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Yeni Steve Jobs filminden ilk fragman geldi

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Steve Jobs filminden ilk fragman geldi

Geçen yıl gösterime giren Steve Jobs biyografi filminin büyük ilgi görmemesi ve eleştiri alması üzerine bu kez Universal Studios kolları sıvayarak yeni bir Jobs filmine girişmişti. Filmden ilk fragman da geldi.

Yeni filmde Steve Jobs karakterini genç Magneto olarak tanıdığımız Michael Fassbender canlandırıyor. Olaylı Interview filminden hatırlayacağımız Seth Rogen Steve Wozniak'ı, Jeff Daniels John Scully'yi, Kate Winslet ise Joanna Hoffman'ı canlandırıyor. 

Jobs biyografisi başlangıçtan bu yana bazı problemlerle boğuşmak zorunda kaldı. Yeni film için Jobs rolünü kimin oynayacağı bir süre muallakta kalmış sonrasında da Fassbender isminde karar kılınmıştı. 

Daha sonra yönetmen Danny Boyle ve Sony arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle filmin yayın hakları ani bir kararla Universal Studios'a geçerken başrolde olması beklenen Natalie Portman da kadrodan ayrıldığını açıklamıştı. 

Film genel olarak Walter Isaacson tarafından 2011 yılında satışa sunulan Steve Jobs biyografisini temel alıyor. O dönem oldukça fazla ses getiren biyografiyi senaryoya döken ise The Newsroom dizisinden hatırlayacağımız Aaron Sorkin olacak. Biyografi pek çok bilinmeyen noktayı da gün ışığına çıkardığı için Sorkin'in bu noktaları senaryoya katıp katmayacağı merak konusu. 

Fragmanda filmin geneli yerine daha çok Fassbender'in Steve Jobs rolüne nasıl oturduğuna odaklanılıyor. Film dünya çapında 9 Ekim 2015 tarihi itibari ile gösterime girecek.  

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clopin 4 yıl en beğenilen
çok abartılar bu adamı iki cep telefonuna şekil verdi diye geçmişte ne dahiler var bir filmi yapılmamıştır kapitalist sistemin oyunları izlemem asla
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Sonuçta böyle biri Türkiye den çıkmadı çıkmazda.
Tartışmanın da, eleştirinin de bir sınırı var.
Kullandığınız telefonlar ne olursa olsun yabancı malı.
Steve Jobs un olayı araştırma geliştirme üzerine idi icat etmek değil.
İyisi kötüsü ile bu dünyadan ayrıldı.
Önemli olan kişileri tartışmak değil teknolojiyi anlamak.
Teknoloji de kişiler yoktur konular sistemler vardı.
Küçük beyinliler kişileri, orta beyinliler konuları, büyük beyinliler sistemleri tartışır
Sonuçta böyle biri Türkiye den çıkmadı çıkmazda.Tartışmanın da, eleştirinin de bir sınırı var.Kullandığınız telefonlar ne olursa olsun yabancı malı....
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darkdiva 4 yıl
Apple'ı sevmem. Fanlarını daha da çok sevmem ama bu adam bir çok şeyi değiştirmiş ve şu an bu cihazların bu kadar çok gelişmesine öncülük etmiştir. Bunu kabul etmemek saçmalıktır. MAsa üstü bilgisayarların yaygınlaşmasını sağlayan kişidir. Mouse denilen cihazı bugüne getiren kişidir. Ipod ve Itunes ile müzik sektörünü kökten değiştirmiştir. Iphone ve Ipad ile yaptıkları da zaten ortada. Adam 90 gün içinde iflasını açıklayacak şirketi 2 yıl içinde Amerika'nın, 5-10 yıl içinde dünyanın en değerli şirketi haline getirmişse abartıyorsunuz demeyin.
Apple'ı sevmem. Fanlarını daha da çok sevmem ama bu adam bir çok şeyi değiştirmiş ve şu an bu cihazların bu kadar çok gelişmesine öncülük etmiştir. Bunu kabul e...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 4 yıl
Onlar Konuşur Steve jobs yapar Jobs'tan önce dokunmatik ekranlı telefonlar yokmuydu sanki ama işlevsiz kalitesizlerdi Jobs'tan önce dokunmatik tablet yokmuydu vardı ama basmatik gibi birşeydi ve kalemi randımanlı çalışmıyordu.Bu adam 256mb ram ile düşük frekanslı işlemcisiyle diğer rakiplerine yıllarca kafa tuttu hala 1gb ram a8-9 işlemcileriyle piyasaya kafa tutuyor.Rakipler 3gb ram 8 çekirdekli sistemleriyle kasım kasım kasılırken ios banamısın demiyor.Adam mac os x ve ios ile çığır açtı bilgisayar ve mobil sektörde bugün tonlarca tabletin olmasının sebebi jobs'tır.Bill Gates onun sayesinde servetine servet kattı Jobs'ın kitabını okursanız daha iyi anlayacaksınız.
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theyapici 4 yıl
elalem film çeviriyor biz de de nice insanlarımız var onlar için çekilen filmler balon
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AlkanExclusive 4 yıl
Hakikaten o da ayrı bir komedi. Haberi yazanlarda tam açıklama yapmadan haber pırtladıkları için insanlar böyle anlıyor malesef.

