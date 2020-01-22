Yarıyıl Tatili için Sistem Tavsiyeleri

DA V3.5

AMD Ryzen 5 1600 Soket AM4 3.2GHz 19MB Önbellek 65W 6 Çekirdek İşlemci - tray

GIGABYTE B450M S2H 3200MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI VGA mATX Anakart

GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram

MSI RX570 Armor OC 4GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12 Ekran Kartı

CORSAIR Carbide Serisi SPEC-DELTA RGB Tempered Glass 550W 80+ USB 3.0 Mid Tower Kasa

ADATA 480GB SU630 3D NAND Sata3 2.5" SSD (520MB Okuma / 450MB Yazma)

İşlemci olarak Ryzen 5 1600 kullanılmasının en büyük sebeplerinden birisi, kendisinden daha sonra çıkan Ryzen 3 serisinin 2. Nesil (Ryzen 3 2300x) işlemcilerden yüzde 20 daha yüksek performans vermesinin yanı sıra yeni çıkan Ryzen 3’ün 3. Nesil (Ryzen 3200g) işlemcileri ile aynı oyun performansının yanı sıra daha iyi bir render performansı sağlaması bu yüzden giriş seviyesi kasalarda kendisi en mantıklı işlemcilerden biri oluyor.

Uygun fiyatlı B450m anakart denildiğinde Gigabyte S2H ilk akla gelen modellerden biri olmaya devam ediyor. 2 adet ram slotu 32 GB ve 3200 Mhz kadar destekliyor en hızlı depolama birimi olan m2 ssd girişi ve oyunlarda kullandığımız 7.1 ses desteği vermesi kendisinin seçilme sebepleri arasında yer alıyor.

Bellek tarafında ise 8GB 3000Mhz ram kullanılmıştır. Güncel oyunlar kullanılan bellek miktarını arttırsa bile sonradan eklenebilen bir parça olduğu için fiyatı arttırmamak için 8GB bellek kullanılmıştır.

Oyunlar için en merkez parça olan ekran kartı olarak MSI RX570 4GB modeli kullanılmış, amd geçtiğimiz senelerde yüksek üretim yaptığı için bu sene dolar kuru artmasına rağmen RX570 tarafında fiyatlar düştü hem bunun avantajı hem de giriş seviyesinde kendisinden daha güçlü bir kart olmaması sebebiyle uygun bütçelerde RX570 oyuncuların en çok tercih ettiği kart oluyor.

DA V4

AMD Ryzen 5 1600 Soket AM4 3.2GHz 19MB Önbellek 65W 6 Çekirdek İşlemci - tray

MSI B450M-A PRO MAX 4133MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX Anakart

GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram

MSI Radeon RX580 ARMOR OC 8GB GDDR5 256 Bit Ekran Kartı

THERMALTAKE Versa J23 RGB 650W Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower Kasa

ADATA 480GB SU630 3D NAND Sata3 2.5" SSD (520MB Okuma / 450MB Yazma)

İşlemci olarak Ryzen 5 1600 kullanmasının en büyük sebeplerinden biri kendisinden daha sonra çıkan Ryzen 3 2. Nesil (Ryzen 3 2300x) işlemcilerden yüzde 20 daha yüksek performans vermesinin yanı sıra yeni çıkan Ryzen 3 3. Nesil (Ryzen 3200g) işlemciler ile aynı oyun performansının yanı sıra daha iyi bir render performansı sağlaması bu yüzden giriş seviyesi kasalarda kendisi en mantıklı işlemcilerden biri oluyor.

Anakart olarak MSI B450M-A PRO MAX modeli kullanılıyor modelde bizleri 2 adet slotu 32 GB 4133 Mhz gibi değerler karşılarken sağlam bir pasif soğutma m2 ve 7.1 gibi üst seviye özellikler ile beraber geliyor.

Bellek tarafında ise 8GB 3000Mhz ram kullanılmıştır. Güncel oyunlar kullanılan bellek miktarını arttırsa bile sonradan eklenebilen bir parça olduğu için fiyatı arttırmamak için 8GB bellek kullanılmıştır

Oyunlar için en merkez parça olan ekran kartı olarak MSI RX580 8GB modeli kullanılmış, 8GB Vram oyunlarda yüksek doku kalitesi ve ayarlarda fps drop gibi durumları engellememizi işlemci ve belleğimize çok daha az yük gelmesini sağlayacaktır. Orta giriş seviyesi kartlar arasında en f/p modeldir.

Kasa ve güç kaynağı olarak tasarım ve kaliteli bir psu düşünülmüş sadece rgb değil argb 3 fan ile tek fanda birden fazla renk kullanabilirsiniz. Güç kaynağı ise 650w ve 80+ Etiketine sahip.

