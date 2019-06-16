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Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin

Sektörün ünlü analistlerinden Michael Pachter'a göre PS5 ve yeni Xbox konsollarının fiyatı hiç de sanıldığı gibi pahalı olmayacak. İşte Patcher'ın PS5 ve yeni Xbox fiyatı hakkında tahmini:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
16,5b
2
126
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin
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Yeni nesil konsollara sayılı aylar kaldı. Konsolların donanım özellikleri belli oldu. Microsoft, geçtiğimiz hafta düzenlediği E3 2019 konferansında yeni nesil konsolun özelliklerini ve ne zaman çıkacağını açıkladı.

Şu an için Project Scarlett kod adıyla anılan yeni nesil Xbox konsolu 8K grafik desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi, 4K 120 FPS’e kadar oyun deneyimi sunuyor. Yeni nesil Xbox’ın ismi henüz belli değil. Firmadan yapılan açıklamaya göre Aralık 2020’de piyasaya sürülecek.

PS5 ise yeni Xbox ile benzer donanıma sahip olacak. Yeni nesil Xbox ile aynı dönemde veya en geç 2-3 ay sonrasında satışa sunulması bekleniyor. Her iki konsolda da Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi serisi ekran kartı yer alacak.

PS5 ve yeni nesil Xbox, epey güçlü donanıma sahip olacak. Yeni nesil kolların fiyatı ise büyük merak konusu. Her iki konsolda da SSD bulunması ve orta seviye bir PC’den daha güçlü donanıma sahip olması, fiyatının pahalı olacağı yönünde izlenim veriyor. Peki gerçekte nasıl olacak?

PS5 ve Yeni Xbox'ın fiyatı ucuz olacak 

Oyun sektörü üzerine yaptığı doğru tahminleriyle ünlü analist Michael Pachter, yeni Xbox’ın fiyatının 399 dolar olacağını PS5’in fiyatının da benzer seviyelerde olacağını düşünüyor. Bu durumda yeni nesil konsolların fiyatı PS4 Pro ve Xbox One X ile aynı düzeyde olacak.

Yeni nesil konsolların bu denli ucuz olması kulağa inanılmaz gelse de günümüzde ödeme alışkanlıkların değişmesi nedeniyle mümkün gibi görünüyor. Hem Sony hem de Microsoft, online hizmet için para istediği gibi oyun abonelik sistemi için de para talep edecek. Microsoft, bu ticari yöntemi hali hazırda uyguluyor. Xbox One kullanıcıları, Game Pass kütüphanesine erişmek ve online servislerden faydalanmak için Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine her ay 85 TL ödüyor.

Öyle görünüyor ki PS5 ve yeni Xbox’ı alırken az para ödeyeceğiz ancak servis ücretleri için her ay cebimizden yüklü miktarda para çıkacak. Yeni konsollar, 2020'nin Aralık ayında piyasada boy gösterecek .


