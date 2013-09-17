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Yeni Asus PadFone duyuruldu : Snapdragon 800 işlemci, Pixelmaster kamera

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Asus PadFone duyuruldu : Snapdragon 800 işlemci, Pixelmaster kamera

Asus'un PadFone konsepti premium sınıfta sayıldığı için tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği bir ürün olmadı ve satışı sınırlı kaldı. Ancak başarılı bir ürün olarak görüldüğü için de 3. neslini geride bıraktı. Konseptin son ürünü PadFone Infinity adını taşıyordu.

Bir süre önce Asus'un konsepti güncelleyeceğini sizlere aktarmıştık. Beklendiği gibi Asus, yeni PadFone modelini bugün resmen tanıttı. Asus, bu kez farklı bir isimlendirmeye gitmiş ve yeni modeli sadece PadFone olarak tanımlamış. 

Yeni PadFone modelinde beklendiği gibi 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümü 2.2GHz saat hızıyla yerini alıyor. Telefonun 5 inçlik Full HD IPS ekranı ve tablet dockunun 10.1 inçlik Full HD IPS ekranında bir değişiklik yok. Sistem 2GB RAM ile destekleniyor.

Modelin kamera modülünde ise yazılım bazlı önemli geliştirmeler yapılmış. Kullanıcıların çekim ayarlamalarını artık otomatik olarak PixelMaster teknolojisi yapıyor. PixelMaster otomatik olarak ortamı algılayarak sensör piksel ebadı ve ışık hassasiyetini ayarlıyor ve LED flaş kullanmadan bile en iyi fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. PixelMaster ayrıca 4 pikseli tek bir pikselde toplayarak kayıpsız zoom yapılabilen 3MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor. 

F/2.0 aralığı ve beş elementli lensi ile 12 saniyede 12kare/saniye ile 100 kareye kadar hızlı çekim yapabilmek mümkün. 30 kare/saniyeye kadar hızlı hareket eden görüntüleri yakalayabilen Turbo Boost modu, istenmeyen objeleri kareden kaldırabilen Smart reveal modu, yüz ifadelerini düzenleyen All Smiles modu yazılım tarafındaki artılar olarak göze çarpıyor.

Android 4.2.2 işletim sistemine sahip model microSDXC kart desteği de sunduğu için kapasite seçeneklerini 16GB/32GB olarak belirlemiş. Cihaz Avrupa ve Asya LTE altyapılarını destekliyor. Model iki farklı renkte 640$ fiyat etiketine sahipken, tablet docku 240$ civarında. Önceki modelin tablet docku da yeni PadFone ile uyumlu. Çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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LilTunechi 5 yıl
Fiyatı çok fazla ozellikle en büyük avantajı olan dock
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Biyturs_OnSr 5 yıl
kucukyenici
- işlemci, grafik birimi ve diğer telefon bileşenlerinden kırpıyordu.
- Bahsettiğim konu telefonu telefon yapan özelliklerin gözardı edilmesiydi ama anlatamamışım.
Not.: Komiksin... kısmını övgü olarak kabul ediyorum :-)

Daha kendi yazdıklarınız ile çelişiyorsunuz. Eğer Fotoğraf çekmek isteyen fotoğraf makinesi alıcaksa, oyun oynamak isteyen konsol alıcaksa, müzik dinlemek isteyen Multimedia cihazı alıcaksa, resim çizmek isteyen defter alıcaksa vs. vs. vs. kırpıldığından şikayetçi olduğunuz donanımlarada gerek yok. O zaman bütün telefon üreticileri giriş seviyesi bir işlemci kullansın, sadece banka işlemlerimizi yapalım, yeni model telefon çıkmasın, ömür boyu kullanalım.
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kucukyenici 5 yıl
Düşünen Biri
FearfulDream
memoseler
kucukyenici
onsos1100 Nokia ya git fotoğtaf makinesi üret diyenler android kullanıcıları değil miydi
Nokia bilmem kaç mp kamera vs. ekliyor ama işlemci, grafik birimi ve diğer telefon bileşenlerinden kırpıyordu. Bu cihazdaki işlemci şu andaki en güncel versiyon. Ayrıca 2 Gb. Rami var. Ek olarak kamera özeliklerinin gelişmişliği kimseye zarar vermez. Yeter ki Nokia gibi diğer donanımlardan kısmasın. Dediğimizi yapsaydı belki Microsofta satılmazdı. :-) O marka da yalan oldu ya neyse!
Komiksin... S4 kullanıcısıyım. Ramin 1.3ü dolu... WP de 10 gb ram koysan 400den fazla kullanmaz. Boş donanım koysa ne olur koymasa ne olur? Biraz düşünde yorum yap bari. Nereden kısıyor? Nereden yani? İşlemci mi? Ardı ardına çekilen tüm fotoğrafları bile kusursuz ve çok hızlı işliyor? S800 olsa ne olur olmasa ne olur. WPnin bir kere takıldığını gördün mü? Göremezsin. S800e falan gerek yok. Saçmalamayın lütfen. Kullanmadıysanız yorum yapmayın!
Nexus 4te orta kullanımda 1.3 ila 1.5 arası ram boşta kalıyor.Suçu androide atmadan önce samsungun o bloatware dolu kasıntı arayüzünde arayın isterseniz.WP8 ise ne kadar stabil olursa olsun hala ufak tefek buglar mevcut fakat blue güncellemesiyle tam anlamıyla yerine oturmuş bir işletim sistemi olacağına inanıyorum.
Tan ben diyecektim, sonra fan damgası yiyoruz ama gerçek bu.

