 5 2600 3.6GHz 19MB Önbellek 6 Çekirdek AM4 12nm İşlemci Tray 
    ASUS B450M DRAGON 4400MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX Anakart
    2 Adet x XPG 8GB Gammix D10 Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram 
    GIGABYTE Radeon RX590 GAMING 8GB GDDR5 256 Bit Ekran Kartı 
    CORSAIR Carbide Serisi SPEC-05 550W USB 3.0 Siyah Mid Tower Kasa
    SEAGATE 1TB Barracuda 64MB 7200rpm 3.5" SATA 3.0 Harddisk
    ADATA 240GB SU650 M.2 SSD (550MB Okuma / 500MB Yazma)

    İşlemci tarafında 2. Nesil Ryzen 5 arasında ki en güçlü işlemcilerden biri olan 2600 kullanılmış kendisinin iyi bir işlemci olduğunu Ryzen işlemcilerin 2. Nesil ile tekli çekirdek performansını yukarı çıkardığından anlayabilir.
    Uygun fiyatlı B450m anakart denildiğinde Asus Dragon ilk akla gelen modellerden biri olmaya devam ediyor.2 adet ram slotu 32 Gb ve 4400Mhz kadar destekliyor en hızlı depolama birimi olan m2 ssd girişi ve oyunlarda kullandığımız 7.1 ses desteği vermesi kendisinin seçilme sebepleri arasında yer alıyor.
    Bellek tarafında orta segment bir sistem olması sebebiyle 2x8GB 3000mhz xpg ram kullanıldığını görüyoruz, buda sistemimizde ram konusunda herhangi bir yükseltmeye ihtiyaç olmadan güncel tüm oyunlarımızı rahatça oynayabileceğimiz anlamına geliyor.
    Oyunlar için en merkez parça olan ekran kartı olarak ASUS STRIX 580 8GB modeli kullanılmış, 8GB Vram oyunlarda yüksek doku kalitesi ve ayarlarda fps drop gibi durumları engellememizi işlemci ve belleğimize çok daha az yük gelmesini sağlayacaktır. Orta giriş seviyesi kartlar arasında en güçlü modellerden biridir.
    Kasa tarafında Corsair SPEC-05 modeli kullanılmış 2 adet renksiz fan ile serinlik ve sessizlik aynı anda sağlanmış güç kaynağı tarafında 550w Corsair VS serisi bir güç kaynağı görmekteyiz.
    Depolama tarafında 240GB ssd ile beraber 1TB seagate hdd aynı anda gelmekte buda bizi hem sevdiğimiz oyunlara hızlı ulaşmamızı hem de yüksek miktarda oyun ve veri saklama imkanını aynı anda sağlıyor.

    TEKNOKİNG

    AMD Ryzen 7 2700X Soket AM4 3.7GHz 20MB Önbellek 8 Çekirdek İşlemci (fan dahildir) - Tray
    GIGABYTE B450M S2H 3200MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI VGA mATX Anakart
    2 Adet x GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram
    GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı
    THERMALTAKE Versa J23 RGB 650W Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower Kasa
    SEAGATE 1TB Barracuda 64MB 7200rpm 3.5" SATA 3.0 Harddisk
    ADATA 240GB SU650 M.2 SSD (550MB Okuma / 500MB Yazma)
    İşlemci tarafında 8 çekirdekli ve Ryzen 2. Nesil işlemcilerin en güçlüsü 2700X buluyor kendisi şu an en güçlü işlemcilerden biri olmanın yanı sıra yanında ki özel fanı ile güçlü bir soğutmayı ucuza getirtmenizi sağlıyor.
    Uygun fiyatlı B450m anakart diyince Gigabyte S2H ilk akla gelen modellerden biri olmaya devam ediyor.2 adet ram slotu 32 Gb ve 3200Mhz kadar destekliyor en hızlı depolama birimi olan m2 ssd girişi ve oyunlarda kullandığımız 7.1 ses desteği vermesi kendisinin seçilme sebepleri arasında yer alıyor.
    Bellek tarafında orta-yüksek segment bir sistem olması sebebiyle 2x8GB 3000mhz xpg ram kullanıldığını görüyoruz, buda sistemimizde ram konusunda herhangi bir yükseltmeye ihtiyaç olmadan güncel tüm oyunlarımızı rahatça oynayabileceğimiz anlamına geliyor.
    Ekran kartı olarak nvidianın RTX serisi kartları arasında en fiyat performans olan RTX 2060 görüyoruz kendisi en son teknoloji ışın izleme özelliğinin yanı sıra gddr6 bellekler 2k’da akıcı oyunlar oynamamız sağlıyor.
    Kasa ve güç kaynağı olarak tasarım ve kaliteli bir psu düşünülmüş sadece rgb değil argb 3 fan ile tek fanda birden fazla renk kullanabilirsiniz. Güç kaynağı ise 650w ve 80+ Etiketine sahip.
    Depolama tarafında 240GB m2 ssd ile beraber 1TB Seagate HDD aynı anda gelmekte buda bizi hem sevdiğimiz oyunlara hızlı ulaşmamızı hem de yüksek miktarda oyun ve veri saklama imkanını aynı anda sağlıyor.

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    qoqoCAN 8 sa.
    tatil için sistem tavsiyesi ?
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    BigMuffin 11 sa.
    Oyunlar icin en merkez parca olan ekran karti... editor her paragrafta ayni cumleyi tekrarlamis... bence siz beni editor olarak alin farki gorun 👍
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    ceo-tr 12 sa.
    yarı yıl tatilinde sistem tavsiyesi ne alaka? yıl sonu taktir, teşekkür getirir çocuk alırsın. gerçi bu fiyatlarla güzel bir bilgisayar toplamak ütopya zaten.
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    Deswaaa 12 sa.
    İtopya dan uzak durun aklınız varsa
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    taktaktakirdama 15 sa.
    koskoca donanım haber hala milletin topladığı sistemleri tavsiye ediyor bir şey demiyorum. diğer teknoloji siteleri youtube teknoloji kanalları diğer teknoloji şirketleri ile anlaşıp çatır çatır kasa topluyor test ediyor. maalesef zamanın gerisinde kalan bir teknoloji sitesi.
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