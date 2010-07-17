Yeni Mac Pro ve iMac'ler USB 3.0 desteği ile gelebilir

iPhone 4'teki sinyal sorunuyla gündemde olan Apple, yeni Mac sistemleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre satışları son dönemde %20'den fazla artan Mac'ler için güncelleme hazırlığında olan Apple, yeni iMac ve Mac Pro modellerinde USB 3.0 teknolojisine yer verebilir. Apple cephesinden henüz konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da USB 2.0'a kıyasla dosya transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisinin iPhone, iPod ve iPad senkronizasyonunda etkili olacağı belirtiliyor.
USB 3.0 güncellemesine ek olarak Apple, FireWire 1600 veya 3200 standartlarını da kullanmaya başlayabilir. Mac Pro modelleri için düşünülen güncellemeler arasında FireWire 3200'ün, sunduğu 3.2 Gbps veri transfer hızı ile Mac Pro ve uyumlu cihazlar arasındaki dosya transferlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayacağı ve bu sayede ciddi zaman kazanımlarının elde edilebileceği belirtiliyor. Bu gelişmelere ek olarak Apple'ın, Intel Light Peak teknolojisiyle de ilgilendiği ancak 10Gbps gibi yüksek bir hız sunan teknolojinin henüz hazır olmadığı belirtiliyor.
Yeni Mac Pro'ların yaz sonuna, iMac'lerin ise takip eden birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
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ama dünyadaki en iyi işletim sistemi verdiği usb desteğiyle değil tercih edilebilirliğiyle belirlenmez mi?
USB Evrensel Seri Veriyolu
Wikipedia da yazdığına göre
* USB 1.0 ve 1.1 : Hız 12 Mbit/sn (1.5 MByte/sn)
* USB 2.0 : Hız 480 Mbit/sn (60 MByte/sn)
* USB 3.0 : Hız 4,08 Gbit/sn (600 MByte/sn)
zaten hiçbir harici hard diskte 60 mb görmedikki .Bu teknoloji son kullanıcı için biraz daha bekleyebilir
bende neyin ne olduğunu biliyorum.ama adamların stratejisi o şekilde.telefonu yeniden yaptık diyen bi firma usb yide yeniden yaptık diyebilir bunda garipsenecek bişi yok.apple fanları gözleri kapalı binlerce dolar verip kazıklandıklarını hissetmek istemiyolar tabi.powerpc konusunda söylenecek çok söz yok.grafiksel işleme tabanlı sistemlerde işletim sisteminin başarısı tartışma götürmez.ama evine hava basmak için 5bindolarlık powerpc alanlarda az değil.tıpkı ayfon alıp üfleyince garının eteği nası kalktı laaa diyenler olduğu gibi.
bilmeden etmeden atıp kesmek çok kolay. hakkaniyetli eleştiri yapmak lazım. artısını eksisini bilmeden etmeden konuşmak doğru değil insanları yanlış bilgi vermiş oluruz.
telefonu yeniden icat etmenin mecaz olarak kullanıldığını anlamadığınızı düşünmüyorum bile.
anlamak istemiyorsunuz sanıyorumki.
apple antipatisi gözünü döndürmüş insanların. neyin ne olduğunu bilen bi insanlar normal şartlarda böyle konuşmaz...
usb teknlojisi apple'a ait bir teknoloji değildir. patentininde onda olmadığı gibi. bu sebeple kendine özgü bir usb çıkaramaz...
apple'ın dosya aktarım sistemi firewire teknolojisidir ve maclerde firewire daha sağlıklı ve hızlı çalışırlar. fakat usb dünya çapında çok daha popüler bir sistem olduğundan apple'da bir çok ürününde bu teknolojiyi kullanmaktadır ve kullanacaktır.
gerek iPhone olsun gerek iPod olsun aktarım kablosu olarak usb'yi kullanmaktadırlar. neden bu ürünler firewire kablosu ile satılmıyor diyorsanızda; eğer firewire kablosu ile satılsa her bilgisayarda desteği olmadığından sadece mac bilgisayarlar ve bazı pcler ile aktarım yapılabilecek bunun içinde kullanışlı olamayacaktı.
bunun yanında firewire çok daha hızlı ve kendine ait bir teknoloji olduğundan firewire teknolojisinden vazgeçeceğini hiç sanmıyorum apple'ın. ama usb teknolojisinede ayak uydurmak zorunda olduğunun farkında...
bu yüzden yakın zamanda usb 3.0 teknolojisini mac aletlerde görmemiz muhtemeldir...