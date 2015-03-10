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Yeni Nexus akıllı telefonu Kirin yongaseti ile gelebilir

4 yıl
2,5b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Nexus akıllı telefonu Kirin yongaseti ile gelebilir

Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu için önemli bir değişiklik yaparak Çin'den bir ortak bulacağına dair iddialar, bu ortağın Huawei olabileceğine dair yeni işaretler ile güçlenmişti. Elbette Huawei işin içine girdiğinde Kirin işlemcisi de kaçınılmaz oluyor.
Hisilicon ile uzun süredir yongaseti tasarlayan Huawei, ilk başlarda bekleneni veremese de daha sonra Kirin adıyla yeni bir döneme geçti ve işleri rayına oturtmaya başladı. Firma MediaPad X2 ile birlikte Kirin 930 adında 64-bitlik yeni yongasetini tanıtmıştı. Bu durumda yeni Nexus akıllı telefonunda Kirin yongasetinin kullanılma ihtimali artıyor.
Huawei'nin gelişmiş fabrikasyon süreci ile güçlü bir 64-bitlik Kirin yongaseti üreteceği ve bunu da yeni Nexus akıllı telefonunda kullanacağı ifade ediliyor. Yani bir bakıma grafik birimini hariç tutarsak Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongaseti ile aynı çekirdek yapısına sahip olabilir. Veya Huawei Cortex-A72 çekirdeğine yer vererek daha güçlü bir yongaseti elde edebilir. 
Huawei hatırlanacağı üzere Çin'in en büyük yonga tasarımcılarından Hisilicon ile önce ortaklığa başlamış sonrasında da şirketi tamamen satın almıştı. Hisilicon 2013 yılında 1.4 milyar dolar gelir ile Çin'in bir numaralı yonga tasarımcısı olmuştu.
Hisilicon yakın zamanda Kirin yongasetlerini üçüncü taraf firmalara da tedarik etmeyi istiyordu. Eğer Nexus iddiaları gerçekleşirse bu durum Hisilicon için kaçırılmaz bir fırsat olabilir. Nexus akıllı telefonunun yine yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.



http://www.talkandroid.com/240466-a-kirin-processor-could-power-the-huawei-nexus-device/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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doctor_bey 4 yıl
O zaman yeni cihaz Huawei'den gelecek diyebilir miyiz? Sadece cpu alıp gerisini başka firmaya yaptıracak halleri yok herhalde
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Mr.R0B0T 4 yıl
Bence de huawei'in yeni nexsusu üretmesi mantıklı. Google artık yeni markalarla da çalışmak isteyecektir. Huawei çok güzel şık telefonlar yapıyor. Ayrıca huawei'in kendi çipsetini üretebilen bir marka olduğunu unutmamak gerek. Ve halı hazırda nexus için çipset üretmiş olamazlar mı?
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OverClocK1ng 4 yıl
Yorumlara bakıyorum da.
Snapdragon 810'un ısı sorunları, diğer üreticilerin geri kalması vs.
Sanırım herkes aynı fikirdedir ki:
14nm nin de süper avantajı ile bu sene Exynos malı götürür.
Güç tüketimi de zaten yerlerde sürünüyor. Adamlar enerji tüketimini
%40 düşürmüşler ki, S6 da 2550 lik pil koymalarına rağmen hiç başlarını
aşağı eğmiyorlar. 2550 ile 2800 arasında %10 güç farkı var.
Ama yongasetinin güç tüketimi komple %40 düştüğüne göre çok iyi.
S6 ya 2550, S5 teki 2800 den bile daha iyi sonuç verecektir..
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umut_baris 4 yıl
Düne kadar snapdragon işlemcilere bel bağlayıp hep en üst düzeyini almak için yarışa giren üyelerin şimdilerde snapdragon ailesine giydirmesi aşırı samimiyetsiz duruyor.
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El_domingo 4 yıl
akıllı telefon alacaksan ya apple ya nexus alacaksın..ferrarim var yol yok misali donanım ne kadar guclu olursa olsun adam gibi yazılım yoksa bi işe yaramaz..
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apokhan 4 yıl
Resmen mahvettiler su nexusu. Nexus 5 den sonra bitti
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I m amazing.. I m Batman 4 yıl
huawei ye bravo
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darkest earth 4 yıl
İyi güzel de facia olur geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için. Snapdragon ne kadar çok ısınsa da geliştiricilerin en iyi bildiği chipset şu an. En çok rom, kernel ona çıkar.
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Guaire 4 yıl
MWC 2015 Mediapad X2'nin tanıtımında Huawei, Kirin 930'a açıklık getirdi.

"Sporting a 2.0GHz Kirin 930 ultra-octa chipset, the 64 bit eight-core CPU of A53 in the Huawei MediaPadX2..."

http://m.huawei.com/enmobile/consumer/press/news/hw-415713.htm
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ø 4 yıl
Güzel haber, tekelciliğe tekmeyi basıyorlar.

Çalışacaksın aga, aynı işlemci oc yapa yapa yeni işlemci diye satma devri bitecek.
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ekrem71 4 yıl
Kirin için çeşitli bilgiler mevcut. Cortex-A57 taşıdığını düşünen fazla. Nisan ayında herhalde yongasetinin tam detayları ortaya çıkacak.
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Masquerade89 4 yıl
Qualcomm'un çok çalışması lazım
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DaRKFoRCeS 4 yıl
yeni nexus u bilmem ama nexus 6 ortada yok. forumdaki fiyatları da 2600 tl felan. ne ile gelir bilemem ama fakat fiyatı yüksek olur.
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