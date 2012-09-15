Yeni bir teknoloji bilgisayar başında yoğunken ekrana bildirim gelmesini engelliyor

Bilgisayar başında yoğun bir şekilde çalışırken email uyarıları ve anlık mesajlaşma bildirimleri bir süre sonra can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Tüm uyarı veren uygulamalara tek tek girerek meşgul moduna almak yerine, Japon araştırmacılar tüm uyarıları devre dışı bırakacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.





Takahisa Tani ve Seiji Yamada adlı araştırmacılar, klavye üzerindeki baskıyı takip edebilen bir sistem geliştirdi. Baskı sensörü içeren sistem, klavyenin içerisine monte ediliyor ve klavyenin kullanımına göre kullanıcının ne kadar yoğun olduğunu anlayabiliyor. Bu anlarda sistemdeki uyarı veren uygulamalar pasifize ediliyor. Kullanıcının yoğunluğu azaldığında ise bildirimler yeniden ekrana gelmeye başlıyor.





Gönüllüler üzerinde yapılan testlerde, sistem birkaç görev sonrası kişinin yoğunluk oranını yüzde 80 başarı oranıyla takip etmeye başladı.





Newscientist dergisinde yayınlanan projede sonraki hedef, bilek baskısındaki değişimleri veya çay içme gibi aktivitelerin sıklıklarını takip ederek uyarı görüntüleme periyotlarını ayarlamak.