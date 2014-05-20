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Yeni bir araştırma hibrit araçlarda %10 yakıt tasarrufunu hedefliyor

Elektrikli ve hibrit araçların gelişmesinde en büyük engel bilindiği üzere batarya kapasiteleri olmuştur. Son yıllarda bu yönde pek çok gelişme yaşansa da şu anda elektrikli araçların menzil süreleri
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni bir araştırma hibrit araçlarda %10 yakıt tasarrufunu hedefliyor
Elektrikli ve hibrit araçların gelişmesinde en büyük engel bilindiği üzere batarya kapasiteleri olmuştur. Son yıllarda bu yönde pek çok gelişme yaşansa da şu anda elektrikli araçların menzil süreleri içten yanmalı motorlu modellere göre oldukça geride kalıyor.
Pil teknolojisinin yavaş gelişmesinin üzerine hibrit araçlarda verimlilik üzerine araştırmalar yapan Chalmers Üniversitesi teknoloji bölümünden Viktor Larsson, geliştirdiği yeni bir sistemle aracın günlük rutin olarak yaptığı rotaya göre kullanıcının batarya ve yakıttan maksimum verimlilik almasını hedefliyor. Günümüzde üretilen hibrit araçların batarya bitene kadar elektrik motorunu kullanıp daha sonra içten yanmalı motoru devreye soktuğunu göz önüne aldığımızda, yolculuk verilerini GPS ile analiz ederek sunucu üzerinde depolayan sistem, araç otobana çıktığında elektrik motorundan içten yanmalı motora geçerek daha sonra şehir içindeki yoğun trafiğe girildiğinde bataryada enerji kalmasını ve böylece sürücünün %10 civarında daha fazla tasarruf yapmasını sağlıyor. 
Sistemi Volvo işbirliğiyle geliştiren Larsson, geçen yıl sistemin denemelerine V60 Hibrit aracı üzerinde başlamış. Şu için sunucu üzerinde depolanan rotaların ileride sürücünün akıllı telefonunda da depolanabileceği belirtilirken, yüksek verimliliğe sahip ilk hibrit modelleri ne zaman yollarda göreceğimize dair bir bilgi bulunmuyor.

http://www.chalmers.se/en/departments/s2/news/Pages/Logged-driving-route-can-reduce-energy-consumption.aspx Yorum Yaz
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ardabeyim 5 yıl en beğenilen
Hibrit motor sistemleri, biyodizel, biyogazlar yani yeni yakıtlar tamamen petrol şirketlerinin ve kapitalist ülkelerin dayatmalarıdır. Bu sistemleri ve yakıtları şirketler kullanmaya devam ettikçe hiçbir şekilde elektrikli otomobiller Tesla'dan(bkz:Tesla Motor Co.) daha fazla menzil sunmayacaktır. Bence öncü olması gereken iki ülke Japonya ve Almanya fakat; Japonya'nın hibrit araçları ve Almanya'nın geçen sene tanıtılan ismini tam hatırlamıyorum BMW elektirkli modeli öncü olmak yerine bilerek elektriği yetersiz göstermek için dandik modeller sunuyorlar. Bu şekilde insanlarda elektrikli araçlara karşı negatif algı yaratılıyor. Bunun önüne geçilmezse 1000km menzilli 1 saatte şarj olan araçları görmemiz en azından bi 10 yıl daha alır.
Hibrit motor sistemleri, biyodizel, biyogazlar yani yeni yakıtlar tamamen petrol şirketlerinin ve kapitalist ülkelerin dayatmalarıdır. Bu sistemleri ve yakıtlar...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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williamwallace88 5 yıl luzyto
luzyto

elektriğie gerek yok her apartmana cng dolum ıstasyonu yapılsa yakıt sorunu sıfıra ıner doğalgazın m3 ü kaç tl ki

