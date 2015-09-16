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Yeni Apple TV için ilk kumanda kılıfı duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni Apple TV için ilk kumanda kılıfı duyuruldu
 
iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için birçok kılıf modelini şimdiden satışa çıkartan firmalar, görünüşe bakılırsa dördüncü jenerasyon Apple TV'yi de boş geçmeyi düşünmüyor. Bu isimlerden Griffin, Survivor Play isimli kılıfıyla Apple TV'nin yeni kumandasını hedef alıyor.
Üzerinde dijital asistan Siri'ye hızlı erişim için özel bir buton bulunan, üst bölümündeki dokunmatik yüzey ile geliştirilen yeni arayüz içerisinde çok daha kolay gezilmesine yardımcı olan ve Nintendo Wii'nin kontrolcüsü gibi hareket algılama teknolojisine sahip olan yeni Apple TV kumandası, metal gövdesiyle sağlam bir seçenek oluşturuyor ve Griffin'in Survivor Play adını verdiği kılıfıyla ekstra bir koruma daha kazanıyor.
Kumandayı daha kalın hale getirerek şirketin belirttiği kadarıyla çok daha ergonomik ve konforlu bir oyun deneyim vaadeden Survivor Play, özel dokuya sahip silikon kaplamasıyla da ekstra bir tutuş artışı sağlıyor. Kılıf ayrıca kumandanın şarjı için konulan Lightning bağlantı portunu da kapatmıyor.
Griffin Survivor Play, 20$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Yeni Apple TV ise Ekim ayında 80 ülkede 32GB versiyonu için 149$, 64GB versiyonu içinse 199$ fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor.. 

https://griffintechnology.com/us/survivor-play-for-siri-remote Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 4 yıl en beğenilen
Adamlar her şeye bir kılıf uyduruyorlar.




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A.B.D(azimBora) 4 yıl
eskiden hatırlayanlar olur kumanda kirlenmesin eskimesin diye streç filmle kaplayanlar olurdu o aklıma geldi.
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BekirTemel 4 yıl
Gerek yok bence.
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kadirirdem 4 yıl
eskiden streç filmle kaplanırdı kirlenmesin diye buda onun gelişmişi olmuş :D...
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Niklaus Mikaelson 4 yıl
Birde para mı vericez şuncacık plastiğe ? :D Eskiden kumandaları naylonla kaplardık kirlenmezdi en ala kılıf olurdu :D
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elektroman91 4 yıl
A.B.D(azimBora)
eskiden hatırlayanlar olur kumanda kirlenmesin eskimesin diye streç filmle kaplayanlar olurdu o aklıma geldi.

hala yok mu? bizde var:D
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This Is My Destiny 4 yıl
Yine başladık.


Ama gerçekten yeni kumanda çok ince görünüyor.Ben Apple TV alacak olsaydım,kesinlikle böyle kalın bir kılıf takardım kumandaya ki ergonomik olur.
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nickjonas 4 yıl
kumanda için su geçirmez kılıf bekliyorum kirlendiğinde yıkamak için
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A.B.D(azimBora) 4 yıl
eskiden hatırlayanlar olur kumanda kirlenmesin eskimesin diye streç filmle kaplayanlar olurdu o aklıma geldi.
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akke4323 4 yıl A.B.D(azimBora)
A.B.D(azimBora)
eskiden hatırlayanlar olur kumanda kirlenmesin eskimesin diye streç filmle kaplayanlar olurdu o aklıma geldi.

Güzel tespit hocam tebessüm ettirdi
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Guest-F8946C419 4 yıl en beğenilen
Adamlar her şeye bir kılıf uyduruyorlar.




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umut_baris 4 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Adamlar her şeye bir kılıf uyduruyorlar.






Kılıf önemli öyle demeyin. Ufak masraflar büyük cefalardan kurtarır.


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A.B.D(azimBora) 4 yıl
eskiden hatırlayanlar olur kumanda kirlenmesin eskimesin diye streç filmle kaplayanlar olurdu o aklıma geldi.
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