Yeni Nexus akıllı telefonuna ait yeni bir görsel paylaşıldı





Google'ın gelecek ay ki muhtemel Nexus etkinliğine doğru geri sayım devam ederken, cihaz adaylarına ait görseller de internete sızdırılmaya devam ediyor. Bu kez Nexus akıllı telefonunun bir basın afişi ortaya çıktı.





Nexus X veya Nexus 6 olarak adlandırılan model Moto X modelinin biraz daha büyük hali olacak gibi duruyor. Cihazda Motorola imzası olduğu için haliyle firmanın son dönemdeki popüler modeli Moto X'den de tasarım çizgilerini miras alıyor.





Nexus X modelinin 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 3200mAh gücünde batarya, stereo hoparlör, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android L işletim sistemi şeklinde özellikler sunacağı çeşitli kaynaklar tarafından dile getiriliyor.





Cihazın ana ekranında ise Google uygulamalarının düzeninin değişikliğe uğradığı görülüyor. Google klasörü yanına ilişkili uygulamaları barındıran Drive ve Play klasörleri eklenirken, yeni bir mesajlaşma uygulaması ikonu da göze çarpıyor. Google'ın Hangouts ikonunu bu yeni ikonla değiştirmesi muhtemel.





Nexus X modelinin kesin olarak ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor ancak etkinliğin hemen sonrasında Play raflarında yerini alacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Nexus-X-render-claims-to-show-off-the-device-and-the-new-Google-Apps-folders_id61190