her apartmana potansiyel bomba koyup enerji bağımlılığına devam edelim diyorsun yani
luzytoelektriğie gerek yok her apartmana cng dolum ıstasyonu yapılsa yakıt sorunu sıfıra ıner doğalgazın m3 ü kaç tl ki...
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sepulnation 5 yıl
g.kore kablosuz sarj olan otobusleri denemekte. otobusn gittiği yollar sarj ediyor.aracı. pil teknolojisi gelismiyorsa bile sarj teknolojisi icin iyi bir uygulama.
g.kore kablosuz sarj olan otobusleri denemekte. otobusn gittiği yollar sarj ediyor.aracı. pil teknolojisi gelismiyorsa bile sarj teknolojisi icin iyi bir uygul...
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-ForeverY- 4 yıl
koskoca i3 menzil uzatmalı versiyonda 100 km'de 0,6L tüketim sunuyor bence gayet başarılı %10 daha azalması yaklasik 0,54L yapar faliba
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Seefoo 4 yıl
Elektrikli araçların neden gelişmediğine dair o lobisi bu örgütü diye teorilerle meşgul olunacağına açıp az akademik literatüre bakılsa o zaman görülür ne kadar fazla ve ne kadar ciddi çalışma olduğunu batarya teknoloji üzerinde.Dünyada tüm teknolojiyi Alman VW üretiyormuş gibi bir algı yaratıp sonrada işi petrol lobisine bağlamak pek moda nedense.
Uzayada 2 günde çıkılmadı.
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Görmebak 4 yıl
Yahu bunun nesi tasarruf sağlayabilir ki bu hibrit araçları alanlar yakıt tüketimini azaltmak için alıyor sen kalkıyorsun aracı elektrikten benzinliye alıyorsun sonra tasarruf diyorsun neresinde mantık arayabilirsiniz ki.
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ozmenakif 5 yıl
@ardabeyim
Evet, Chevrolet Volt hibrit araçların olması gerektiği gibi olmuş tasarım olarak. Ama aynen dediğiniz gibi sadece göstermelik yapılmış sanki. 16 kWh batarya koymuşlar, anca 80 km yol gidebiliyor elektrikle. Sonra benzinli motorun şarjıyla 500 km yol gidebiliyor. Ama bu haliyle bile bir sürü ödül almış. Tesla Model S gibi bataryası olsa (85 kWh olanından) elektrikle en kötü 300 km yol gider. Sonra bi de benzinli motor devreye girse 1000 km yi zorlar diye düşünüyorum. Tesla'nın zaten ön kaputun altında boşluk kalmış bagaj yapmışlar, oraya güzel bir mühendislikle benzinli jeneratör koyulamaz mı? Ama işte demek ki işler böyle yürümüyor...
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ozmenakif 5 yıl
Hibrit araçlarda benzinli motorun ana, elektrik motorunun yardımcı olarak kullanılması mantıksız bence. En kral benzinli motor bile 25% verimle çalışıyor. Ayrıca benzinli motorda şanzıman ve aktarmada oldukça kayıp oluyor. Trafikteyken araba duruyor vaziyette olsa bile rölantide boş yere benzin yakıyor. Aracın motor devri sürekli değişken olduğu için motoru en verimli devirde sürekli olarak kullanamıyorsunuz. Bu verimli devir aralığında kullanabilmek için 6 ileri ,7 ileri, 8 ileri vs. çok kademeli vitesler geliştiriliyor. Hatta yakın bir zamanda VW 10 ileri şanzıman tanıtmıştı. Ama bunlara hiç gerek yok bence. Arabada elektrik motoru ana motor olmalı. Hem verimi yüksek, enerji kaybı az, hem de şanzıman vs. aktarma organlarına gerek yok. Kaliteli bir sürücü devresi ile istenen tork, devir, güç ayarı yapılabiliyor. Mesela Tesla Model S gibi bir araba olacak ama içinde sabit devirde çalışan bir benzinli veya dizel motor daha olacak. Bu motorun görevi sadece bataryaları şarj etmek olacak. Yani araba tamamen elektrik ile kullanılacak ve şarjı belli bir seviyeye düşünce bu benzinli veya dizel motor devreye girip (jeneratör gibi) en verimli devri olan sabit bir devirde çalışarak bataryayı şarj edecek. Normal zamanda evde fişe takıp şarj edersin. Ama uzun yola çıkacaksan benzin koyarsın arabaya motor şarj eder. Böylece saf elektrikli araçların sorunu olan uzun şarj süresinin de önüne geçilmiş olur. Menzil uzar. Verim artar. Ayrıca aracın güneş gören yerlerine solar panel kaplama ile güneşten şarj desteği de olabilir. Yani ne bileyim...Bence böyle...
2 Yanıt Yanıtla +1
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luzyto 5 yıl ozmenakif
kukadekika
Hibrit araçlarda benzinli motorun ana, elektrik motorunun yardımcı olarak kullanılması mantıksız bence. En kral benzinli motor bile 25% verimle çalışıyor. Ayrıca benzinli motorda şanzıman ve aktarmada oldukça kayıp oluyor. Trafikteyken araba duruyor vaziyette olsa bile rölantide boş yere benzin yakıyor. Aracın motor devri sürekli değişken olduğu için motoru en verimli devirde sürekli olarak kullanamıyorsunuz. Bu verimli devir aralığında kullanabilmek için 6 ileri ,7 ileri, 8 ileri vs. çok kademeli vitesler geliştiriliyor. Hatta yakın bir zamanda VW 10 ileri şanzıman tanıtmıştı. Ama bunlara hiç gerek yok bence. Arabada elektrik motoru ana motor olmalı. Hem verimi yüksek, enerji kaybı az, hem de şanzıman vs. aktarma organlarına gerek yok. Kaliteli bir sürücü devresi ile istenen tork, devir, güç ayarı yapılabiliyor. Mesela Tesla Model S gibi bir araba olacak ama içinde sabit devirde çalışan bir benzinli veya dizel motor daha olacak. Bu motorun görevi sadece bataryaları şarj etmek olacak. Yani araba tamamen elektrik ile kullanılacak ve şarjı belli bir seviyeye düşünce bu benzinli veya dizel motor devreye girip (jeneratör gibi) en verimli devri olan sabit bir devirde çalışarak bataryayı şarj edecek. Normal zamanda evde fişe takıp şarj edersin. Ama uzun yola çıkacaksan benzin koyarsın arabaya motor şarj eder. Böylece saf elektrikli araçların sorunu olan uzun şarj süresinin de önüne geçilmiş olur. Menzil uzar. Verim artar. Ayrıca aracın güneş gören yerlerine solar panel kaplama ile güneşten şarj desteği de olabilir. Yani ne bileyim...Bence böyle...