Orada bahsedilen Apple'ın, ABD'nin günlük nakit işlem hacminden yani günlük dönen paradan daha fazla nakite sahip olmasıdır ki doğrudur.

Ama ABD'nin son açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 17 trilyon $'ın üzerindedir.
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Kaya 4 yıl
Ooo alirim bir dal
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grid2 4 yıl
Bir markanın değeri ülkeleri geride bırakıyor :) Çok garip.
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Erasmus78 4 yıl
760 milyar dolar. Bizim GSMH yi geçmesine az kalmış. :D
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shadowtr 4 yıl
Zamanında mac kullanmış şimdilerde ipod sahibi biri olarak Steve Jobs u severim sayarım. Her ne kadar iphone stratejilerini bir tüketici olarak beğenmesem de sektöre katkıları inkar edilemez. İlk filmi izledim ve oldukça düşük seviyede buldum. Steve Jobs gibi bir adam için daha iyi bir film çekilebilirdi. Danny Boyle bu işin altından kalkacaktır. Bu filmi de izlerim büyük ihtimalle...
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CozgurY 4 yıl
AlkanExclusive
Ya arkadaş, karşında uluslararası ticaret okumuş, ingilterede uluslararası ticaret hukuku masterı yapmış bir insan var! Neyin ne olduğunu toplamda 6.5 senemi harcayarak öğrenmişim, yıllardır çalışıyorum siz kime neyi anlatıyorsunuz pardon ama.. Eskiden Aselsan, Sagem gibi firmalar cep telefonu ürettiğinde hanginiz gidip bir tane satın aldınız? Hanginiz Türk sermayesine, Türk ihracatına katkıda bulundunuz? Anca gelip burada bık bık bık klavye şovalyeliği yapar, millete koyun dersiniz! Önce kendi ülkenize kazandırın sonra milletin tuzunun tahlilini yaparsınız... Önünde, altında, elinde %100 Türk sermayesi ürünü kullanmadan kalkıp burada kapitalistliği, kapitalizmi suçlamaya kalkmayın, komik oluyorsunuz.. Ülkede üreticiye, üretime, sanayiye yatırım yapılmadığını biliyorsunuzda madem bunu destekleyen ne iş yaptınız? Hiç! Hiçbir şey bilmiyorsan aç, ihracat.com.tryi, aç TOBBun yurtdışından yapılan başvuru sayfasını bakın bakalım başka ülkelerdeki yabancı firmalar sizden neler istiyor? O zaman bizim yaptığımızda onlara kapitalist düzenin oyunu.. Bu kadar dar düşünmeyin. Bu Apple bir tek ABDde ve TRde satış yapmıyor! Diğer ülkelerede satış yapıyor, niye onlar kapitalizm diye ağlamıyor? Niye cari açıkları kapanabilir düzeyde ya da cari açığı yok? Dünya tarihinde (bakın TR demiyorum) halkından aldığı vergilerle cari açık kapatmaya çalışan başka bir ülke yok! Ha destek olsun diye yaparsın ama sen Türk sanayisine yatırım yapıp, üretim için vergi yükünü azaltma, üstüne ithalata kota koyup vergileri uçur, kendi adamın üretim yapamasın, anca know how ya da franchise üzerinden para kazandır sonra kalk burada kapitalist düzen de!

hocam ağzına sağlık:))
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AlkanExclusive 4 yıl
Ya arkadaş, karşında uluslararası ticaret okumuş, ingilterede uluslararası ticaret hukuku masterı yapmış bir insan var! Neyin ne olduğunu toplamda 6.5 senemi harcayarak öğrenmişim, yıllardır çalışıyorum siz kime neyi anlatıyorsunuz pardon ama..

Eskiden Aselsan, Sagem gibi firmalar cep telefonu ürettiğinde hanginiz gidip bir tane satın aldınız? Hanginiz Türk sermayesine, Türk ihracatına katkıda bulundunuz?