WP8, Nokia'nın itmesiyle giden bir sistemdi. Birçok popüler programı cihaza talep olsun, alanlar mağdur olmasın diye kendi yazılımcıları hazırlıyordu. Diğer birkaç firma piyasada bulunsun diye bir elin parmağı kadar WP8'li ürün çıkarttı. Arkasında yeterli bir pazar desteği oluşmadı. Stabilite vs. hiçbirisini kullanmadığım için eleştirmiyorum. Önceki yazdıklarımı bir daha dikkatli okumanı tavsiye ederim. Bahsettiğim konu firma sanki fotoğraf makinesi üretiyormuş gibi davranması. 41 mp. kamera ile ne yapacaksın? Duvar afişi bastıracağım dersen bu sadece seni ve o işlerle uğraşanı mutlu eder. Profesyonel fotoğrafçılar da gidip işini zaten telefon ile yapmaz. Bahsettiğim konu telefonu telefon yapan özelliklerin gözardı edilmesiydi ama anlatamamışım. Not.: Komiksin... kısmını övgü olarak kabul ediyorum :-)
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aycibin 5 yıl
ilk 2 model de dönemi için başarılıydı.ancak asus yanlış fiyatlandırma ve eksik pazarlama yüzünden satamadı.yine aynı stratejiyle satacaklarsa boşuna uğraşmışlar demektir.
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senersongur 5 yıl
Daha önce de belirttiğim gibi 3-5 marjinal kişinin alacagi, ciddi firmaların ilgilenmediği saçma bir konsept maalesef.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
önceki padfone ları gören varmı.şunu tabletten bağımsız uygun fiyatlı satsalar iyi olmazmı.önceki modellerde gördüğüm tabletle eş zamanlı görüntü aktarımı özelliği .ayrılınca telefon görevine devam ediyordu.tablet ise telefonsuz bir işe yaramıyordu.yanlış bilmiyorsam.fiyat pahalı idi.güzel cihazları varda hayalet gibiler bir var bir yok.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yeni tirend pixel savaşları
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senersongur 5 yıl
Boş beleş tutmamış bir konsept.

Asus PC ve donanım üretsin.

Telefon onun işi değil.

Zaten satın alınamıyor.

Fiyat olarak da alakasız çapulcu saçmalıklar.

LG G2 kadar olamadılar.
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mert1907 5 yıl
Paso tanıtılıyo da bize gelene kadar yenisi çıkıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Pil ne pil bunun hakkında bilgi yok mu. Bi de türkiyeye de hemen gelse de bi deneyimlesek
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DaOzy 5 yıl
Biraz ucuzlasa oldukça satar.Keşke Türkiye'ye de gelse...
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Biyturs_OnSr 5 yıl
kucukyenici
onsos1100 Nokia ya git fotoğtaf makinesi üret diyenler android kullanıcıları değil miydi
Nokia bilmem kaç mp kamera vs. ekliyor ama işlemci, grafik birimi ve diğer telefon bileşenlerinden kırpıyordu. Bu cihazdaki işlemci şu andaki en güncel versiyon. Ayrıca 2 Gb. Rami var. Ek olarak kamera özeliklerinin gelişmişliği kimseye zarar vermez. Yeter ki Nokia gibi diğer donanımlardan kısmasın. Dediğimizi yapsaydı belki Microsofta satılmazdı. :-) O marka da yalan oldu ya neyse!

Haberleri bence biraz daha takip edin, ondan sonra Nokia'ya laf edin.
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