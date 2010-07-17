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Yeni Mac Pro ve iMac'ler USB 3.0 desteği ile gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4'teki sinyal sorunuyla gündemde olan Apple, yeni Mac sistemleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre satışları son dönemde %20'den fazla artan Mac'ler için güncelleme hazırlığında olan Apple, yeni iMac ve Mac Pro modellerinde USB 3.0 teknolojisine yer verebilir. Apple cephesinden henüz konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da USB 2.0'a kıyasla dosya transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisinin iPhone, iPod ve iPad senkronizasyonunda etkili olacağı belirtiliyor.

USB 3.0 güncellemesine ek olarak Apple, FireWire 1600 veya 3200 standartlarını da kullanmaya başlayabilir. Mac Pro modelleri için düşünülen güncellemeler arasında FireWire 3200'ün, sunduğu 3.2 Gbps veri transfer hızı ile Mac Pro ve uyumlu cihazlar arasındaki dosya transferlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayacağı ve bu sayede ciddi zaman kazanımlarının elde edilebileceği belirtiliyor. Bu gelişmelere ek olarak Apple'ın, Intel Light Peak teknolojisiyle de ilgilendiği ancak 10Gbps gibi yüksek bir hız sunan teknolojinin henüz hazır olmadığı belirtiliyor.

Yeni Mac Pro'ların yaz sonuna, iMac'lerin ise takip eden birkaç hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor.


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mehmetgirgin 9 yıl
normaldir yani usb 2.0 daha ne kadar dayanabilecek ki
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SerhanUygur 9 yıl
ben yeni bu sene Cikan MAC lerde 3.0 gelir diye bekliyordum ama beni yaniltti
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Reddemon35 9 yıl
Arkadaşlar tantanaya gerek yok Apple Intel sistemine yani X86 Platformuna geçti. Doğal olarak önümüzdeki günlerde Intel Chipsetler USB 3.0 desteği verecek. Apple da USB 3.0 Desteği vermiş olacak. Apple artıkdünyadaki en iyi işletimsistemi benim diyor. ve o da artık X86 da çalışıyor.
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owin 9 yıl

Reddemon35

Arkadaşlar tantanaya gerek yok Apple Intel sistemine yani X86 Platformuna geçti. Doğal olarak önümüzdeki günlerde Intel Chipsetler USB 3.0 desteği verecek. Apple da USB 3.0 Desteği vermiş olacak. Apple artıkdünyadaki en iyi işletimsistemi benim diyor. ve o da artık X86 da çalışıyor.

ama dünyadaki en iyi işletim sistemi verdiği usb desteğiyle değil tercih edilebilirliğiyle belirlenmez mi?
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DH Misafiri 9 yıl
USB Universal Serial Bus
USB Evrensel Seri Veriyolu
Wikipedia da yazdığına göre
* USB 1.0 ve 1.1 : Hız 12 Mbit/sn (1.5 MByte/sn)
* USB 2.0 : Hız 480 Mbit/sn (60 MByte/sn)
* USB 3.0 : Hız 4,08 Gbit/sn (600 MByte/sn)
zaten hiçbir harici hard diskte 60 mb görmedikki .Bu teknoloji son kullanıcı için biraz daha bekleyebilir
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ShafakCool 9 yıl
E bi zahmet artık!
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WoXeD 9 yıl
bana cahil diyen bilgili arkadaşım;
bende neyin ne olduğunu biliyorum.ama adamların stratejisi o şekilde.telefonu yeniden yaptık diyen bi firma usb yide yeniden yaptık diyebilir bunda garipsenecek bişi yok.apple fanları gözleri kapalı binlerce dolar verip kazıklandıklarını hissetmek istemiyolar tabi.powerpc konusunda söylenecek çok söz yok.grafiksel işleme tabanlı sistemlerde işletim sisteminin başarısı tartışma götürmez.ama evine hava basmak için 5bindolarlık powerpc alanlarda az değil.tıpkı ayfon alıp üfleyince garının eteği nası kalktı laaa diyenler olduğu gibi.
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usuph 9 yıl
sözüm direk sana değil birçok başlıkta insanlar bilmeden etmeden konuşuyorlar benim sinirim buna...

bilmeden etmeden atıp kesmek çok kolay. hakkaniyetli eleştiri yapmak lazım. artısını eksisini bilmeden etmeden konuşmak doğru değil insanları yanlış bilgi vermiş oluruz.

telefonu yeniden icat etmenin mecaz olarak kullanıldığını anlamadığınızı düşünmüyorum bile.

anlamak istemiyorsunuz sanıyorumki.

apple antipatisi gözünü döndürmüş insanların. neyin ne olduğunu bilen bi insanlar normal şartlarda böyle konuşmaz...
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WoXeD 9 yıl
apple önce usb 2.5 u icad eder usb 2.5 yaptık diye ortalığı yıkar geçer ondan sonra usb 5 çıkmışken kademeli olarak fiyatına göre modellerde 3 ü 4 ü verir.
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usuph 9 yıl
apple'a atıp kesen çok ama bişey bilipte eleştireseler gam yemiycez... cok gülünç durumlara düşüyorsunuz cahil cahil konuşunca bunu söliyim. insanlar cahil oldukları konularda bile nasıl bu kadar cesur konuşabiliyorlar anlayamıyorum.

usb teknlojisi apple'a ait bir teknoloji değildir. patentininde onda olmadığı gibi. bu sebeple kendine özgü bir usb çıkaramaz...

apple'ın dosya aktarım sistemi firewire teknolojisidir ve maclerde firewire daha sağlıklı ve hızlı çalışırlar. fakat usb dünya çapında çok daha popüler bir sistem olduğundan apple'da bir çok ürününde bu teknolojiyi kullanmaktadır ve kullanacaktır.

gerek iPhone olsun gerek iPod olsun aktarım kablosu olarak usb'yi kullanmaktadırlar. neden bu ürünler firewire kablosu ile satılmıyor diyorsanızda; eğer firewire kablosu ile satılsa her bilgisayarda desteği olmadığından sadece mac bilgisayarlar ve bazı pcler ile aktarım yapılabilecek bunun içinde kullanışlı olamayacaktı.

bunun yanında firewire çok daha hızlı ve kendine ait bir teknoloji olduğundan firewire teknolojisinden vazgeçeceğini hiç sanmıyorum apple'ın. ama usb teknolojisinede ayak uydurmak zorunda olduğunun farkında...

bu yüzden yakın zamanda usb 3.0 teknolojisini mac aletlerde görmemiz muhtemeldir...
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