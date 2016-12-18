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Yeni nesil hafif zırhlı paletli araçlara yerli motor geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, yeni nesil hafif zırhlı paletli araçlar için güç grubu geliştirilmesi maksadıyla BMC firmasıyla başlattığı sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
13,5b
1
20
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Zırhlı mekanize ve motorlu piyade tugayları için 1800 adet yeni nesil hafif zırhlı paletli araç alımına ilişkin projenin bir uzantısı olarak güç grubunun geliştirilmesiyle ilgili de çalışmalar sürüyor.
Askeri kara aracı üretiminde artık dünyada bir marka haline gelmeye başlayan Türkiye'nin, bu araçların motorlarını üretememesinin getirdiği zorlukların yerli üretim ile üstesinden gelmek için çalışmalar sürüyor.
Milli tank Altay'ın güç grubunun geliştirilmesi maksadıyla görevlendirilen TÜMOSAN'ın çalışmaları sürerken, diğer askeri kara araçları içinde projeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil hafif zırhlı paletleri araçlar için güç grubu geliştirilmesine yönelik sözleşme görüşmelerinin 28 Ekim 2016 tarihinde başladığı Savunma Sanayii Müsteşarlığının resmi web sitesi tarafından duyuruldu.
Türkiye'nin milli ve yeni nesil ana muharebe tankı olan Altay ile birlikte görev yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir güç çarpanı olacak olan yeni nesil hafif zırhlı paletli araçlar yüksek ateş gücünün yanı sıra muharebe alanında personel taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Paletli olmaları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olan araçlar yüksek teknoloji ürünü donanım paketleriyle personele muharebe sahasında büyük avantaj sağlıyor.
Bu avantajlara örnek olarak FNSS'in geliştirdiği Kaplan-20 adı verilen yeni nesil hafif zırhlı paletli araçtaki kullanıcı personelin taktığı bir gözlük, kafasını nereye çevirirse çevirsin o noktayı görebilmesini sağlıyor. Aracın farklı noktalarına yerleştirilen ve toplamda 360 derece açıda görüntü veren kameraların sağladığı görüntüler, personelin kafasını çevirdiği yeri personele gösteriyor. Böylece aracın içinde hedef olmadan, aracın 360 derece tamamını gözlemleme imkanı sunuluyor.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler/Sayfalar/proje.aspx?projeID=320 Yorum Yaz
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gbzlim 2 yıl en beğenilen
Forumdakilerin "Ama motoru yabancı böyle yerli mi olur " diye bahaneleri vardı oda kalmayacak gibi.
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Virinom 2 yıl
10 15 yıl ertelenir.
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Torlak Kemal 2 yıl infom@n
Hayır değil. Geliştirilen motoru otomotiv endüstrisinde kullanılan "endüstriyel olmayan "consumer" tipi motorlarla kıyaslamak büyük hata. 4.1 litre motordan 115 HP ve 430 NM güç değerleri çıkartmak makuldür. Bu motoru pikap motorlarıyla değil, muadilleriyle karşılaştırman gerekir. Muadilini bulamadıysan ve mutlaka karşılaştırman gerekiyorsa, traktör motorlarıyla karşılaştır:
masseyferguson.com.tr/...
Tümosanın da konu motoru özellikle traktörleri için geliştirdiğini düşünüyorum.
Anladığım kadarıyla bu motorda turbo ünitesi ve IC yok ve zaten bence herhangi bir askeri zırhlı araçta kullanılmayacak. Çünkü 115 HP ile ancak 2-3 tonluk bir araç sıkıntısız bir şekilde yürütülebilir ve bu sıklette bir zırhlı araç veya APC neredeyse imkansız. Sanırım bu motoru deneysel amaçlarla bir tür şablon olarak ürettiler. Bunda muhtemelen bazı teknolojileri test edip, büyük versiyona adapte edecekler.
