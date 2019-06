Yeni TomTom Via ile İstisnasız Herkes İçin Kaliteli Navigasyon!

~ TomTom’un orta seviye pazarlar için ürettiği geliştirilmiş, eller serbest (hands-free) arama yapılabilen ve seçkin uydu (satnav) navigasyon çözümleri sunan üstün navigasyon cihazı modelleri ile her yol güvenli ve kolay ~

Piyasaya sürülen yeni TomTom Via navigasyon cihazı ile TomTom, orta sınıf cihazların kullanımı sırasında ellere serbestlik çözümü getiren ilk üretici oldu. Yenilikçi özelliklerle donatılan ve rahatlık kullanım olanağı sağlamak üzere tasarlanmış TomTom Via ile kaliteli navigasyon artık herkes için ulaşılabilir oldu.

TomTom Türkiye Ülke Müdürü Özgür Yiğiter TomTom Via navigasyon cihazıyla ilgili yaptığı açıklamada üründen; “TomTom Via kaliteden ve rahatlıktan ödün vermeksizin en son navigasyon teknolojisi sunmaktadır. Via serisi ile TomTom Türkiye’de ilk defa sokak isimlerini de söyleyerek Türkçe sesli yönlendirme özelliği ve gidilecek hedefe en yakın park yerini seçebilme özelliği sunmaktadır. Yeni ve heyecan verici eller serbest arama işlevinden yepyeni kullanıcı arayüzüne kadar, gerçekten zahmetsiz bir sürüş deneyimi için sürücülerin ihtiyaç duyduğu her özelliğe sahip.” cümleleriyle bahsetmektedir.

Orta seviye pazarların hedef kitlesine, (Bluetooth® ile) eller serbest arama özelliğini sunan ilk üretici olan TomTom’un Via modeli, sürücülere ayrıca cep telefonları için kullanabilecekleri bir araç kiti olarak da hizmet veriyor.

Cihaza bütünleşik, yepyeni katlanabilir bağlantı elemanının sağladığı rahatlık sayesinde, sürücüler her ihtiyaç duyduklarında TomTom Via’yı ellerinin altında buluyor. Bu akıllı bağlantı elemanı opsiyonel kaide diski ile taşıtın ön camına iliştiriliyor ve 180 derece döndürülebiliyor, bir sensör yardımıyla ise en uygun konuma getirilebiliyor.

Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Sürücüler, yeni kullanıcı ara yüzü ile daha çok şey görebiliyor, daha kolay bir sürüş elde edebiliyorlar. Ayrıca 11 cm (4,31”) ve 13 cm (5”) dokunmatik ekran seçenekleri ile cihazı kolayca kullanabiliyorlar. Hatta cihazlarla birlikte gelen 2 milyon kilometrelik yeni grafik yol ayrıntı bilgileri ve zenginleştirilmiş haritalar ile parmak uçlarında çok daha fazla bilgiye sahip oluyorlar. Tüm bunlar şık, parlak alüminyum tasarımlı, elmas kesim kenarlı ekran ile sağlanıyor. Orta seviye pazarlara yönelik rahatlıktan ödün vermeyen kaliteli navigasyon için TomTom Via’nın alternatifi yok.

Özellikler;

Bluetooth ile eller serbest arama (opsiyonel)

Bütünleşik hafif dokunma ile çalışan montaj kaidesi

Yol kenarı bilgileri eklenmiş daha kapsamlı haritalar

İleri şerit yönlendirme

11cm (4,3”) VEYA 13cm (5”) dokunmatik ekran

Perakende Satış Fiyatı: 349 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı