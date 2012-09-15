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Yeni bir teknoloji bilgisayar başında yoğunken ekrana bildirim gelmesini engelliyor

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilgisayar başında yoğun bir şekilde çalışırken email uyarıları ve anlık mesajlaşma bildirimleri bir süre sonra can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Tüm uyarı veren uygulamalara tek tek girerek meşgul moduna almak yerine, Japon araştırmacılar tüm uyarıları devre dışı bırakacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Takahisa Tani ve Seiji Yamada adlı araştırmacılar, klavye üzerindeki baskıyı takip edebilen bir sistem geliştirdi. Baskı sensörü içeren sistem, klavyenin içerisine monte ediliyor ve klavyenin kullanımına göre kullanıcının ne kadar yoğun olduğunu anlayabiliyor. Bu anlarda sistemdeki uyarı veren uygulamalar pasifize ediliyor. Kullanıcının yoğunluğu azaldığında ise bildirimler yeniden ekrana gelmeye başlıyor.

Gönüllüler üzerinde yapılan testlerde, sistem birkaç görev sonrası kişinin yoğunluk oranını yüzde 80 başarı oranıyla takip etmeye başladı. 

Newscientist dergisinde yayınlanan projede sonraki hedef, bilek baskısındaki değişimleri veya çay içme gibi aktivitelerin sıklıklarını takip ederek uyarı görüntüleme periyotlarını ayarlamak. 

http://www.newscientist.com/article/mg21528825.900-smart-pc-desktop-knows-when-to-leave-you-alone.html?DCMP=OTC-rss&nsref=online-news Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Bence çokta gerekli olmayan ama ciddi anlamda odaklanma sıkıntısı yaşayan ve çok yoğun bilgisayar kullanmak zorunda kalanlar için faydalı bir yazılım olmuş.
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teknoforum-bs 6 yıl
En iyisi hepsini kapatmak
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khytr89 6 yıl
film izleyincede isteriz..
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Mr.Legend 6 yıl
Tek tuşla do not disturb adlı bir uygulama gelse emin olun daha az maliyetli olur
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Amedra 6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Tek tuşla do not disturb adlı bir uygulama gelse emin olun daha az maliyetli olur

Aynen katılıyorum.
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