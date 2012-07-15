Yeni nesil Retina Ekranlı Macbook Pro'da arz-talep sıkıntısı sürüyor

Apple’ın dizüstü bilgisayar pazarında çıtayı yükselttiği yeni nesil Retina Ekranlı Macbook Pro’daki arz-talep sıkıntısı sürüyor. 11 Haziran’da WWDC 2012 etkinliğinde lansmanının gerçekleşmesinden hemen sonra satışa sunulan yeni nesil Macbook Pro’nun tedarik süresi 2 ile 3 haftanın altına düşmüş değil.

Satışa sunulduğu ilk gün, yoğun taleple birlikte tedarik süresi hızlı bir şekilde 2-3 haftaya yükselen yeni Macbook Pro’nun satışa sunulduğu ilk günün ertesinde ise bu süre 3-4 haftaya çıkmıştı. Yaklaşık 1 ay boyunca tedarik süresi değişmeyen bilgisayarın tedarik süresi ancak Cuma günü ilk defa 2-3 haftaya düşerken; Amerika başta olmaz üzere Apple’ın satış ayağını kendi yürüttüğü tüm pazarlarda durum aynı.

Apple’ın diğer tüm dizüstü bilgisayarlarının tedarik süresi “Hemen” olarak gözükürken yeni Macbook Pro’da bu sürenin tanıtımın üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen hala 2-3 hafta olarak durmasıyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir net açıklama gelmez iken; 2800x1800 piksellik ekranın üretimde yavaşlığa sebep olduğu muhtemel görünüyor.







