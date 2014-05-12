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Yeni geliştirilen robot kol, atılan objeleri havada yakalayabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen robot kol, atılan objeleri havada yakalayabiliyor
İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Federal Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) tarafından geliştirilen yeni robot kol, atılan objeleri havada yakalayabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Son dönemde ciddi oranda gelişen robot sistemlerin geldiği son noktalardan birisini gösteren robot kol, 1.5 metre uzunluğa ve oldukça esnek bir hareket kabiliyetine sahip. EPFL bünyesinde yer alan Algoritma Öğrenme ve Sistemler Laboratuvarı tarafından belirli objelerin yakalanması için programlanan ve aşağıda yer alan videoda da görüldüğü üzere bu görevini oldukça iyi şekilde yerine getirebilen robot, önceden programlanan benzerlerinin aksine kendisine doğru atılan objeleri otomatik olarak algılıyor ve oldukça düşük bir tepki süresiyle havada yakalama yapabiliyor.
Hareketli nesnelerin yakalanması amacıyla robotik çözümler geliştirmek için hazırlanan robot kol sistemi, uyduların üzerine konumlandırılarak uçan enkaz parçalarının yakalanması gibi pratik bir amaç doğrultusunda da geliştirilmeye devam ediyor. Konuda bahsi geçen ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://recode.net/2014/05/12/high-speed-bionic-arm-catches-objects-in-mid-flight-video/ Yorum Yaz
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thestell 5 yıl en beğenilen
Teknoloji tablet telefon degil iste budur.
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PsychicPower 5 yıl
Adamlar bu tarz harika çalışmalara imza atsınlar, biz izlemeye kalkınca bile youtube'a uygulanan idari tedbiri görelim

(Not: Lütfen kalkıp da şöyle girersin böyle girersin demeyin, ben de rahatlıkla youtube'a ulaşabiliyorum ama olay bizimle veya bu forumla kısıtlı değil, özgürlüğü engellenen ve bunu aşamayan milyonlarca insan var)
Adamlar bu tarz harika çalışmalara imza atsınlar, biz izlemeye kalkınca bile youtube'a uygulanan idari tedbiri görelim(Not: Lütfen kalkıp da ş...
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Elsa 4 yıl
İcat yapmak için sırayla

1- fikir
2- maddiyat
3- iyi bir yazılım ekibi

Gerisi çok basit zaten
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Ağzım açık kaldı. Vay anasını.
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Virtual Reality 5 yıl
Türkiye, robot sektörünün acaba neresinde?
2 Yanıt Yanıtla
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o.ozaydin 4 yıl
cok başarılı robot üreticileri var
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mahmut716 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Türkiye, robot sektörünün acaba neresinde?


sinbo.com.tr/...


işin şakası, itu arı kent'te iş görüşmesine gitmiştim, ampute insanlar için, sağlık bakanlığıyla ortak proje geliştiren bi firma ile görüşmüştüm, robot geliştirme üzerine, yavaşta olsa ilerliyor yani
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clopin 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Türkiye, robot sektörünün acaba neresinde?


Bizden ala robotmu var kardeş
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arel.gr 5 yıl
ağızla kuş tutmak gibi başarılı çalışma.
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fuckulteli 5 yıl
Statlara konulsun, tribünden atılan bozuk para ve su şişelerini yakalasın.
1 Yanıt Yanıtla
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mehmedaltair 5 yıl fuckulteli
fuckulteli
Statlara konulsun, tribünden atılan bozuk para ve su şişelerini yakalasın.

Bizimkiler yağmur gibi atınca robotun kafası karışır infilak eder
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PsychicPower 5 yıl
Adamlar bu tarz harika çalışmalara imza atsınlar, biz izlemeye kalkınca bile youtube'a uygulanan idari tedbiri görelim

(Not: Lütfen kalkıp da şöyle girersin böyle girersin demeyin, ben de rahatlıkla youtube'a ulaşabiliyorum ama olay bizimle veya bu forumla kısıtlı değil, özgürlüğü engellenen ve bunu aşamayan milyonlarca insan var)
Yanıtla +8
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mementopolis 5 yıl
her objeyi track motionsuz yakalasa daha iyi olurdu..
birde kadin konusurken robotun elinde tenis sopasi ,kadina gecirse cok güzel olacakdi :D
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SteveMeade 5 yıl
Ben fırlatsam yakalayamaz
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Akasha_Ether 5 yıl
mementopolis

her objeyi track motionsuz yakalasa daha iyi olurdu..
birde kadin konusurken robotun elinde tenis sopasi ,kadina gecirse cok güzel olacakdi :D

2 kamera, güçlü bir işlemci ve hızlı çalışan eğitilmiş bir yapayzeka ile mümkün
muhtemelen çalışmalar yapılıyordur.
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thestell 5 yıl en beğenilen
Teknoloji tablet telefon degil iste budur.
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