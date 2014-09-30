Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Nexus akıllı telefonuna ait yeni bir görsel paylaşıldı

4 yıl
402
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Nexus akıllı telefonuna ait yeni bir görsel paylaşıldı

Google'ın gelecek ay ki muhtemel Nexus etkinliğine doğru geri sayım devam ederken, cihaz adaylarına ait görseller de internete sızdırılmaya devam ediyor. Bu kez Nexus akıllı telefonunun bir basın afişi ortaya çıktı.

Nexus X veya Nexus 6 olarak adlandırılan model Moto X modelinin biraz daha büyük hali olacak gibi duruyor. Cihazda Motorola imzası olduğu için haliyle firmanın son dönemdeki popüler modeli Moto X'den de tasarım çizgilerini miras alıyor.

Nexus X modelinin 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 3200mAh gücünde batarya, stereo hoparlör, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android L işletim sistemi şeklinde özellikler sunacağı çeşitli kaynaklar tarafından dile getiriliyor. 

Cihazın ana ekranında ise Google uygulamalarının düzeninin değişikliğe uğradığı görülüyor. Google klasörü yanına ilişkili uygulamaları barındıran Drive ve Play klasörleri eklenirken, yeni bir mesajlaşma uygulaması ikonu da göze çarpıyor. Google'ın Hangouts ikonunu bu yeni ikonla değiştirmesi muhtemel. 

Nexus X modelinin kesin olarak ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor ancak etkinliğin hemen sonrasında Play raflarında yerini alacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nexus-X-render-claims-to-show-off-the-device-and-the-new-Google-Apps-folders_id61190 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
radical 4 yıl
fuzuli bir telefon, artık sonraki nexus a bakarız. bu boyut husunda sony çok akılcı gidiyor z3 compact ideal boyutlu bir telefon bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 4 yıl
Droid maxx daha küçük ekrana 3300 koyuyordu 3 sene önce, 4000 olsa bataryası ilgi çekici olabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MysticRhyme 4 yıl
İşte aradığım Nexus ya ne zaman kesinleşir acaba :D Amerikada olup bunu ucuza almak vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
Cihazdan anlamayan çıksın şu konudan insanın sinirini hoplatmayın zamzungdan başka birşey bilmeyenler gelmiş yorum yapıyor telefona gelecek olursak o inch fazla olmuş 5.2 daha uygun olabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 4 yıl
Bence NEXUS serilerini piyasayı tamamen ele geçirmemesi için meraklısına yapıyorlar. 5,9 inçin sebebi de bu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nuttyumut 4 yıl
5.9 inç nedir abi ya.. Utanmasalar 7-8 inç yapacaklar..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavzerturk 4 yıl alp0007
alp0007

Bence NEXUS serilerini piyasayı tamamen ele geçirmemesi için meraklısına yapıyorlar. 5,9 inçin sebebi de bu.

mantıklı bi tespit.

ve aynı zamanda pili de düşük tutuyorlar aynı sebebten dolayı bence.

qhd 4 k ekrana koydukları pil gene çabuk bitecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 4 yıl
Bu cebe sığar mı? Sığmaz. Yanına hediye çanta vermeleri lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl
Her yeni modelde ekran buyuyor, 4.3inch s2 den beri her seferinde ayni elestiriler, cok buyuk, cebe nasil sigacak. Her seferindede yeni olcu endustri standardi haline geliyor. Ama bende merak ediyorum bu buyume daha ne kadar devam edecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ray Kurzweil 4 yıl
6 inç nedir ya büyüttükçe büyütüyor bunlarda. Önemli olan işlevi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vikor 4 yıl
Etkinlik ne zaman? iOS'dan androide geçiş yapıcaktım. Bu cihazıduydum ama bu bildiğin phablet. 5 inç neye yetmiyor arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 4 yıl
5.9'' in aciklamasini yapiyim. Note 4 5.7 inc ve bu buyukluğe ses cikmiyor ha 5.5 ha 5.7. Bu telefonunda ekran 5.9 fakat kapasitif tuslar var sizin kullanim alaniniz yine 5.7ye dusuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mike4peace 4 yıl
mini versiyonu kesinlikle çıkmalı, böyle bir nexus olmaz olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skywalker06 4 yıl
merakla bekliyorum bu cihazı motorola yaptıysa çıkınca incelemekte fayda var moto g den sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
402 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 1 Ekim 2014 4 yıl LG'nin yeni telefonu G3 Stylus'u kullandık: LG G3 tasarımına kalem takviyesi 4 yıl LG G3 Cat.6 Snapdragon 805 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim