Yeni bir Google patenti ana arama arayüzüne iş, yemek tarifi ve daha fazlasını entegre edebileceğini gösteriyor

Son dönemlerde yaşanan hukuk mücadeleleri patent sahibi olmanın önemini daha da artırdı. Kendi teknolojisini üretmek isteyen firmaların taklit edilme ihtimalini ortadan kaldıran patentler ayrıca firmaların ileride uygulamayı düşündükleri yeniliklerin de ipuçlarını veriyor.





ABD Patent Ofisi USPTO'ya yapılan yeni bir patent başvurusu Google'ın ileride arama arayüzünde büyük değişiklikler yapabileceğine işaret ediyor. Patente göre iş, yemek tarifleri, restorant gibi spesifik bilgileri içeren dikey aramalar ana arama arayüzüne dahil edilecek.





Google hali hazırda Birleşik Arama Arayüzü patenti altında haberler, yemek tarifleri gibi arama sonuçlarına yer veriyor. Bu yeni patentle bunlar ana arama arayüzüne dahil edilmiş olacak. Ziyaretçiler klasik arama veya özel arama seçenekleri arasında bir menü ile geçiş yapabilecekler.





Google bu patentle özellikle belirli alanlarda arama yapanların işini kolaylaştırmak istiyor. Örneğin kendisine uygun bir iş arayan kişi tablo veya harita görünümleriyle aramasını kolaylaştırırken boş kontenjanların tarih ve mesafe gibi ayrıntılarına da erişebilecek.





12 Haziran'da patent için başvuru yapan Google kullanım hakkını elde etmiş durumda. Patentin mucidi ise Google'dan iki yıl önce ayrılan Dustin Boswell. Google patenti kendi hanesine yazdırmış olsa da gerçek bir hizmet olarak kullanıcılara sunulacak mı veya deneysel olarak mı kullanılacak kesin bir bilgi yok.