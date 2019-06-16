Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin

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Yeni nesil konsollara sayılı aylar kaldı. Konsolların donanım özellikleri belli oldu. Microsoft, geçtiğimiz hafta düzenlediği E3 2019 konferansında yeni nesil konsolun özelliklerini ve ne zaman çıkacağını açıkladı.

Şu an için Project Scarlett kod adıyla anılan yeni nesil Xbox konsolu 8K grafik desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi, 4K 120 FPS’e kadar oyun deneyimi sunuyor. Yeni nesil Xbox’ın ismi henüz belli değil. Firmadan yapılan açıklamaya göre Aralık 2020’de piyasaya sürülecek.

PS5 ise yeni Xbox ile benzer donanıma sahip olacak. Yeni nesil Xbox ile aynı dönemde veya en geç 2-3 ay sonrasında satışa sunulması bekleniyor. Her iki konsolda da Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi serisi ekran kartı yer alacak.

PS5 ve yeni nesil Xbox, epey güçlü donanıma sahip olacak. Yeni nesil kolların fiyatı ise büyük merak konusu. Her iki konsolda da SSD bulunması ve orta seviye bir PC’den daha güçlü donanıma sahip olması, fiyatının pahalı olacağı yönünde izlenim veriyor. Peki gerçekte nasıl olacak?

PS5 ve Yeni Xbox'ın fiyatı ucuz olacak

Oyun sektörü üzerine yaptığı doğru tahminleriyle ünlü analist Michael Pachter, yeni Xbox’ın fiyatının 399 dolar olacağını PS5’in fiyatının da benzer seviyelerde olacağını düşünüyor. Bu durumda yeni nesil konsolların fiyatı PS4 Pro ve Xbox One X ile aynı düzeyde olacak.

Yeni nesil konsolların bu denli ucuz olması kulağa inanılmaz gelse de günümüzde ödeme alışkanlıkların değişmesi nedeniyle mümkün gibi görünüyor. Hem Sony hem de Microsoft, online hizmet için para istediği gibi oyun abonelik sistemi için de para talep edecek. Microsoft, bu ticari yöntemi hali hazırda uyguluyor. Xbox One kullanıcıları, Game Pass kütüphanesine erişmek ve online servislerden faydalanmak için Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine her ay 85 TL ödüyor.

Öyle görünüyor ki PS5 ve yeni Xbox’ı alırken az para ödeyeceğiz ancak servis ücretleri için her ay cebimizden yüklü miktarda para çıkacak. Yeni konsollar, 2020'nin Aralık ayında piyasada boy gösterecek .

https://gamingbolt.com/ps5-and-xbox-scarlett-might-be-priced-at-399-according-to-michael-pachter