Yeni Nexus akıllı telefonu Kirin yongaseti ile gelebilir





Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu için önemli bir değişiklik yaparak Çin'den bir ortak bulacağına dair iddialar, bu ortağın Huawei olabileceğine dair yeni işaretler ile güçlenmişti. Elbette Huawei işin içine girdiğinde Kirin işlemcisi de kaçınılmaz oluyor.

Hisilicon ile uzun süredir yongaseti tasarlayan Huawei, ilk başlarda bekleneni veremese de daha sonra Kirin adıyla yeni bir döneme geçti ve işleri rayına oturtmaya başladı. Firma MediaPad X2 ile birlikte Kirin 930 adında 64-bitlik yeni yongasetini tanıtmıştı. Bu durumda yeni Nexus akıllı telefonunda Kirin yongasetinin kullanılma ihtimali artıyor.

Huawei'nin gelişmiş fabrikasyon süreci ile güçlü bir 64-bitlik Kirin yongaseti üreteceği ve bunu da yeni Nexus akıllı telefonunda kullanacağı ifade ediliyor. Yani bir bakıma grafik birimini hariç tutarsak Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongaseti ile aynı çekirdek yapısına sahip olabilir. Veya Huawei Cortex-A72 çekirdeğine yer vererek daha güçlü bir yongaseti elde edebilir.

Huawei hatırlanacağı üzere Çin'in en büyük yonga tasarımcılarından Hisilicon ile önce ortaklığa başlamış sonrasında da şirketi tamamen satın almıştı. Hisilicon 2013 yılında 1.4 milyar dolar gelir ile Çin'in bir numaralı yonga tasarımcısı olmuştu.

Hisilicon yakın zamanda Kirin yongasetlerini üçüncü taraf firmalara da tedarik etmeyi istiyordu. Eğer Nexus iddiaları gerçekleşirse bu durum Hisilicon için kaçırılmaz bir fırsat olabilir. Nexus akıllı telefonunun yine yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.









http://www.talkandroid.com/240466-a-kirin-processor-could-power-the-huawei-nexus-device/