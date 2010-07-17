Yeni Mac Pro ve iMac'ler USB 3.0 desteği ile gelebilir

iPhone 4'teki sinyal sorunuyla gündemde olan Apple, yeni Mac sistemleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre satışları son dönemde %20'den fazla artan Mac'ler için güncelleme hazırlığında olan Apple, yeni iMac ve Mac Pro modellerinde USB 3.0 teknolojisine yer verebilir. Apple cephesinden henüz konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da USB 2.0'a kıyasla dosya transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisinin iPhone, iPod ve iPad senkronizasyonunda etkili olacağı belirtiliyor.

USB 3.0 güncellemesine ek olarak Apple, FireWire 1600 veya 3200 standartlarını da kullanmaya başlayabilir. Mac Pro modelleri için düşünülen güncellemeler arasında FireWire 3200'ün, sunduğu 3.2 Gbps veri transfer hızı ile Mac Pro ve uyumlu cihazlar arasındaki dosya transferlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayacağı ve bu sayede ciddi zaman kazanımlarının elde edilebileceği belirtiliyor. Bu gelişmelere ek olarak Apple'ın, Intel Light Peak teknolojisiyle de ilgilendiği ancak 10Gbps gibi yüksek bir hız sunan teknolojinin henüz hazır olmadığı belirtiliyor.

Yeni Mac Pro'ların yaz sonuna, iMac'lerin ise takip eden birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor.