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Yeni Acer Liquid Zest Plus 5000mAh kapasiteli bataryasıyla iddialı

Acer yeni akıllı telefon modeli Liquid Zest Plus ile batarya ömründe iddialı olacağa benziyor. 5000mAh bataryaya sahip model 13MP tri-focus teknolojili kamera ve 5.5" HD bir ekrana sahip.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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10
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bizim de katıldığımız bugünkü New York etkinliğinde taşınabilir bilgisayar modellerini tanıtan Acer, bunların yanında yeni bir akıllı telefon modelini de basına tanıttı.
Acer Liquid Zest Plus isimli model 5.5" HD ekranı, tri-focus özellikli 13MP kamerası ve 5000mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Firmanın kendi değimiyle tri-focus olarak adlandırdığı teknoloji günümüzde kullanılan lazer, kontrast ve faz algılamalı fokus yöntemlerinin hepsini barındırıyor.
Bu özelliklerinin yanında teknik detaylar olarak MediaTek'in MT6735 çipini barındıran telefonda 4 adet 1.3GHz Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik işlemcisi ve 2GB RAM bulunuyor. Telefonda 16GB dahili depolama, geniş açı 5MP ön yüz kamerası yer alırken işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow sürümü bulunuyor.
Liquid Zest Plus'ın $250 fiyat etiketiyle yakın zamanda ABD'de satışa sunulması planlanıyor.

http://www.theverge.com/2016/4/21/11478648/acer-liquid-zest-plus-5000mah-battery Yorum Yaz
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Guest-5E274E432 3 yıl
Çirkinliğe bak
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umut_baris 3 yıl
Hala bellekten çalıyorlar. Tasarım kullanışlı değil. Güncelleme desteği muamma.
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kadirirdem 3 yıl
tasarım çöp özellikler fena değil ama mtk varken o batarya performansı zor...
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selahattın ısık 3 yıl
5.000mah batarya ve kırıldığında 850 tl lik dokunmatik ekranla mı kalsın...


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arel.gr 3 yıl
3 SIM li Acer Liquid X2 ABD'de 2015 te satışa sunulması beklenirdi, sepet kucuk olsun.....
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jubeii 3 yıl
umarım acer turkiye pazarınada açılır. milletin bildiği çoğu markadan daha iyi bir marka acer. ama tahminime her markada olduğu gibi yerli iş ortakları bok eder marka algısını o kaçınılmaz.
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KalemKolik 3 yıl
Kalınlık?
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kaptanos 3 yıl
Şahsen beğenmedim, hem tasarım hem özellik olarak vasat geldi.
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acer, liquid zest plus ve
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