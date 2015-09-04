Yeni bir LG akıllı telefonu sertifika onayından geçti

LG'nin yılın ikinci yarısı için üzerinde çalıştığı LG G4 Pro olarak bilinen yeni üst seviye akıllı telefon için geri sayım devam ederken, isimsiz bir LG akıllı telefon modeli Çin TENAA kurumunun sertifika onayından geçti.





Onay görsellerinde cihazın arka kısımdaki tuş takımının yerini koruduğu görülürken, kenar kısımlar farklı bir renge boyanmış. Ön kısımda yakınlık ve ışık sensörleri biraz aşağıya çekilirken, ön kamera da hoparlörün yanında yerini almış. Cihazda metal bir çerçeve olabileceği belirtiliyor.





Görsellerin kesinlikle LG G4 Pro modeline ait olduğunu söylemek mümkün değil. Onaydaki cihazın LG-H968 model numarasına sahip olduğu belirtiliyor. Şimdilik bu model numarası ile ilgili henüz bir bilgi mevcut değil.





Gündem macerasına premium bir amiral gemisi olarak başlayan ve dikkatleri üzerine çeken yeni LG telefonunun daha sonra amiral gemisi değil üst seviye bir cihaz olacağı açıklanmıştı. Bu da hayalleri biraz suya düşürmüştü.





LG G4 Pro modelinin neler sunacağına dair bir bilgi yok. Ancak açıklamalara bakılırsa LG G4 amiral gemi modelinden biraz daha düşük bir donanıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan sıkı rekabete girecek bir model değil belirli bölgelerde pazar payı arayacak bir model olması yüksek ihtimal.

http://www.phonearena.com/news/LG-G4-NotePro-photos-leak-at-TENAA-reveal-metallic-frame-and-removable-back-cover_id73356