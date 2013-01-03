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Yeni nesil Asus PC'lerde Leap Motion'ın üç boyutlu hareket kontrol mekanizması bulunacak

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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2012'nin mayıs ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Kinect benzeri kontrol mekanizması üzerindeki çalışmalara son hız devam eden Leap Motion firması ilk OEM(orijinal ürün üreticisi) ortağının Asus olduğunu açıkladı.

Asus'un yıl içinde çıkışını gerçekleştirecek olan Intel'in Haswell tabanlı yongalarını taşıyan üst seviye dizüstü ve monitör bilgisayarlarında göreceğimiz bu teknolojinin kullanıcılara farklı bir kontrol deneyimi sunmasını bekleniyor. Bu teknolojiyi geliştirmek için mayıs ayından bu yana 12 bin geliştiriciye görev veren Leap Motion firmasının, üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasıyla birlikte 150 derecelik bir görüş açısında yer alan her iki elin ve tüm parmakların hareketini saniyede 290 kare hızla tarayarak üst seviye bir kontrol deneyimi sunduğu belirtiliyor.

Fare ve touchpad gibi mevcut kontrol mekanizmalarının yerini alması beklenen Leap Motion'ın üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasının son kullanıcı tarafından nasıl karşılanacağını bu yıl içerisinde hep birlikte göreceğiz. 


 

http://www.theverge.com/2013/1/3/3830394/leap-motion-asus-pc-deal Yorum Yaz
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3 Avatar Avatar Avatar
a_e_b 5 yıl
arkadaşlar bu cihaza çok pahalı diyenler olmuş merak edenler popular science in ağustos sayısını alabilirler orada ayrıntılı bir tanıtım var ve bu projenin fikir babasının ürettiği denklemler vb. matematiksel çözümler bu projenin bel kemiğini oluşturuyor zaten o yüzden birazcık saygılı olalım.
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kernell 5 yıl a_e_b
a_e_b

arkadaşlar bu cihaza çok pahalı diyenler olmuş merak edenler popular science in ağustos sayısını alabilirler orada ayrıntılı bir tanıtım var ve bu projenin fikir babasının ürettiği denklemler vb. matematiksel çözümler bu projenin bel kemiğini oluşturuyor zaten o yüzden birazcık saygılı olalım.

Bence cok basarli bir urun, uygulama magazinda programlar cogalmaya basladi. ilerleyen zamanlarda cok super olacak.
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DH Misafiri 5 yıl
Tasarlanan ve satılan bir ürün sadece malzemesinin fiyatıyla ölçülemez. Yıllardır tam netleşememiş emek maliyeti dediğimiz bir konu var. Üretim aşamasından önceki süreçte insanlar bu işin araştırması, planlanması ve gerçekleşmesi için bir sürü mesai haarcıyorlar. 25dolarla 70 dolar arasındaki farkı bu süreçler oluşturur. 3 parçayı birleştirmek kadar kolaysa yapın da, başka ülkelerden almak zorunda kalmayalım :)
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel bir gelisme
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broodofqueen 6 yıl
Ön sipariş verdim ya la! 85 USD nakliye dahil.
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OverClocK1ng 6 yıl
Gelecek...
Şimdiden...
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TeufeL-07 6 yıl
Hayır geç saatlerde mause kullanmayı bile zorumsarken , kim bilgisayarın başında maymun olmayı isterki ? Çizim amaçlı falan kullanılabilir belki ama oyundu , surf tü kullanışlı olacağını sanmıyorum.
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Atmin 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

Hayır geç saatlerde mause kullanmayı bile zorumsarken , kim bilgisayarın başında maymun olmayı isterki ? Çizim amaçlı falan kullanılabilir belki ama oyundu , surf tü kullanışlı olacağını sanmıyorum.

Bilgisayarda ilk çıktıgına gereksiz di şimdi elinden alamıyoruz:D
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smela 6 yıl
gerek boyut gerekse dusunulen fıyat olarak çok uygun
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serhat_ps3 6 yıl smela
smela

gerek boyut gerekse dusunulen fıyat olarak çok uygun





Arkadaşlar şimdi içeriğine göz attım içerisinde rasperi pi nin ayarında bir işlemci ve iki adet sensör var birde led lamba hepsini toplasanız 10 bilemedin 15 dolar eder adamlar 70 dolara satıyor bu kadar saf olmayın kimse bana işçilik demesin kapitalist Dünyada üretim maliyeti yok Çin de yada Tayvanda ki çalışma ortamını biliyorsunuz.
Teknolojiye lafım yok bomba gibi ama emin olun aşırı pahalı.
2 Yanıt Yanıtla +1
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cgdincer 6 yıl
mouse klavye yerini alması çok zor ihtimal, ancak mouse klavyenin içine dahili olarak monte edilerek kombine bir teknoloji yaratılabilir.
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kimi_raikonen 6 yıl
elleri fazla yormuyorsa iyi olur :D
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alito 6 yıl
teorik olarak mükemmel duruyor ama pratikteki etkileri herkese göre farklılık gösterebilir. zamanla mouse'un yerini alması, ne kadar uygulanabilir olduğuna ve ne oranda hatasız tepki verdiğine bağlı.
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