Yeni Acer Liquid Zest Plus 5000mAh kapasiteli bataryasıyla iddialı

Bizim de katıldığımız bugünkü New York etkinliğinde taşınabilir bilgisayar modellerini tanıtan Acer, bunların yanında yeni bir akıllı telefon modelini de basına tanıttı.

Acer Liquid Zest Plus isimli model 5.5" HD ekranı, tri-focus özellikli 13MP kamerası ve 5000mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Firmanın kendi değimiyle tri-focus olarak adlandırdığı teknoloji günümüzde kullanılan lazer, kontrast ve faz algılamalı fokus yöntemlerinin hepsini barındırıyor.

Bu özelliklerinin yanında teknik detaylar olarak MediaTek'in MT6735 çipini barındıran telefonda 4 adet 1.3GHz Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik işlemcisi ve 2GB RAM bulunuyor. Telefonda 16GB dahili depolama, geniş açı 5MP ön yüz kamerası yer alırken işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow sürümü bulunuyor.

Liquid Zest Plus'ın $250 fiyat etiketiyle yakın zamanda ABD'de satışa sunulması planlanıyor.

http://www.theverge.com/2016/4/21/11478648/acer-liquid-zest-plus-5000mah-battery