DADG2

AMD Ryzen 5 2600 3.6GHz 19MB Önbellek 6 Çekirdek AM4 12nm İşlemci Tray

ASUS B450M DRAGON 4400MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI mATX Anakart

2 Adet x XPG 8GB Gammix D10 Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram

GIGABYTE Radeon RX590 GAMING 8GB GDDR5 256 Bit Ekran Kartı

CORSAIR Carbide Serisi SPEC-05 550W USB 3.0 Siyah Mid Tower Kasa

SEAGATE 1TB Barracuda 64MB 7200rpm 3.5" SATA 3.0 Harddisk

İşlemci tarafında 2. Nesil Ryzen 5 arasında ki en güçlü işlemcilerden biri olan 2600 kullanılmış kendisinin iyi bir işlemci olduğunu Ryzen işlemcilerin 2. Nesil ile tekli çekirdek performansını yukarı çıkardığından anlayabilir.

Uygun fiyatlı B450m anakart denildiğinde Asus Dragon ilk akla gelen modellerden biri olmaya devam ediyor.2 adet ram slotu 32 Gb ve 4400Mhz kadar destekliyor en hızlı depolama birimi olan m2 ssd girişi ve oyunlarda kullandığımız 7.1 ses desteği vermesi kendisinin seçilme sebepleri arasında yer alıyor.

Bellek tarafında orta segment bir sistem olması sebebiyle 2x8GB 3000mhz xpg ram kullanıldığını görüyoruz, buda sistemimizde ram konusunda herhangi bir yükseltmeye ihtiyaç olmadan güncel tüm oyunlarımızı rahatça oynayabileceğimiz anlamına geliyor.

Oyunlar için en merkez parça olan ekran kartı olarak ASUS STRIX 580 8GB modeli kullanılmış, 8GB Vram oyunlarda yüksek doku kalitesi ve ayarlarda fps drop gibi durumları engellememizi işlemci ve belleğimize çok daha az yük gelmesini sağlayacaktır. Orta giriş seviyesi kartlar arasında en güçlü modellerden biridir.

Kasa tarafında Corsair SPEC-05 modeli kullanılmış 2 adet renksiz fan ile serinlik ve sessizlik aynı anda sağlanmış güç kaynağı tarafında 550w Corsair VS serisi bir güç kaynağı görmekteyiz.

TEKNOKİNG

AMD Ryzen 7 2700X Soket AM4 3.7GHz 20MB Önbellek 8 Çekirdek İşlemci (fan dahildir) - Tray

GIGABYTE B450M S2H 3200MHz(OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI DVI VGA mATX Anakart

2 Adet x GSKILL 8GB Ripjaws V Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Single Kit Ram

GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı

THERMALTAKE Versa J23 RGB 650W Tempered Glass USB 3.0 Mid Tower Kasa

SEAGATE 1TB Barracuda 64MB 7200rpm 3.5" SATA 3.0 Harddisk

ADATA 240GB SU650 M.2 SSD (550MB Okuma / 500MB Yazma)

İşlemci tarafında 8 çekirdekli ve Ryzen 2. Nesil işlemcilerin en güçlüsü 2700X buluyor kendisi şu an en güçlü işlemcilerden biri olmanın yanı sıra yanında ki özel fanı ile güçlü bir soğutmayı ucuza getirtmenizi sağlıyor.

Uygun fiyatlı B450m anakart diyince Gigabyte S2H ilk akla gelen modellerden biri olmaya devam ediyor.2 adet ram slotu 32 Gb ve 3200Mhz kadar destekliyor en hızlı depolama birimi olan m2 ssd girişi ve oyunlarda kullandığımız 7.1 ses desteği vermesi kendisinin seçilme sebepleri arasında yer alıyor.

Bellek tarafında orta-yüksek segment bir sistem olması sebebiyle 2x8GB 3000mhz xpg ram kullanıldığını görüyoruz, buda sistemimizde ram konusunda herhangi bir yükseltmeye ihtiyaç olmadan güncel tüm oyunlarımızı rahatça oynayabileceğimiz anlamına geliyor.

Ekran kartı olarak nvidianın RTX serisi kartları arasında en fiyat performans olan RTX 2060 görüyoruz kendisi en son teknoloji ışın izleme özelliğinin yanı sıra gddr6 bellekler 2k’da akıcı oyunlar oynamamız sağlıyor.

Kasa ve güç kaynağı olarak tasarım ve kaliteli bir psu düşünülmüş sadece rgb değil argb 3 fan ile tek fanda birden fazla renk kullanabilirsiniz. Güç kaynağı ise 650w ve 80+ Etiketine sahip.

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