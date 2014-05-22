Yeni geliştirilen yüksek teknoloji gözlük modeli, görme engelli kişilere yardımcı olmayı hedefliyor





Görme duyusunu kaybetmiş insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma gösteren kurumlar arasında yer alan Meksika merkezli Araştırma ve İleri Çalışmalar Merkezi, hazırladığı yeni çözüm ile sürece gözlük formunda bir alternatif getiriyor.

Tasarımsal olarak standart bir gözlük gibi görünen ancak ultrason, GPS, stereoskopik görüş ve yapay zekayı bir araya getiren yeni cihaz, görme engelli kişiler yanında ileri derece görme problemi yaşayanlara da hitap ediyor ve üst kısmında taşıdığı iki adet kameranın da yardımıyla çevrede bulunan hareketli ya da sabit objeleri algılayarak kişilere bilgi sağlayabiliyor. Cam bardak gibi şeffaf objeleri de algılayabilen gözlük, GPS teknolojisi sayesinde sesli yönlendirmeler yapabiliyor ve belirtildiği kadarıyla aktif şehir hayatında içerisinde de kullanılabiliyor. Trafik işaretlerini okuma veya gidilen konumları algılama gibi yapay zeka destekli özellikleriyle hayatı kolaylaştıran prototip ürün, sürekli kullanımda da 4 saat batarya ömrü ortaya koyabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden gözlük modeli, arştırma grubunun başındaki Prof. Bayro Corrochano'nun söylediği kadarıyla 2015 yılı içerisinde seri üretime geçiyor. Satış fiyatının ise 1500$ seviyesinde olacağı verilen bilgiler arasında.

http://www.science20.com/news_articles/created_artificial_intelligence_lenses_for_the_blind-136714