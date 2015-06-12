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Yaza yepyeni bir Samsung telefonla girmeniz için, Vodafone'dan kaçırılmayacak fırsat!

3 yıl
30,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
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Advertorial
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Yaza yepyeni bir Samsung telefonla girmeniz için, Vodafone'dan kaçırılmayacak fırsat!
Yaza yepyeni bir Samsung telefonla girmeniz için, Vodafone'dan kaçırılmayacak fırsat!
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yunus626emre 3 yıl
Başka model olsa düşünürdük de Zamzung düşünmem.
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Mr xXx 3 yıl
Operatör kazığı yemeyeyim sağol
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rainhard 3 yıl
Bu ne
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N. Chomsky 3 yıl

Sağolun sayenizde tüm mahalleye ES 6 Eyç aldım. Leğen isteyen teyzelere de ES 5 verdik. Uzun süre kafamız rahat olur artık.
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Götterfunken 3 yıl
Demek yeni leğenler... S6/Edge hariç tabi.Onlar Samsung'un tek güzel telefonları.
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heathrow was here 3 yıl Götterfunken
Götterfunken
Demek yeni leğenler... S6/Edge hariç tabi.Onlar Samsung'un tek güzel telefonları.

Galaxy A3 A5 ve A7 alt segment cihazlar hepsi tamamen metal gövdeye sahip. Belki E serisi de öyledir. Leğen devri kapandı.
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dreameren 3 yıl
Bence de değerlendirilebilir.
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Kral_Jumong 3 yıl
Değerlenebilür
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