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Yeni Xbox oyun konsolu 21 Mayıs'ta resmen tanıtılacak

6 yıl
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni Xbox oyun konsolu 21 Mayıs'ta resmen tanıtılacak

Yedinci nesil video oyun konsollarında Xbox 360 ile perdeyi açan isim olan Microsoft, henüz sekizinci nesilde donanım duyurusu gerçekleştirmemiş olan sektörün tek büyük oyuncusu konumunda. Yeni ürünüyle uzun süredir söylentilere konu olan teknoloji devi, nihayet sonraki Xbox çözümünü sergileyeceği tanıtım etkinliğine ait davetiyelerin dağıtımına başladı. Washington merkezli yazılım şirketinin Redmond yerleşkesindeki Xbox kampüsünde gerçekleştirilecek basın organizasyonu, yalnızca donanım değıl; oyun endüstrisinin diğer alanlarıyla ilgili tanıtımlara da sahne olacak.
Microsoft'un Xbox Live oyun ağından sorumlu Programlama Müdürü Larry Hryb, oyuncu kimliği Major Nelson ile aynı adlı kişisel internet sitesinde paylaştığı açıklamasında, gerçekleştirecekleri etkinlikle yeni nesil oyun, televizyon ve eğlencenın başlangıcını belirleyeceklerini ifade etti. Organizasyonda Amerikalı üreticinin Xbox ile ilgili görüşleri paylaşılacak, yakın gelecekte tüketicilerin beğenisine sunulacak çözümlerden kesitler sunulacak. Ayrıca 11 Haziran tarihinde Los Angeles'te başlayacak E3 2013 fuarında yeni nesil Xbox için hazırlanan üst düzey yapımlara ait yol haritası gözler önüne serilecek. 
21 Mayıs'ta Türkiye saatiyle 20:00'da başlayacak yeni Xbox oyun konsoluna ait tanıtımı Xbox.com resmi internet sitesi ve Xbox Live üzerinden canlı yayınla takip etmek mümkün olacak. ABD ve Kanada'daki oyunseverler için Spike TV'den de yayın gerçekleştirilecek. Xbox hayranları, etkinlik gününe kadar görüş ve düşüncelerini sosyal paylaşım sitelerinden #XboxReveal etiketiyle paylaşabilecekler.

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DarthLuca 6 yıl en beğenilen
meego
yeni nesil hiçbir anlam ifade etmiyor 2 yılda bir konsolmu alıcam...

Herhalde senin Xbox 360 ve PS3'den 2 sene önce haberin oldu
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_Athelas_ 6 yıl
DH Misafiri
Yeni nesil ÇöpBox :)

Fanlar kendi hesaplarından yemeyince saçmalıklarına misafir hesabıyla devam ediyolar,ilginçsiniz...
DH MisafiriYeni nesil ÇöpBox :)Fanlar kendi hesaplarından yemeyince saçmalıklarına misafir hesabıyla devam ediyolar,ilginçsiniz......
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digimon52 6 yıl
bomba haber Bsc´de Merak edenler linke tiklasin.
bolumsonucanavari.com/...
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mirocus 6 yıl
Bugün ümraniye sanayide xbox logosu içeren kürsülerin boyandığını gördüm. Yakında bişeyler olacağı kesin.
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MALTHAEL 6 yıl
PS4 ün xbox ın yenisinden çok üstün olduğunu söyleyenler var forumda
la kamil sen ne diyon bu işe PS4 xbox tan daha mı iyi sence ohoo kayışı kopardı kapat kapat


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Yedaself 6 yıl
Sadece gamepadi tanıtıp çıkarlar bunlar da.
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MrRain 6 yıl
Windows 8' li bilgisayar - TAMAM
Windows Phone 8' li telefon - TAMAM
bütçe yeterse surface ya da muadili bir tablet - Beklemede
Bir de yeni xbox geldi mi, al sana sistem :)
Xbox' ı sabırsızlıkla bekliyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Kopya oyun oynatmıyorsa neden alayımki enayimiyim 5 tl yerine 150 tl vericem.. Kerizliğin lüzmu yok... Zaten yeni çıkan modeldede e74x2= e148 3kx2=6K hatası verecektir...ÇöpBokS :) kikikkikiik.. NE ÇEKTİN BE XBOX :D
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Krauser ll 6 yıl
beyler eksilemeyinde:
oyun tanıtımları
halo
bitti dağılabilirsiniz.
dAS:DASDSAdsa.asddsaSADsda.
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
Hay Allah'ına kurban olayım senin microsoft! Ulan varya tam telefon almaya hazırlanıyordum. Biran önce gelsin şu konsolda alayım. :D PS4 tam hayal kırıklığı.
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Rubisco 6 yıl
Ms'nin xbox'ı ve ilerisi için esasen tam bi oyun konsolu gibi değil de, giderek kendi ürünlerini satmaya da çalıştığı değişik bi platforma çevirmeyi amaçladığını söylüyorlar. Sonuna kadar rekabetçi, sonuna kadar en iyi oyunları en güzel oyun deneyimi verecek süper grafikli sistemler / cihazlar yerine herkese hitap eden, salonların oturma odalarının vazgeçilmez bi parçası olmasını istiyorlarmış. Bu arada da türlü türlü ürün sattırmak, herşeyi bi yerden yönetip onu al bunu al olayları gibi amacı varmış diyorlar.

Eğer belli bi deneyim olarak olumsuz şeylerle doldurmazlar ile ne ala tabi ki. Yoksa Windows Store'un her yere giren bi versiyonu olmasını, "bayağılaşan" oyun altyapısını kimse istemez.

Bu tarz düşünceleri güçlendirmek için de devlere yollanan/yollanmayan cihazları faln örnek gösteriyorlar.

Herkesin merak ettiği SRAM temelli önbellek yapısının acaba nasıl bi veirmle çalışacağı. Move Engine denen şeylerin baya bi kabiliyeti olup sisteme neler katacağı gibi şeyler önemli.
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YordleKing 6 yıl
orientem
Kinectle çok uğraşmasınlar bence bende evin bi köşesinde duruyor ta ne zamandır bi yerden sonra sıkıyor zaten oyun konsolu oyun konsoludur tvlerin çözünürlüğü artıyor ona uygun hale getir ucuza sat tamam başka şeye gerek yok konsol mantığı budur zaten 450tl ye aldığın xbox ile bütün oyunları oynayabilmektir

Hangi atari salonunda takılı kaldıysan çık hemen oradan :D.
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DarthLuca 6 yıl en beğenilen
meego
yeni nesil hiçbir anlam ifade etmiyor 2 yılda bir konsolmu alıcam...

Herhalde senin Xbox 360 ve PS3'den 2 sene önce haberin oldu
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selcukXIII 6 yıl
Önlerden ._.
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