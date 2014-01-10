Yeni Robocop filminden CES 2027 açılış konuşması





Las Vegas'ta devam eden CES 2014 fuarı bugün son gününe girerken, Şubat ayında vizyona girecek Robocop filminden ilginç bir CES konsepti içeren bir fragman yayınlandı.





Filmi izleyenler Omnicorp şirketini ve Robocop'un art niyetli şirket yöneyicilerine karşı mücadelesini hatırlayacaktır. Gelecek ay vizyona girecek yeniden çevrimde ise Omnicorp yeni teknolojilerini CES 2027 fuarındaki açılış konuşmasında anlatıyor.





Gelecekte teknoloji fuarlarındaki açılış konuşmalarının nasıl bir konsepte oturabileceğine dair ipuçları veren filmde, OmniCorp'un patronu CES 2027 açılış konuşmasında mevcut EM-208 ve ED-209 savaş robotu projeleri ile bir nevi Cyborg türevi olan Robocop'un içinde olduğu ED-2000 projesi ile ilgili detaylı bilgiler veriyor. Konuşmada artırılmış gerçeklik ve hologram efektlerinin bolca kullanıldığı görülüyor.





Bilindiği üzere bu yıl ki CES fuarının açılış konuşması Sony patronu Kazou Hirai tarafından yapılmıştı. 2027 yılındaki fuara 13 yıl var ve bu kadar kısa süre içerisinde filmdeki teknolojilerin gerçekleşmesi pek mümkün değil. Ancak gelecekteki fuarların ve açılış konuşmalarının daha yenilikçi olacağına şüphe yok.





Bunun yanında filmin içerik olarak desteklenmesi amacıyla Omnicorp resmi sitesi de yayına başladı. Sitede sanki gerçek bir Omnicorp firmasının robot teknolojilerini ziyaretçilere anlattığı sayfalar bizi karşılıyor. Ayrıca film için Glu Mobile tarafından geliştirilen iOS ve Android oyunu da mevcut.

http://www.omnicorp.com/