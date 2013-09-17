Yeni Asus PadFone duyuruldu : Snapdragon 800 işlemci, Pixelmaster kamera





Asus'un PadFone konsepti premium sınıfta sayıldığı için tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği bir ürün olmadı ve satışı sınırlı kaldı. Ancak başarılı bir ürün olarak görüldüğü için de 3. neslini geride bıraktı. Konseptin son ürünü PadFone Infinity adını taşıyordu.





Bir süre önce Asus'un konsepti güncelleyeceğini sizlere aktarmıştık. Beklendiği gibi Asus, yeni PadFone modelini bugün resmen tanıttı. Asus, bu kez farklı bir isimlendirmeye gitmiş ve yeni modeli sadece PadFone olarak tanımlamış.





Yeni PadFone modelinde beklendiği gibi 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümü 2.2GHz saat hızıyla yerini alıyor. Telefonun 5 inçlik Full HD IPS ekranı ve tablet dockunun 10.1 inçlik Full HD IPS ekranında bir değişiklik yok. Sistem 2GB RAM ile destekleniyor.





Modelin kamera modülünde ise yazılım bazlı önemli geliştirmeler yapılmış. Kullanıcıların çekim ayarlamalarını artık otomatik olarak PixelMaster teknolojisi yapıyor. PixelMaster otomatik olarak ortamı algılayarak sensör piksel ebadı ve ışık hassasiyetini ayarlıyor ve LED flaş kullanmadan bile en iyi fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. PixelMaster ayrıca 4 pikseli tek bir pikselde toplayarak kayıpsız zoom yapılabilen 3MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor.





F/2.0 aralığı ve beş elementli lensi ile 12 saniyede 12kare/saniye ile 100 kareye kadar hızlı çekim yapabilmek mümkün. 30 kare/saniyeye kadar hızlı hareket eden görüntüleri yakalayabilen Turbo Boost modu, istenmeyen objeleri kareden kaldırabilen Smart reveal modu, yüz ifadelerini düzenleyen All Smiles modu yazılım tarafındaki artılar olarak göze çarpıyor.





Android 4.2.2 işletim sistemine sahip model microSDXC kart desteği de sunduğu için kapasite seçeneklerini 16GB/32GB olarak belirlemiş. Cihaz Avrupa ve Asya LTE altyapılarını destekliyor. Model iki farklı renkte 640$ fiyat etiketine sahipken, tablet docku 240$ civarında. Önceki modelin tablet docku da yeni PadFone ile uyumlu. Çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.