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Yeni geliştirilen yüksek teknoloji gözlük modeli, görme engelli kişilere yardımcı olmayı hedefliyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen yüksek teknoloji gözlük modeli, görme engelli kişilere yardımcı olmayı hedefliyor

Görme duyusunu kaybetmiş insanların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışma gösteren kurumlar arasında yer alan Meksika merkezli Araştırma ve İleri Çalışmalar Merkezi, hazırladığı yeni çözüm ile sürece gözlük formunda bir alternatif getiriyor.
Tasarımsal olarak standart bir gözlük gibi görünen ancak ultrason, GPS, stereoskopik görüş ve yapay zekayı bir araya getiren yeni cihaz, görme engelli kişiler yanında ileri derece görme problemi yaşayanlara da hitap ediyor ve üst kısmında taşıdığı iki adet kameranın da yardımıyla çevrede bulunan hareketli ya da sabit objeleri algılayarak kişilere bilgi sağlayabiliyor. Cam bardak gibi şeffaf objeleri de algılayabilen gözlük, GPS teknolojisi sayesinde sesli yönlendirmeler yapabiliyor ve belirtildiği kadarıyla aktif şehir hayatında içerisinde de kullanılabiliyor. Trafik işaretlerini okuma veya gidilen konumları algılama gibi yapay zeka destekli özellikleriyle hayatı kolaylaştıran prototip ürün, sürekli kullanımda da 4 saat batarya ömrü ortaya koyabiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden gözlük modeli, arştırma grubunun başındaki Prof. Bayro Corrochano'nun söylediği kadarıyla 2015 yılı içerisinde seri üretime geçiyor. Satış fiyatının ise 1500$ seviyesinde olacağı verilen bilgiler arasında.

http://www.science20.com/news_articles/created_artificial_intelligence_lenses_for_the_blind-136714 Yorum Yaz
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The Times 5 yıl en beğenilen
Bu teknolojiye daha fazla önem verilmesi gerekiyor.
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simbolmina 5 yıl
Sağlık sektörü alanına giriyor bu proje. Yürüme engelliye türlü cihaz yapam adamlar müşteri buluyor da, bu mu bulmayacak? Bence fikir muazzam. Sonraki nesil ürünleri de daha başarılı olacaktır.
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ulan64ude 5 yıl
çok yararlı bir proje, abd ve japonya gibi teknoloji konusunda lider olan ülkelerin de destek vermesi daha iyi sonuçlar elde edilmesini hızlandıracaktır
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faqa41 5 yıl
hot tamale hot hot tamale
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matmuhendisi 5 yıl
Güzel olmuş ..
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manyakurt 5 yıl
nistagmus'a da çözüm bulsalar keşke.
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Neyinkafasi 5 yıl
Kimse bu teknolojilere önem vermez çünkü cep doldurmuyor hocam.malesef firmaların bakış açısı böyle.
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The Times 5 yıl en beğenilen
Bu teknolojiye daha fazla önem verilmesi gerekiyor.
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