Sonuçta tankın güç gereksinimi belli ve daha şimdiden deklare edilmiş: 1800 HP. O zaman Tümosan 1800 HP'lik bir güç ünitesi üretmeyip, 500 HP'lik bir güç ünitesi mi teslim edecek öreneğim? Elbette hayır. 1800 HP denmişse 1800 HP'lik güç ünitesi teslim edilecektir. Yukarıdaki 115 HP'lik motor bir turbo uygulaması ile rahatça 2 katı güç üretebilir.
Tümosan bence doğru bir seçim. Tümosan zaten motor üretiyor, işi bu dizel motor konusunda çok önemli bir birikimi var.
Bence doğru yoldalar, sabırlı olmak gerek.
Hayır değil. Geliştirilen motoru otomotiv endüstrisinde kullanılan "endüstriyel olmayan "consumer" tipi motorlarla kıyaslamak büyük hata. 4.1 litre motordan 11...
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DH Misafiri 2 yıl
Tartışılanların konuyla ilgisi yok. Sonuçta 12 silindirli ağır bir motor üretilecek. Ağır bir motorda üretilecek döküm şeklindeki malzemenin silindir bloğu,pistonlar, biyeller, krank v.b gibi dayanıklı alaşımdan yapılması gerekiyor. Bu alaşımın elimizde formülleri yok bu bir. Bu formülleri internetten bulamazsınız. Çünkü stratejik bir bilgi olduğunu düşünüyorum. İkincisi bu malzemeleri torna tesviye için orijinal güçlü aletler gerekir.Çünkü milimetrik incelikde bir tesviye gerekir.Bu tür aletlerin üretimi de belki tank motoru üretmek kadar zor olabilir.Son derece steril üretim ortamları gerekir. Üretim hatlarının dizaynı, ışıklandırılması, vinçler, belki el değmeden yapılması gereken işler. Kısaca şunu demek istiyorum. Türkiye,'de montaj yaparak çalışan Koç veya BMC gibi firmaların bu kapasitede bir teknolojiye sahip olduğunu sanmıyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Zma nin turk versiyonu askerde zpt zma kullanmis biri olarak soyluyorum bu araclar zpt 260hp 2 zamanli 6 silindirli 3 ileri otomatik aaate 60km hiz yapiyordu zma 300hp 2 zamanli 6 silindirli 4 ileri otomatik oda 60 km hiz yapiyordu. Aralarindaki fark zpt 2 aku zma 4 aku vb..
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Source 2 yıl
Güzel bir haber umarım en kısa sürede motor üretime geçer.
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BekirHan 2 yıl
BMC motorları tamamiyle Cummins' ten alıyor. Anladığım kadarıyla güç çevirme organı kısmını BMC yapacak.
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emre_virüs 2 yıl BekirHan
Otosan hem tank hem de hafif zırhlı motorunu ülkede üretebilecek en yetkin firma ama teklif dahi vermediler.
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halitozbasli 2 yıl
Tulpardan daha dar ve yüksek. Bunlar hala ZMA şaselerinden bişiler yapacaz diye uğraşıp duruyor. Yere ne kadar alçak o kadar yüksek beka kabiliyeti. ABDnin M2anın yerine geçirmeyi düşündüğü yeni tankının kule dahil yerden yüksekliği 190cm. Neden böyle derseniz. Artık kara radarlar çok gelişti eskiden kara hedeflerini havadan ayırt etmek güçtü artık resmini çiziyor. Tankı ne kadar alçak yaparsan radarca saplanması güçleşiyor at unut silahları kitleyemediği için helicopterin yaklaşması gerekiyor bu seferde destek ünitelerinin karadan havaya savunma şemsiyesine giriyo. Yine tow veya cornetle yerden 2.5 mtr yüksekliğinde tanka nişan tutmakla 1.90lık tankı yada destek aracını tuturmak arasında dağlar var. kısaca alçak iyidir birde geniş oldumu tadından yenmez.
