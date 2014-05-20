Yeni bir araştırma hibrit araçlarda %10 yakıt tasarrufunu hedefliyor

Elektrikli ve hibrit araçların gelişmesinde en büyük engel bilindiği üzere batarya kapasiteleri olmuştur. Son yıllarda bu yönde pek çok gelişme yaşansa da şu anda elektrikli araçların menzil süreleri içten yanmalı motorlu modellere göre oldukça geride kalıyor.

Pil teknolojisinin yavaş gelişmesinin üzerine hibrit araçlarda verimlilik üzerine araştırmalar yapan Chalmers Üniversitesi teknoloji bölümünden Viktor Larsson, geliştirdiği yeni bir sistemle aracın günlük rutin olarak yaptığı rotaya göre kullanıcının batarya ve yakıttan maksimum verimlilik almasını hedefliyor. Günümüzde üretilen hibrit araçların batarya bitene kadar elektrik motorunu kullanıp daha sonra içten yanmalı motoru devreye soktuğunu göz önüne aldığımızda, yolculuk verilerini GPS ile analiz ederek sunucu üzerinde depolayan sistem, araç otobana çıktığında elektrik motorundan içten yanmalı motora geçerek daha sonra şehir içindeki yoğun trafiğe girildiğinde bataryada enerji kalmasını ve böylece sürücünün %10 civarında daha fazla tasarruf yapmasını sağlıyor.

Sistemi Volvo işbirliğiyle geliştiren Larsson, geçen yıl sistemin denemelerine V60 Hibrit aracı üzerinde başlamış. Şu için sunucu üzerinde depolanan rotaların ileride sürücünün akıllı telefonunda da depolanabileceği belirtilirken, yüksek verimliliğe sahip ilk hibrit modelleri ne zaman yollarda göreceğimize dair bir bilgi bulunmuyor.

http://www.chalmers.se/en/departments/s2/news/Pages/Logged-driving-route-can-reduce-energy-consumption.aspx