Yazlıklar ve Çiftlik Evleri Kendi Elektriğini Üretecek

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde çiftlik evi ya da yazlığı olanlar rüzgâr türbini kurarak kendi elektriğini üretebilecek. Elektrik üreten bu kişiler ihtiyaç fazlası elektriği o bölgenin dağıtım şirketine satabilecek. Böyle bir yere fiyatı 9-10 bin lira olan 3 kW’lık rüzgâr türbini kurmak yeterli. O da kendini üç dört yılda amorti ediyor



Bugüne kadar ölü yatırım olarak görülen yazlıkların kaderi ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’ sayesinde değişiyor. Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Didim, Kuşadası, Antalya, Çanakkale, Gelibolu, Balıkesir, Bandırma, İskenderun, Çatalca ya da Silivri civarında yazlık evi olanlar bundan böyle hem tatil yapıp, hem de kendi elektriğini üretebilecek. Geçtiğimiz günlerde çıkan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’ sayesinde çiftlik evleri, yazlıklar, dinlenme tesisleri, oteller ve benzin istasyonlarına rüzgâr enerjisinden kendi elektriğini üretme fırsatı doğdu. Rüzgâr türbini kurarak elektrik üreten kişi ve kuruluşlar ihtiyaç fazlası elektriği de o bölgenin dağıtım şirketine satabilecek.

Fiyatı 9 bin lira

Bu tür yerlere 3, 5, 10, 20 ve 30 kW arasında rüzgar türbini kurmak yeterli. 3 kW’lık bir rüzgar türbininin fiyatı 9-10 bin lira. Harcanan bu para da aşağı yukarı 3-4 yılda kendini amorti ediyor. Yazlığın ya da tesisin bulunduğu yerin elektrik şebekesiyle bağlantısı varsa çift sayaç kullanılıyor. Böylece ihtiyaç fazlası elektrik üretilmesi durumunda bunu o bölgenin dağıtım şirketine satmak mümkün oluyor. Eğer bulunulan yerin hiçbir şekilde elektrik şebekesiyle bağlantısı yoksa o zaman fazla elektrik akülerde toplanıyor ve istenilen zamanda kullanılabiliyor.

Talep arttı

Türkiye’nin en eski ve tek yerli rüzgâr türbini üreticisi SoyutWind’in Proje Geliştirme Direktörü Ali Çolak, bu ayın başında çıkan ‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’ sayesinde rüzgâr türbini kurmak isteyen kişi ve kuruluşların sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını söyledi. Türkiye’nin rüzgâr açısından son derece elverişli bir ülke olduğunu ifade eden Çolak, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris, Didim, Kuşadası, Antalya, Çanakkale, Gelibolu, Balıkesir, Bandırma, Çatalca, Silivri, İskenderun ve Marmara Ereğlisi’nde iyi bir rüzgâr potansiyeli olduğunu açıkladı. Rüzgâr türbini kurmanın maliyetinin sanıldığı kadar yüksek olmadığını ifade eden Çolak şöyle devam etti:

“Bir evin aylık elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak olan 3 kW’lık bir rüzgâr türbininin fiyatı yaklaşık 9 bin liradır. Harcanan bu para da aşağı yukarı 3 yılda kendini amorti eder. 30 kW’lık bir rüzgâr türbini, çiftlik evi, benzin istasyonu ya da dinlenme tesisinin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. 30 kW’lık rüzgâr türbininin fiyatı 40 bin dolar civarında.”

Yerli üreticiye destek

Son dönemde dinlenme tesisleri, oteller, inşaat firmaları, tekstil ve çimento fabrikaları, gıda tesisleri ve tavuk çiftliklerinden yoğun talep aldıklarını söyleyen Çolak, “Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyenlere bankalar kredi desteği de veriyor. Bu nedenle talep gün geçtikçe artıyor. Ayrıca Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 14. maddesinin 8. bendine göre “Gerçek ve tüzel kişi rüzgâr santrali yatırımı için yerli rüzgâr türbinini tercih ederse, tüketim fazlası elektriği daha yüksek fiyatla satabilecek.” Buna göre yerli rüzgâr türbini ve malzemesi kullananlar ihtiyaç fazlası elektriğin kW/saatini dağıtım şirketine 20 kuruş ile 30 kuruş arasında bir fiyattan, ithal malzeme kullananlarsa ortalama 13-15 kuruştan satacak. Yerli ürün kullanan daha çok kazanacak” diye konuştu.

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