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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yaşadığımız gezegenin keşfi için hazırlanan yeni evrensel iOS uygulaması: Elevation Earth

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak Ripside adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Elevation Earth, kişilerin yaşadıkları gezegeni keşfetmesine imkan tanıyor.
İçerisinde özenle hazırlanmış üç boyutlu arazi modellemeleri yer alan ve bu sayede Dünya üzerinde bulunan farklı arazilerin ya da okyanusların derinliklerini ve yüksekliklerini gösterebilen Elevation Earth, bünyesinde ayrıntılı bilgilerin yer aldığı 300 farklı özel seçilmiş bölge barındırıyor ve taşıdığı göstergeler ile deniz seviyesi ve yükseklik gibi bilgileri sade arayüzüyle ekrana getirebiliyor. Farklı katman ve büyütme seviyeleriyle Dünyanın sadece sudan oluşan halini de gösterebilen uygulama, su seviyesinin değiştirilmesi ile sular altında kalabilecek noktaları da yansıtabiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Elevation Earth uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id777713520?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kain061 5 yıl
bekledigim gibi cikmadi..rastgele bir yere bakamiyorsunuz..belli sehirler belli yerlere yatay bakis sagliyor..mesela ankaraya bakilmiyor..belki ilerde guncelleme ile heryere bakilabilir
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