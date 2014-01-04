Yazı temelli yeni fotoğraf uygulaması Fonta ilk güncellemesini aldı

ThirtyFive tarafından geliştirilen ve kısa süre önce kullanıma sunulan yazı tabanlı yeni fotoğraf uygulaması Fonta, ilk güncellemesini alarak 1.0.1 sürümüne yükseltildi.





Temel olarak Apple'ın yeni işletim sisteminin çizgisine uygun bir tasarımla gelen Fonta, fotoğrafların üzerine şeffaflık değeri değiştirebilen yazılar ile dahili olarak gelen birçok şekli ekleyebiliyor ve bünyesinde farklı filtreler yer alıyor. Eklenen içeriklerin renklerini de değiştirilen Fonta, diğer benzerleri gibi hazırlanan içerikleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor. Yayınlanan 1.0.1 sürümüyle ise maskeleme efekti, kullanım kolaylığı ve performansı ciddi oranda geliştirilen uygulama, ayrıca yeni fontlara, sanat ve "Chatp Pack" isimli düzenleme paketlerine de kavuşuyor.





1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Fonta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id780458840?mt=8