https://gamingbolt.com/ps5-and-xbox-scarlett-might-be-priced-at-399-according-to-michael-pachter Yorum Yaz
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b0Ni 5 gün en beğenilen
$499 olur bence, bizde de 5000₺.
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SaB0 5 gün
Yine ülkeden soğutan haberler
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MOBSTER 5 gün
Bu PS TR ekibi olduğu müddetçe hiç heyecan yapamıyorum ne yazık ki. Konsol 100 dolardan çıksa bile bunlar 3.499 fiyat çekerler. Sonra pişkin pişkin çıkıp “kime göre neye göre pahalı ehehehhe” derler. Ülkemizde karakterli bir oyun basını da yok ne yazık ki. Akarları kesilmesin, oyunlara erken erişim imkanları kesilmesin diye çıkıp iki laf edemezler.
Bu PS TR ekibi olduğu müddetçe hiç heyecan yapamıyorum ne yazık ki. Konsol 100 dolardan çıksa bile bunlar 3.499 fiyat çekerler. Sonra pişkin pişkin çıkıp “kime...
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mertvontrier 5 sa.
Yeni nesil ile oyun yapım maliyetleri ve süreleri de uzayacak. Bir oyunun yapımı minimum 5 yıl sürer. (Seriler hariç)
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oyuncu11790 1 gün
Bu fiyatlarla çılgın gelir elde ettiklerini sanmıyorum, bu fiyatlar maliyeti kurtarmak fazladan oyuncuya erişmek adına koyulan fiyatlar...Esas parayı servislerden ve oyun firmalarının üstünden kazanıyorlar. Tabi bizim ülkeye bakınca adam hem konsoldan hem servisten parayı kaldırıyor :)
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BlackTower_35 1 gün
Elin oğlu abd de Avrupa da onların parasına göre 500 TL verip alır biz burda 3 asgari ücret verip alırız kasmayın beyler. Adam 1800 dolar asgari ücret alıyor çıkarıp 500 ü nü rahatça verebilir.. Biz kendimize yanalım..
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TMRT 2 gün
Bugüne kadar piyasaya yeni sürülen hangi konsol farklı fiyattan çıkmış da bu ikisi çıkacak. Konsol fiyatları 20 senedir sabittir. 20GB'lık Xbox360 399 20 GB'lık PS3 ise 499 dolardan satışa sunuldu. Sonraki nesilde PS4 ve Xbox One 399 Pro ve X 499 dolardan satışa sunuldular. PS5 ve Scarlett'te aynı olacak. 499 dolar olacaklardır. Ülkemizdeki fiyatı için ise 5 veya 6.999 TL arasında fiyat çekiyorum.
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snakefatih 1 gün TMRT
Amerika'da 500-600$ arasında satılır diye düşünüyorum. Ama burada en az 5000₺ olur 6000₺ de olabilir. Beni düşündüren oyun fiyatları yoksa konsolu almak kolay.
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mertvontrier 2 gün
Oyun hediyeli 6000 liraya satarlar.
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alito 2 gün
Böyle ülkeye 400 doları ucuz olarak tanımlayan bir editör, uzaydan gelmiş olmalı. Vergilerle, o 400 dolar kaç lira olur acaba.
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ge0ws 2 gün alito
Hocam nekadar olabilirli yarısından fazla olsa diyelim 650dolar veya euro 4000 4500 tl arası gibi bir fiyatı oluyor.Tabi döviz böyle kalırsa.
Özel oyun manyağı değilseniz ve masada oyun oynuyorsanız bence en mantiklisi kdv indirimlerinde fln bu fiyatlara bir pc toplamak gibi.Konsolu bu fiyatlara alsak bile oyunlar yine 460 tan baslicak en az.
Şimdi pc alırsak 5-6 sene sonra eskiyor triplerine girmeye gerek yok.Şuan 5000tl ye toplasak bir kasa 5 sene sonra yine en kötü medium 60 fps üstü oyun oynatçaktir.2014te gtx 780 i7 4770klık sistemim bu zamanda pubg de 100 fps alabiliyordu medium high ayarlarda.
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SacredDivinity 2 gün
Şu anki kurla 499 dolardan çıkarsa, bizde 3499 liraya satılır ps5, atın fava
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Dark_Soul 3 gün
Sayın editör burası 3. dünya ülkesi. Önce devlet kallavi vergisini ardından distribütör de acımasızca karını koyar. Nasıl olsa kimsenin karıştığı yok.
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KaleyDeskop 3 gün
hala konsol fiyatına bakıyorsunuz, oyunların fiyatı daha önemli. bir oyuna 400 tl vermek bile kahrediyor insanı.
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snakefatih 3 gün KaleyDeskop
Yeni konsollarda 400 TL ye oyun satılması imkansız
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insanikamil 3 gün
yol yakınken ps plus aboneliklerini uzatalım biz en iyisi :)
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