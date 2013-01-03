Yeni nesil Asus PC'lerde Leap Motion'ın üç boyutlu hareket kontrol mekanizması bulunacak

2012'nin mayıs ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Kinect benzeri kontrol mekanizması üzerindeki çalışmalara son hız devam eden Leap Motion firması ilk OEM(orijinal ürün üreticisi) ortağının Asus olduğunu açıkladı.





Asus'un yıl içinde çıkışını gerçekleştirecek olan Intel'in Haswell tabanlı yongalarını taşıyan üst seviye dizüstü ve monitör bilgisayarlarında göreceğimiz bu teknolojinin kullanıcılara farklı bir kontrol deneyimi sunmasını bekleniyor. Bu teknolojiyi geliştirmek için mayıs ayından bu yana 12 bin geliştiriciye görev veren Leap Motion firmasının, üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasıyla birlikte 150 derecelik bir görüş açısında yer alan her iki elin ve tüm parmakların hareketini saniyede 290 kare hızla tarayarak üst seviye bir kontrol deneyimi sunduğu belirtiliyor.





Fare ve touchpad gibi mevcut kontrol mekanizmalarının yerini alması beklenen Leap Motion'ın üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasının son kullanıcı tarafından nasıl karşılanacağını bu yıl içerisinde hep birlikte göreceğiz.







http://www.theverge.com/2013/1/3/3830394/leap-motion-asus-pc-deal