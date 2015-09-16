Yeni Apple TV için ilk kumanda kılıfı duyuruldu

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için birçok kılıf modelini şimdiden satışa çıkartan firmalar, görünüşe bakılırsa dördüncü jenerasyon Apple TV'yi de boş geçmeyi düşünmüyor. Bu isimlerden Griffin, Survivor Play isimli kılıfıyla Apple TV'nin yeni kumandasını hedef alıyor.

Üzerinde dijital asistan Siri'ye hızlı erişim için özel bir buton bulunan, üst bölümündeki dokunmatik yüzey ile geliştirilen yeni arayüz içerisinde çok daha kolay gezilmesine yardımcı olan ve Nintendo Wii'nin kontrolcüsü gibi hareket algılama teknolojisine sahip olan yeni Apple TV kumandası, metal gövdesiyle sağlam bir seçenek oluşturuyor ve Griffin'in Survivor Play adını verdiği kılıfıyla ekstra bir koruma daha kazanıyor.

Kumandayı daha kalın hale getirerek şirketin belirttiği kadarıyla çok daha ergonomik ve konforlu bir oyun deneyim vaadeden Survivor Play, özel dokuya sahip silikon kaplamasıyla da ekstra bir tutuş artışı sağlıyor. Kılıf ayrıca kumandanın şarjı için konulan Lightning bağlantı portunu da kapatmıyor.

Griffin Survivor Play, 20$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Yeni Apple TV ise Ekim ayında 80 ülkede 32GB versiyonu için 149$, 64GB versiyonu içinse 199$ fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor..

https://griffintechnology.com/us/survivor-play-for-siri-remote