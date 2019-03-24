Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek

Kablosuz kulaklık pazarında önemli bir paya sahip olmayı başaran AirPods kulaklık setinin ikinci nesli geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Herkes rakip firmalardan hamle beklerken asıl sürpriz Apple’dan gelebilir.

Powerbeats 4 farkı

Sektörden gelen bilgilere göre Apple yıllar önce satın aldığı Beats markası altında yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Powerbeats 4 adını alacağı tahmin edilen kulaklık gerçek kablosuz olma özelliğine sahip.

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Gerçek kablosuz tanımı AirPods ve Galaxy Buds gibi herhangi bir kablo bağlantısı olmadan her iki kulağa takılan kulaklıkları işaret ediyor. Sadece kablosuz ise ses kaynağına kablosuz bağlanan ancak birbirlerine kablolu olarak bağlanan ürünleri niteliyor.

Apple bugüne kadar Beats markası içerisine tamamen kablosuz bir ürün eklemedi ve AirPods yıllardır Apple çatısı altında tek olma özelliğini sürdürdü. Şimdi firmanın Beats markasına da bir gerçek kablosuz kulaklık ekleyeceği ifade ediliyor.

Powerbeats 4 modeli AirPods 2’de yer alan H1 ses yongasını kullanacak. Ayrıca Hey Siri özelliği, su geçirmezlik, daha iyi bass ve daha ergonomik bir tasarıma sahip olacağı ifade ediliyor. Bu açılardan AirPods 2’den daha iyi olacak. Bununla birlikte kablosuz şarj ve daha iyi batarya süresi AirPods 2 modeline özgü kalacak.

Powerbeats 4 için henüz bir fiyat detayı mevcut değil ancak AirPods 2 modelinden pahalı olabileceği değerlendiriliyor. Gelecek hafta Bahar etkinliğinde bir tanıtım görebiliriz.