Anca gelip burada bık bık bık klavye şovalyeliği yapar, millete koyun dersiniz! Önce kendi ülkenize kazandırın sonra milletin tuzunun tahlilini yaparsınız... Önünde, altında, elinde %100 Türk sermayesi ürünü kullanmadan kalkıp burada kapitalistliği, kapitalizmi suçlamaya kalkmayın, komik oluyorsunuz..

Ülkede üreticiye, üretime, sanayiye yatırım yapılmadığını biliyorsunuzda madem bunu destekleyen ne iş yaptınız? Hiç!

Hiçbir şey bilmiyorsan aç, ihracat.com.tr'yi, aç TOBB'un yurtdışından kendi ülkelerine ithalat başvuru sayfasını bakın bakalım başka ülkelerdeki yabancı firmalar sizden neler istiyor? O zaman bizim yaptığımızda onlara kapitalist düzenin oyunu.. Bu kadar dar düşünmeyin. Bu Apple bir tek ABD'de ve TR'de satış yapmıyor! Diğer ülkelerede satış yapıyor, niye onlar kapitalizm diye ağlamıyor? Niye cari açıkları kapanabilir düzeyde ya da cari açığı yok?

Dünya tarihinde (bakın TR demiyorum) halkından aldığı vergilerle cari açık kapatmaya çalışan başka bir ülke yok! Ha destek olsun diye süreli olarak yaparsın ama sen Türk sanayisine yatırım yapma, üretim için kendi sanayicinin vergi yükünü azaltma, üstüne ithalata kota koy (üretebileceğin şeyler için hammadde yok ülkende, mecbur yurtdışından alman gerekiyor), ihracatı hep dip fiyattan yaptırıp sürümden kazanç sağlamaya it, vergileri yükselttikçe yükselt, revizyon, modernizasyon veya gerekirse yerli & yabancı konsorsiyumla tekrar aktif hale gelebilecek devletin sanayi kaynaklarını, para getirebilecek tüm kuruluşlarını kiralamadan elde avuçta ne varsa ne yoksa yabancıya sat, kendi adamın üretim yapamasın, anca know-how üretim ile, ülkendeki işçiyi yabancı için çalıştırarak yanancının para kazanmasını sağla ya da franchise üzerinden yabancıya para kazandır ona hizmet eden Türk çalışanı isyan etsin.. Sonra kalk burada kapitalist düzene uymayın, kendinizi kaptırmayın, almayın, sormayın de!

Bırakın bu işleri derler adama! Biz bunlara karşı çıkınca ya da detayına hakim olmadan saçmalama diyince koyun ilan edilelim! Yok yaa? Hey maşallah ne at gözlüğünüz varmış be.. Bizim ülkede herkes her şeyi bilir zaten, beyni yok fikri var!
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TheLastNinja 4 yıl
AlkanExclusive
clopin çok abartılar bu adamı iki cep telefonuna şekil verdi diye geçmişte ne dahiler var bir filmi yapılmamıştır kapitalist sistemin oyunları izlemem asla
Cahillik zor değil mi? Önünde yabancı marka bilgisayar, cebinde yabancı marka cep telefonu, elinde belki yabancı marka tablet, üstünde başında yabancı marka kot, gömlek, ayakkabı falan varken kalkıp burada kapitalizme bok atman hiçbir şey bilmediğini açıkça göstermekte. Sağdan soldan duyduklarını değil, araştırıp öğrendikten sonra bildiğini yaz buraya bence..

Hepsinin yabancı marka olması eskiden beri gelen hükümetlerin imalata yönelik yatırım yapmamasından kaynaklanıyor. Yeni nesil arkadan geliyor fakat iş sahaları yok denecek kadar az. Ancak hizmet sektörü biraz iş yapıyor, üreticiler ise sıkıntı içinde on yıllardır.
Tabii senin tuzun kuru olduğu belli ki cahilce bir başkasına cahil diyebiliyorsun. Kapitalist sistem senin üretmeni istemez, sana kapitalizmi savunmayı iyi gösterir, bunu yapasın diye parmağının ucuyla bir parmak bal çalar ve dünyayı bir avuç insan dışı varlıklara peşkeş çekerler.
Sende altında yabancı marka araba, yabancı marka tel, yabancı marka ... burada savunursun.
Arkadaşın dediğine gelince evet bir dünya bilim insanı var hayatının, çalışmalarının film yapılması gereken. Bunun yerine epılı abd yi övüp yücelten filmleri izlettirirler size, ne izlemeniz gerektiğin bilmediğiniz sürece!
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Sarısin 4 yıl
Devam niteliğinde bir film olsaydı ya da önceki filmde yansıtılmayan gösterilmeyin bazı anılar aktarılsaydı ama sıfırdan film çekmek olmamış
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