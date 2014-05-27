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Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde yapı malzemeleri üzerinde enerji depolanabiliyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde yapı malzemeleri üzerinde enerji depolanabiliyor
Üzerinde en çok araştırma yapılan dallardan batarya teknolojileri, halen istenilen performans ve verimlilik seviyesine ulaşabilmiş değil. Bu nedenle çalışmalarına hız kesmeden devam eden bilim insanları, yeni geliştirdikleri teknoloji sayesinde ise yapı malzemeleri üzerinde enerji depolayabiliyorlar.
Vanderbilt Üniversitesi'nde çalışma gösteren araştırmacılar tarafından hazırlanan yapısal süperkapasitör, bünyesinde nano gözenekler içeren silikon elektrotlardan oluşuyor ve standart bataryaların aksine kimyasal reaksiyon yerine, elektrik yüklü iyonlarıyla gözenekli materyaller üzerinde enerji depolaması yapabiliyor. Gerçekleştirilen testlerde 44 psi basınca ve 80g gerileme dayanarak güç depolayabilen ve sorunsuz şekilde serbest bırakabilen teknoloji, örneğin bir akıllı cep telefonu ya da otomobil gövdesi üzerinde enerji depolama gibi ilginç kullanım alanları ortaya koyabiliyor. Başka örnek olarak ev duvarları bünyesinde aydınlatma veya diğer işlemler için enerji depolama gibi bir kullanım alanı da sunabilen yapısal süperkapasitör, araştırmacılara göre mevcut lityum-iyon bataryalara göre on kat daha az enerji depoluyor ancak bin kat daha uzun süre kullanılabiliyor. Bir ev, araba gövdesi ya da uzay aracında kullanılacak yapı malzemesinin kısa süre içerisinde değiştirilmesini mantıklı bulunmayan araştırmacılar, yapısal süperkapasitör teknolojisinin bu nedenle uzun bir ömür sunduğunu ve erken aşamada olmasına rağmen de oldukça yüksek bir potansiyel vaat ettiğini belirtiyorlar.
Üzerinde çalışmalar devam eden yapısal süperkapasitör teknolojisi, makine mühendisi Cary Pint'e göre teknolojik olanaklar açısından yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.
 
Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde yapı malzemeleri üzerinde enerji depolanabiliyor

http://news.vanderbilt.edu/2014/05/liberating-devices/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TickTok 4 yıl
Çok iyi.Böyle şeyleri görmek güzel.
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The Times 4 yıl
Teknoloji gelişiyor.
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BerkhanBalta 4 yıl
Beklenen devrim gerçekleşti .
Artık 4 k ekranlara geçiş kolaylaştı
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Atmosfx 4 yıl BerkhanBalta
BerkhanBalta

Beklenen devrim gerçekleşti .
Artık 4 k ekranlara geçiş kolaylaştı

Şu yorumu eksiliyen adamlar teknolojiyi takip etmesin lütfen yahu 4k ya geçmek daha çok piksel görmek daha güzel daha gerçekci görüntü görmenin neresi kötü olabilir bunun altyapısını sağladıktan sonra bu kadar gerici olmayın yahu ..
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ens.aslan 4 yıl BerkhanBalta
bu haberin 4 k ile ne alakası var anlamadım ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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le_tatative 4 yıl
güzel güzel
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