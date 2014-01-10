Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Robocop filminden CES 2027 açılış konuşması

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,1b
1
9
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Robocop filminden CES 2027 açılış konuşması

Las Vegas'ta devam eden CES 2014 fuarı bugün son gününe girerken, Şubat ayında vizyona girecek Robocop filminden ilginç bir CES konsepti içeren bir fragman yayınlandı.

Filmi izleyenler Omnicorp şirketini ve Robocop'un art niyetli şirket yöneyicilerine karşı mücadelesini hatırlayacaktır. Gelecek ay vizyona girecek yeniden çevrimde ise Omnicorp yeni teknolojilerini CES 2027 fuarındaki açılış konuşmasında anlatıyor. 

Gelecekte teknoloji fuarlarındaki açılış konuşmalarının nasıl bir konsepte oturabileceğine dair ipuçları veren filmde, OmniCorp'un patronu CES 2027 açılış konuşmasında mevcut EM-208 ve ED-209 savaş robotu projeleri ile bir nevi Cyborg türevi olan Robocop'un içinde olduğu ED-2000 projesi ile ilgili detaylı bilgiler veriyor. Konuşmada artırılmış gerçeklik ve hologram efektlerinin bolca kullanıldığı görülüyor. 

Bilindiği üzere bu yıl ki CES fuarının açılış konuşması Sony patronu Kazou Hirai tarafından yapılmıştı. 2027 yılındaki fuara 13 yıl var ve bu kadar kısa süre içerisinde filmdeki teknolojilerin gerçekleşmesi pek mümkün değil. Ancak gelecekteki fuarların ve açılış konuşmalarının daha yenilikçi olacağına şüphe yok.

Bunun yanında filmin içerik olarak desteklenmesi amacıyla Omnicorp resmi sitesi de yayına başladı. Sitede sanki gerçek bir Omnicorp firmasının robot teknolojilerini ziyaretçilere anlattığı sayfalar bizi karşılıyor. Ayrıca film için Glu Mobile tarafından geliştirilen iOS ve Android oyunu da mevcut. 

http://www.omnicorp.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
***Respect*** 5 yıl en beğenilen
Robokap




2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akbirkurt 5 yıl
Altyazı olsaydı keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
Yapımcılar güzel reklam düşünmüşler ve iyi desteklemişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 5 yıl
iOS uygulaması da gayet başarılı. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 5 yıl
Robokap




2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Opricnik 5 yıl ugurcankorkmaz
ugurcankorkmaz

iOS uygulaması da gayet başarılı. :)

Nesi başarılı paçavra bir şey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl GM Discovery 2 Hakkında Her Şey! "ön inceleme" özel röportaj 5 yıl Samsung ATIV Book 9 Plus 2014 Edition "üst seviye ultrabook" ön inceleme 5 yıl LG'den yeni nesil akıllı bileklik "Lifeband Touch" video ön inceleme 5 yıl Omate Truesmart "Süper Akıllı" saat ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim