Yeni Macbook Air'lar, OS X Lion ile birlikte haftaya geliyor

Bu hafta içerisinde satışa sunulacağı öngörülen ancak haftanın son gününe kadar hakkında herhangi bir gelişme olmayan yeni nesil Macbook Air'lar, AllThingsD'nin iddiasına göre, haftaya satışa sunuluyor.

Bu hafta satışa sunulmasıyla ilgili olarak önceki iddaların bir hafta yanıldığını ifade eden AllThingsD, kaynaklarından edindiği bilgiler ışığında, yeni nesil Macbook Air'ı önümüzdeki haftanın son günlerinde satışa sunulacağını iddia ediyor. AllThingsD, ayrıca, beklendiği gibi Mac OS X Lion ile birlikte satışa sunulması neredeyse kesinleşen yeni Air'ların 128GB ya da 256GB'lık SSD depolama birimlerinin yanı sıra Thunderbolt arayüzüne destek vereceğini ve arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip olacağını ifade ediyor. Hatırlanacağı gibi Apple, ilk üç nesil (2008 başı, 2008 sonu ve 2009 ortası) Macbook Air'da arkadan aydınlatmalı klavye kullanmış; ancak son nesilde bu tercihinden vazgeçmişti.

Ayrıca Apple'ın geçtiğimiz günlerde geliştiricilerden OS X Lion'a özel olarak hazırlanan uygulamaları kendilerine gönderebileceklerini açıklamasının üzerinden üç gün geçmeden bazı OS X Lion destekli uygulamalar şimdiden Mac App Store'da yerini almış durumuda.