Hocam su araba ureticileri foruma bakmayi akil etse olay biter vallahi aranizda elektrik muhendisi var mi sorum olacak
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ardabeyim 5 yıl ozmenakif
Fikriniz buysa çoktan çalmışlar mı diyim ne diyim artık bilemedim solar panel dışında :D chevrolet.com.tr/... Ama bu bile izlediyseniz verimliliği uzun yolda daha çok düşürüyor. Sadece şehir içinde ve kısa mesafelerde yararlı olabilecek bi teknoloji. Dediğim gibi sadece göstermelik üretiyorlar.
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ahnksqualt 5 yıl
volvo plug in hybrid 2.4 dizel ve elektrikli motor 100 km'de 1.8 litre yakıt tüketimi müthiş veriler
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tolgabes64 5 yıl
hibrit arabalardaki yakıt tankı+içten yanmalı motor+elektrik motoru+batarya ların ağırlığı, aynı model klasik bir binek araçtan ne kadar daha ağır olabilir ?
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bydvd 5 yıl
bor madenimizi kullansakya olmazmı...???
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luzyto 5 yıl
SAYIN VOLVO

fikrimi çalarsanız en azından bir araba hediye edin S80 e bayılıyorum
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SteveMeade 5 yıl
Volvo S60 da benzeri bir sistem var zaten, dur kalklarda devreye giriyor
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luzyto 5 yıl
elektriğie gerek yok her apartmana cng dolum ıstasyonu yapılsa yakıt sorunu sıfıra ıner doğalgazın m3 ü kaç tl ki
3 Yanıt Yanıtla
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williamwallace88 5 yıl luzyto
luzyto

elektriğie gerek yok her apartmana cng dolum ıstasyonu yapılsa yakıt sorunu sıfıra ıner doğalgazın m3 ü kaç tl ki

her apartmana potansiyel bomba koyup enerji bağımlılığına devam edelim diyorsun yani
1 Yanıt Yanıtla +10
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darkaura 5 yıl luzyto
luzyto
elektriğie gerek yok her apartmana cng dolum ıstasyonu yapılsa yakıt sorunu sıfıra ıner doğalgazın m3 ü kaç tl ki

Peki bu uygilamayi global olcekde yaptiginizda dogalgazin fiyati ne kadar olur. Dogalgaz ucuzsa kullanim alaninin petrolden daha sinirli olmasindan. Basit ekonomi gercekleri, arz talep.
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darkaura 5 yıl luzyto
luzyto
elektriğie gerek yok her apartmana cng dolum ıstasyonu yapılsa yakıt sorunu sıfıra ıner doğalgazın m3 ü kaç tl ki

Peki bu uygilamayi global olcekde yaptiginizda dogalgazin fiyati ne kadar olur. Dogalgaz ucuzsa kullanim alaninin petrolden daha sinirli olmasindan. Basit ekonomi gercekleri, arz talep.
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