Yeni nesil Asus PC'lerde Leap Motion'ın üç boyutlu hareket kontrol mekanizması bulunacak

Haber Editörü
2012'nin mayıs ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Kinect benzeri kontrol mekanizması üzerindeki çalışmalara son hız devam eden Leap Motion firması ilk OEM(orijinal ürün üreticisi) ortağının Asus olduğunu açıkladı.
Asus'un yıl içinde çıkışını gerçekleştirecek olan Intel'in Haswell tabanlı yongalarını taşıyan üst seviye dizüstü ve monitör bilgisayarlarında göreceğimiz bu teknolojinin kullanıcılara farklı bir kontrol deneyimi sunmasını bekleniyor. Bu teknolojiyi geliştirmek için mayıs ayından bu yana 12 bin geliştiriciye görev veren Leap Motion firmasının, üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasıyla birlikte 150 derecelik bir görüş açısında yer alan her iki elin ve tüm parmakların hareketini saniyede 290 kare hızla tarayarak üst seviye bir kontrol deneyimi sunduğu belirtiliyor.
Fare ve touchpad gibi mevcut kontrol mekanizmalarının yerini alması beklenen Leap Motion'ın üç boyutlu hareket kontrol mekanizmasının son kullanıcı tarafından nasıl karşılanacağını bu yıl içerisinde hep birlikte göreceğiz.
http://www.theverge.com/2013/1/3/3830394/leap-motion-asus-pc-deal Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence cok basarli bir urun, uygulama magazinda programlar cogalmaya basladi. ilerleyen zamanlarda cok super olacak.
Şimdiden...
Bilgisayarda ilk çıktıgına gereksiz di şimdi elinden alamıyoruz:D
Arkadaşlar şimdi içeriğine göz attım içerisinde rasperi pi nin ayarında bir işlemci ve iki adet sensör var birde led lamba hepsini toplasanız 10 bilemedin 15 dolar eder adamlar 70 dolara satıyor bu kadar saf olmayın kimse bana işçilik demesin kapitalist Dünyada üretim maliyeti yok Çin de yada Tayvanda ki çalışma ortamını biliyorsunuz.
Teknolojiye lafım yok bomba gibi ama emin olun aşırı pahalı.