Yeni Asus PadFone duyuruldu : Snapdragon 800 işlemci, Pixelmaster kamera

Haber Editörü
Asus'un PadFone konsepti premium sınıfta sayıldığı için tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği bir ürün olmadı ve satışı sınırlı kaldı. Ancak başarılı bir ürün olarak görüldüğü için de 3. neslini geride bıraktı. Konseptin son ürünü PadFone Infinity adını taşıyordu.
Bir süre önce Asus'un konsepti güncelleyeceğini sizlere aktarmıştık. Beklendiği gibi Asus, yeni PadFone modelini bugün resmen tanıttı. Asus, bu kez farklı bir isimlendirmeye gitmiş ve yeni modeli sadece PadFone olarak tanımlamış.
Yeni PadFone modelinde beklendiği gibi 4 çekirdekli Snapdragon 800 çözümü 2.2GHz saat hızıyla yerini alıyor. Telefonun 5 inçlik Full HD IPS ekranı ve tablet dockunun 10.1 inçlik Full HD IPS ekranında bir değişiklik yok. Sistem 2GB RAM ile destekleniyor.
Modelin kamera modülünde ise yazılım bazlı önemli geliştirmeler yapılmış. Kullanıcıların çekim ayarlamalarını artık otomatik olarak PixelMaster teknolojisi yapıyor. PixelMaster otomatik olarak ortamı algılayarak sensör piksel ebadı ve ışık hassasiyetini ayarlıyor ve LED flaş kullanmadan bile en iyi fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. PixelMaster ayrıca 4 pikseli tek bir pikselde toplayarak kayıpsız zoom yapılabilen 3MP çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor.
F/2.0 aralığı ve beş elementli lensi ile 12 saniyede 12kare/saniye ile 100 kareye kadar hızlı çekim yapabilmek mümkün. 30 kare/saniyeye kadar hızlı hareket eden görüntüleri yakalayabilen Turbo Boost modu, istenmeyen objeleri kareden kaldırabilen Smart reveal modu, yüz ifadelerini düzenleyen All Smiles modu yazılım tarafındaki artılar olarak göze çarpıyor.
Android 4.2.2 işletim sistemine sahip model microSDXC kart desteği de sunduğu için kapasite seçeneklerini 16GB/32GB olarak belirlemiş. Cihaz Avrupa ve Asya LTE altyapılarını destekliyor. Model iki farklı renkte 640$ fiyat etiketine sahipken, tablet docku 240$ civarında. Önceki modelin tablet docku da yeni PadFone ile uyumlu. Çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Daha kendi yazdıklarınız ile çelişiyorsunuz. Eğer Fotoğraf çekmek isteyen fotoğraf makinesi alıcaksa, oyun oynamak isteyen konsol alıcaksa, müzik dinlemek isteyen Multimedia cihazı alıcaksa, resim çizmek isteyen defter alıcaksa vs. vs. vs. kırpıldığından şikayetçi olduğunuz donanımlarada gerek yok. O zaman bütün telefon üreticileri giriş seviyesi bir işlemci kullansın, sadece banka işlemlerimizi yapalım, yeni model telefon çıkmasın, ömür boyu kullanalım.
WP8, Nokia'nın itmesiyle giden bir sistemdi. Birçok popüler programı cihaza talep olsun, alanlar mağdur olmasın diye kendi yazılımcıları hazırlıyordu. Diğer birkaç firma piyasada bulunsun diye bir elin parmağı kadar WP8'li ürün çıkarttı. Arkasında yeterli bir pazar desteği oluşmadı. Stabilite vs. hiçbirisini kullanmadığım için eleştirmiyorum. Önceki yazdıklarımı bir daha dikkatli okumanı tavsiye ederim. Bahsettiğim konu firma sanki fotoğraf makinesi üretiyormuş gibi davranması. 41 mp. kamera ile ne yapacaksın? Duvar afişi bastıracağım dersen bu sadece seni ve o işlerle uğraşanı mutlu eder. Profesyonel fotoğrafçılar da gidip işini zaten telefon ile yapmaz. Bahsettiğim konu telefonu telefon yapan özelliklerin gözardı edilmesiydi ama anlatamamışım. Not.: Komiksin... kısmını övgü olarak kabul ediyorum :-)
Asus PC ve donanım üretsin.
Telefon onun işi değil.
Zaten satın alınamıyor.
Fiyat olarak da alakasız çapulcu saçmalıklar.
LG G2 kadar olamadılar.
Haberleri bence biraz daha takip edin, ondan sonra Nokia'ya laf edin.