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Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek

AirPods serisi ile kablosuz kulaklık pazarında hâkim hale gelen Apple, en büyük rakibini kendi içerisinden çıkaracak. Beats markasına da gerçek kablosuz bir kulaklık geliyor.
1 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz kulaklık pazarında önemli bir paya sahip olmayı başaran AirPods kulaklık setinin ikinci nesli geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Herkes rakip firmalardan hamle beklerken asıl sürpriz Apple’dan gelebilir.

Powerbeats 4 farkı

Sektörden gelen bilgilere göre Apple yıllar önce satın aldığı Beats markası altında yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Powerbeats 4 adını alacağı tahmin edilen kulaklık gerçek kablosuz olma özelliğine sahip.

Ayrıca Bkz. "Apple’ın OLED ekran kararı Japan Display’i sıkıntıya soktu"

Gerçek kablosuz tanımı AirPods ve Galaxy Buds gibi herhangi bir kablo bağlantısı olmadan her iki kulağa takılan kulaklıkları işaret ediyor. Sadece kablosuz ise ses kaynağına kablosuz bağlanan ancak birbirlerine kablolu olarak bağlanan ürünleri niteliyor.

Apple bugüne kadar Beats markası içerisine tamamen kablosuz bir ürün eklemedi ve AirPods yıllardır Apple çatısı altında tek olma özelliğini sürdürdü. Şimdi firmanın Beats markasına da bir gerçek kablosuz kulaklık ekleyeceği ifade ediliyor.

Powerbeats 4 modeli AirPods 2’de yer alan H1 ses yongasını kullanacak. Ayrıca Hey Siri özelliği, su geçirmezlik, daha iyi bass ve daha ergonomik bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Bu açılardan AirPods 2’den daha iyi olacak. Bununla birlikte kablosuz şarj ve daha iyi batarya süresi AirPods 2 modeline özgü kalacak.

Powerbeats 4 için henüz bir fiyat detayı mevcut değil ancak AirPods 2 modelinden pahalı olabileceği değerlendiriliyor. Gelecek hafta Bahar etkinliğinde bir tanıtım görebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/apple-new-beats-wireless-headphones-report-new-airpods-comparison_id114756 Yorum Yaz
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drserk 1 ay en beğenilen
reklamınız batsın!! zaten rakip milyon tane kulaklık çıkmış daha geçende incelemesini sitenin bir editörü yaptı..daha rakip bir kendisi kendine rakip olacak diye konu yazılmış..boş işler editörü 71..
reklamınız batsın!! zaten rakip milyon tane kulaklık çıkmış daha geçende incelemesini sitenin bir editörü yaptı..daha rakip bir kendisi kendine rakip olacak diy...
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DH Misafiri 1 ay
Kulaklık radyasyonun önlenmesi amacıyla kullanılıyor. Şimdi sinyallerin direkt kafaya yansıtılması ne kadar güvenli?
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CoreXXX 1 ay
nasreddin hoca demişki. ne tarafa dönsen d...…n biri benden yana:)
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Fenomenon 1 ay
şimdi arada kablo olmayınca "gerçek" kablosuz mu oluyormuş??
şahsen ben şarj nedeniyle kablosuz kulaklık almam da kullanmam da. ama kablosuz alacak olsam "gerçek" kablosuz tercih etmem. görseldeki gibi bir model tercih ederim.
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The.Mafia 1 ay
Sonunda farklı bir AirPods çıkarıyorlar
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drserk 1 ay en beğenilen
reklamınız batsın!! zaten rakip milyon tane kulaklık çıkmış daha geçende incelemesini sitenin bir editörü yaptı..daha rakip bir kendisi kendine rakip olacak diye konu yazılmış..boş işler editörü 71..
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Kerim5100 1 ay
İnşallah diğer markaların da bundan haberi vardır xD
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