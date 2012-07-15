Yeni nesil Retina Ekranlı Macbook Pro'da arz-talep sıkıntısı sürüyor

Haber Editörü
Apple’ın dizüstü bilgisayar pazarında çıtayı yükselttiği yeni nesil Retina Ekranlı Macbook Pro’daki arz-talep sıkıntısı sürüyor. 11 Haziran’da WWDC 2012 etkinliğinde lansmanının gerçekleşmesinden hemen sonra satışa sunulan yeni nesil Macbook Pro’nun tedarik süresi 2 ile 3 haftanın altına düşmüş değil.
Satışa sunulduğu ilk gün, yoğun taleple birlikte tedarik süresi hızlı bir şekilde 2-3 haftaya yükselen yeni Macbook Pro’nun satışa sunulduğu ilk günün ertesinde ise bu süre 3-4 haftaya çıkmıştı. Yaklaşık 1 ay boyunca tedarik süresi değişmeyen bilgisayarın tedarik süresi ancak Cuma günü ilk defa 2-3 haftaya düşerken; Amerika başta olmaz üzere Apple’ın satış ayağını kendi yürüttüğü tüm pazarlarda durum aynı.
Apple’ın diğer tüm dizüstü bilgisayarlarının tedarik süresi “Hemen” olarak gözükürken yeni Macbook Pro’da bu sürenin tanıtımın üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen hala 2-3 hafta olarak durmasıyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir net açıklama gelmez iken; 2800x1800 piksellik ekranın üretimde yavaşlığa sebep olduğu muhtemel görünüyor.
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Retina aslında büyük ekranlar için hala yeni bir teknoloji.Apple new ipade retina koyarken bana kalırsa çok zorluk çekti.Bunun sonucunda güzel ama ne yazikki bir önceki modele göre daha ağır ve daha kalın oldu.Fakat macbook pro yla bana kalırsa gelişme gösterdiler.Cİhaz çok ince gerçekten.Seneye çıkacak ipad modelinde ko kalınlık ve incelik sorunu olmayacak büyük ihtimalle.Yine macbook air serisi güncellenebilir retina desteğiyle.
kalınlığa ve ağırlığa ekran değil arttırılan batarya sebep oldu. er geç tabii ki güncellenecek er geç normal pcler de yüksek çözünürlüklere kavuşacak zaten ama şu andan bahsediyoruz.
prolarda oyun oynanıyor, airde ise pek oynanmıyor, aksine air'e öncelik verilmeliydi ama ilginç..
Siz fiyat bakımından değerlendiriyorsunuz. Bu yenlikçi bir ürün.Firmanın yenilikçi olduğunuda anlamak pek zor değil. Nasıl iphone dan sonra telefon kavramı değiştiyse, ipad ten sonra tablet türediyse ve macbook ların basarısı gün geçtikçe arttıkça ultrabooklar çıktı.Ha ben çıkmasın demem.İyi oluyo rekabet olunca daha iyi çalışırlar.Fakat bazı firmalar ne yazıkki bunların neredeyse aynısını yapıp içine windows veya android koyup satıyorlar.İşte bu firmalar yenilikçi olmuyor.Örnegın ben bu konuda en çok htc yi severim.Htc nin coğu telefonu kendine özgün tasarımlara sahiptir.Bu arada apple ürünlerinin fiyatının yüksek olmasınin sebepleride malzeme kalitesi ve yenilikci tasarımlar, yazılım donanım uyumluğu ve cihazların birbirleri arasında uyum içinde çalışmasıdır.Bir kere alırsınız sonrasında fazla miktarda para harcama yapmassınız.Yeni isletim sistemleri osx lion çıktığında 30 dolara sattılar.Office benzeri programları mükemmel, officeten cok daha kullanıcı dostu ve yetenekli ustelik cok ucuz.Birde imovie ve garageband gibi cidden harika uygulamaları var.Bu kadar yetenekli programlar cok ucuza satılıyor.İşte o yüzden bir kere ödersiniz sonrasında gayet uygun rakamlarda isteginize göre seyler satin alabilirsiniz.
bende 2010 mid 13' bir macbookpro var.amerikadan gelecek akrabam var 10 gün sonra.retina ekran mı alayım yoksa yeni bir macbook pro 13' i5 işlemcili karar veremedim.
karar veremememin sebebi retina ekranda sorunlarla karşılaşıldığı.bende de şans yok şimdi getirtirim sorunla karşılaşırım diye korkuyorum
bir akıl verin lütfen.
Apple diğer markalara öncü olmakta kalite çıtasını yükseltmekteler...
Fan ile dışarı atılan sıcak havanın yani ısınma problemini çok dahihanece çözmüşler...
Karşımızda retina ekranlı bir üründen ibaret değil.. Tasarımda emek ve akıl bolca var...
pixel filan gormek mumkun degil yag gibi akip gidiyor ekran. zaten kasa inceligi ve kolay tasinabilirligi de harika. 2 kg ve diger plastik kasa laptoplar gibi degil gayet saglam. tutup kaldirinca cat cut sesleri gelmiyor. :)
yalniz 2 sikintim var.
1.si mag safe in ikinci versiyonu kullaniliyor retina ekranlarda. bu bir onceki jenerasyon mag safe kadar gucsuz degil manyetigi. hal boyle olunca gene kabloya takildiginizda cihazin dusme ihtimali var. ozellikle takilip denemedim ama onceki nesil mag safe cok daha hassasti. belki hava sicakligindan olabilir. metal genlesip sikisiyordur. bu yuzden zor cikiyor olabilir.
2.si ise sogutma. acikcasi cihaz soguk degil. her ne kadar cayir cayir yanmasa da sicakligini hissettiriyor. belki hava sicakligindan olabilir eylul ekim gibi degerlendirmek lazim biraz da.
bu arada bilkom fiyati da belli oldu nakit verirseniz 5500 lira. ben 6500 7000 den kapiyi acarlar diye bekliyordum ama dusundugumden ucuz fiyat cekti bilkom. ayrica daha gelmemis cihazlar sanirim on siparis aliyorlar.
sen nerden aldin derseniz sahibinden com uzerinden satanlardan aldim. 4450 liraya geldi aracai komisyonuyla filan. turkce klavye ve 2 yillik garanti takintiniz yoksa bu tur farkli arayislara girebilirsiniz. (1 yil uluslararassi garanti var)
tavsiye ederim guzel cihaz.
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