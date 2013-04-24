Yeni Xbox oyun konsolu 21 Mayıs'ta resmen tanıtılacak





Yedinci nesil video oyun konsollarında Xbox 360 ile perdeyi açan isim olan Microsoft, henüz sekizinci nesilde donanım duyurusu gerçekleştirmemiş olan sektörün tek büyük oyuncusu konumunda. Yeni ürünüyle uzun süredir söylentilere konu olan teknoloji devi, nihayet sonraki Xbox çözümünü sergileyeceği tanıtım etkinliğine ait davetiyelerin dağıtımına başladı. Washington merkezli yazılım şirketinin Redmond yerleşkesindeki Xbox kampüsünde gerçekleştirilecek basın organizasyonu, yalnızca donanım değıl; oyun endüstrisinin diğer alanlarıyla ilgili tanıtımlara da sahne olacak.

Microsoft'un Xbox Live oyun ağından sorumlu Programlama Müdürü Larry Hryb, oyuncu kimliği Major Nelson ile aynı adlı kişisel internet sitesinde paylaştığı açıklamasında , gerçekleştirecekleri etkinlikle yeni nesil oyun, televizyon ve eğlencenın başlangıcını belirleyeceklerini ifade etti. Organizasyonda Amerikalı üreticinin Xbox ile ilgili görüşleri paylaşılacak, yakın gelecekte tüketicilerin beğenisine sunulacak çözümlerden kesitler sunulacak. Ayrıca 11 Haziran tarihinde Los Angeles'te başlayacak E3 2013 fuarında yeni nesil Xbox için hazırlanan üst düzey yapımlara ait yol haritası gözler önüne serilecek.

21 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak yeni Xbox oyun konsoluna ait tanıtımı Xbox.com resmi internet sitesi ve Xbox Live üzerinden canlı yayınla takip etmek mümkün olacak. ABD ve Kanada'daki oyunseverler için Spike TV'den de yayın gerçekleştirilecek. Xbox hayranları, etkinlik gününe kadar görüş ve düşüncelerini sosyal paylaşım sitelerinden #XboxReveal etiketiyle paylaşabilecekler.