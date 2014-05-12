Yeni geliştirilen robot kol, atılan objeleri havada yakalayabiliyor

İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Federal Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) tarafından geliştirilen yeni robot kol, atılan objeleri havada yakalayabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemde ciddi oranda gelişen robot sistemlerin geldiği son noktalardan birisini gösteren robot kol, 1.5 metre uzunluğa ve oldukça esnek bir hareket kabiliyetine sahip. EPFL bünyesinde yer alan Algoritma Öğrenme ve Sistemler Laboratuvarı tarafından belirli objelerin yakalanması için programlanan ve aşağıda yer alan videoda da görüldüğü üzere bu görevini oldukça iyi şekilde yerine getirebilen robot, önceden programlanan benzerlerinin aksine kendisine doğru atılan objeleri otomatik olarak algılıyor ve oldukça düşük bir tepki süresiyle havada yakalama yapabiliyor.

Hareketli nesnelerin yakalanması amacıyla robotik çözümler geliştirmek için hazırlanan robot kol sistemi, uyduların üzerine konumlandırılarak uçan enkaz parçalarının yakalanması gibi pratik bir amaç doğrultusunda da geliştirilmeye devam ediyor. Konuda bahsi geçen ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://recode.net/2014/05/12/high-speed-bionic-arm-catches-objects-in-mid-flight-video/