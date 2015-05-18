Yeni Steve Jobs filminden ilk fragman geldi

Geçen yıl gösterime giren Steve Jobs biyografi filminin büyük ilgi görmemesi ve eleştiri alması üzerine bu kez Universal Studios kolları sıvayarak yeni bir Jobs filmine girişmişti. Filmden ilk fragman da geldi.





Yeni filmde Steve Jobs karakterini genç Magneto olarak tanıdığımız Michael Fassbender canlandırıyor. Olaylı Interview filminden hatırlayacağımız Seth Rogen Steve Wozniak'ı, Jeff Daniels John Scully'yi, Kate Winslet ise Joanna Hoffman'ı canlandırıyor.





Jobs biyografisi başlangıçtan bu yana bazı problemlerle boğuşmak zorunda kaldı. Yeni film için Jobs rolünü kimin oynayacağı bir süre muallakta kalmış sonrasında da Fassbender isminde karar kılınmıştı.





Daha sonra yönetmen Danny Boyle ve Sony arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle filmin yayın hakları ani bir kararla Universal Studios'a geçerken başrolde olması beklenen Natalie Portman da kadrodan ayrıldığını açıklamıştı.





Film genel olarak Walter Isaacson tarafından 2011 yılında satışa sunulan Steve Jobs biyografisini temel alıyor. O dönem oldukça fazla ses getiren biyografiyi senaryoya döken ise The Newsroom dizisinden hatırlayacağımız Aaron Sorkin olacak. Biyografi pek çok bilinmeyen noktayı da gün ışığına çıkardığı için Sorkin'in bu noktaları senaryoya katıp katmayacağı merak konusu.





Fragmanda filmin geneli yerine daha çok Fassbender'in Steve Jobs rolüne nasıl oturduğuna odaklanılıyor. Film dünya çapında 9 Ekim 2015 tarihi itibari ile gösterime girecek.