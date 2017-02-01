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Yeni geliştirilen gözlüklerle presbiyopiye son!

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2017 fuarında görücüye çıkarılan yeni gözlükler belli bir yaştan sonra görülen mercek kusuru olan Presbiyopi’ye çare olacağa benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Akıllı gözlük denince akla gelen gözlüklerin aksine bu gözlük normal gözlükler gibi görme bozukluğuna çare olmak için üretildi. Bir görme bozukluğu türü olan Presbiyopi’de gözümüzün şeffaf merceği esnek yapısını yitiriyor ve kasların kasılıp gevşemesiyle görüntüyü sarı beneğe düşüremiyor.

24 Saatten Fazla Kullanılabiliyor!

Geliştirilen yeni gözlükte ise merceğin artık yerine getiremediği bu işlevi gerçekleştirmeye odaklanılmış. Gözlüğün iki merceği arasındaki bölgeye yerleştirilen kızıl ötesi ışınların kullanıldığı sensörler sayesinde kişinin baktığı objeye olan uzaklık tespit ediliyor. Elde edilen veriler aktüatörlere (bir tür motor) iletiliyor ve aktüatörler de sıvı merceğin gerekli şekli almasını sağlıyor. Bu sayede kişi net bir görüntü elde edebiliyor. Ürünün mucidi Carlos Mastrangelo’nun ifadelerine göre gözlüklerin bakılan mesafeye odaklanması 14 milisaniye alıyor ve gözlüğün içinde bulunan pil 24 saatten fazla bir kullanım sağlıyor.

2-3 Yıl İçinde Kullanıma Hazır

Öte yandan Mastrangelo ve doktora öğrencisinin Nazmul Hasan’ın gözlüğün daha hafif, ince ve daha iyi donanıma sahip bir hale gelmesi için çalışmalarına devam ettiği de gelen diğer bilgiler arasında. Yeni geliştirilecek gözlükte göz izleme ve derinlik sensörlerine yer verileceğini belirten ekip bunun doğal olarak daha fazla güç tüketimine sebep olacağını ve bunun için de daha ince, küçük ve güçlü bir pil arayışında olduklarını da aktardı. Son olarak gözlüğün 2-3 yıl içerisinde kullanıma sunulacağı ve 500-1000$ gibi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağı bilgisi de paylaşılan diğer detaylar arasında.

http://www.theverge.com/2017/1/29/14403924/smart-glasses-automatic-focus-presbyopia-ces-2017 Yorum Yaz
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Gencbeyiin 2 yıl
2022 de piyasa da olur
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Presbiyopinin Türkçe'si "Yakını görememe" oluyor.
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mavizaman 2 yıl
Kriz bahane satışlar şahane birde fiuatlar böyle olmasa millet wcye giderken bile otoyla gidecek.
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huseyincarnege 2 yıl
gözlüklü biri olarak diyorum ki gözlük hep kaksın daha iyi olur kurtarın bizi
bu çileden :(
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bi deccal hadisi daha gerçeğe bu kadar mı yaklaşır ! way anasını be !
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OverClocK1ng 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bi deccal hadisi daha gerçeğe bu kadar mı yaklaşır ! way anasını be !

Açıklarsan sevinirim. Merak ettirdin.
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ankaland 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

bi deccal hadisi daha gerçeğe bu kadar mı yaklaşır ! way anasını be !

deccalin haberle ilgisi ne
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Grand_Alexander 2 yıl
5 seneden önce piyasa girmez...
CES tam bir "tüketici" elektroniği fuarı olduğunu bu gibi ürün duyurularıyla kanıtlıyor...
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nefendim 2 yıl Grand_Alexander
Grand_Alexander
5 seneden önce piyasa girmez...
CES tam bir "tüketici" elektroniği fuarı olduğunu bu gibi ürün duyurularıyla kanıtlıyor...

Haberde Türk geliştirici demiyor yalnız


Hayali ihracat gibi düşünme sen
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