1 Yanıt Yanıtla +1
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mladenbmv 2 yıl
güzel gelişmeler.bksana karayel de bile motor avurturya ve adamlar satış yapmıycaz diye bağıryorlar sanki biz yapamıycaz motor.
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gbzlim 2 yıl en beğenilen
Forumdakilerin "Ama motoru yabancı böyle yerli mi olur " diye bahaneleri vardı oda kalmayacak gibi.
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interwap 2 yıl gbzlim
gbzlim

Forumdakilerin "Ama motoru yabancı böyle yerli mi olur " diye bahaneleri vardı oda kalmayacak gibi.

Tümosan şimdi "motoru üretmeye başlıyorum" dese en az 5-6 senesi var.
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stalker(1979) 2 yıl
BMC ve Tümosan, motor için beraber çalışsalar ya? Sonuçta BMC dizel motor konusunda deneyimi olan bir firma. Hatta Yavuz motor diye bir firmamız bile var. Hepsi çalışsalar güçlü dizel bir motor yapabilirler.
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gereksiz95 2 yıl
Hitman'den çok mustafa koç'a benziyor.
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infom@n 2 yıl
Ne yalan söyleyeyim Tasarımcılar müthiş iş çıkarıyor. Yeni nesil araçaların tipi çok hoşuma gidiyor.
Modern görünüme sahip bir araç içindeki teknolojiler hakkında fikir verir. Bu araçlarla karşı karşıya gelenler bir kez daha düşünecektir.
Şu motor işini de devlet (!) çok yanlış firmaya verdi bence. Sanki TÜMOSAN hayatında hiç motor üretmemiş gibi yani sıfırdan başlayacak gibi uzun bir süre talep etmiş.
4.1 Litre motordan 115 Bg güç 430nm tork almışlar.
Pickup üreten firmalar 2,3 Litre motordan 190 Bg güç 450nm tork almış.
Daha emekleyen bir firma nasıl 5 yıl sonra, askeri standartlarda yani en ölümcül koşullarda arıza yapmayan 26 Litre V12 motor üretecek göreceğiz.
Umuyorum her şey askerimiz için en iyisi olur.
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GreyParrot 2 yıl infom@n
Orijinalden alıntı: infom@n
Ne yalan söyleyeyim Tasarımcılar müthiş iş çıkarıyor. Yeni nesil araçaların tipi çok hoşuma gidiyor.
Modern görünüme sahip bir araç içindeki teknolojiler hakkında fikir verir. Bu araçlarla karşı karşıya gelenler bir kez daha düşünecektir.
Şu motor işini de devlet (!) çok yanlış firmaya verdi bence. Sanki TÜMOSAN hayatında hiç motor üretmemiş gibi yani sıfırdan başlayacak gibi uzun bir süre talep etmiş.
4.1 Litre motordan 115 Bg güç 430nm tork almışlar.
Pickup üreten firmalar 2,3 Litre motordan 190 Bg güç 450nm tork almış.
Daha emekleyen bir firma nasıl 5 yıl sonra, askeri standartlarda yani en ölümcül koşullarda arıza yapmayan 26 Litre V12 motor üretecek göreceğiz.
Umuyorum her şey askerimiz için en iyisi olur.

O 2,3 litre motor atmosferik motor değildir, askeri araçlar gibi yüksek dayanım göstermesi gereken yerlerde turbo motor gibi yüksek hata oranlarına sahip parçaların kullanılması doğru olmaz.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Torlak Kemal 2 yıl infom@n
Hayır değil. Geliştirilen motoru otomotiv endüstrisinde kullanılan "endüstriyel olmayan "consumer" tipi motorlarla kıyaslamak büyük hata. 4.1 litre motordan 115 HP ve 430 NM güç değerleri çıkartmak makuldür. Bu motoru pikap motorlarıyla değil, muadilleriyle karşılaştırman gerekir. Muadilini bulamadıysan ve mutlaka karşılaştırman gerekiyorsa, traktör motorlarıyla karşılaştır:
masseyferguson.com.tr/...
Tümosanın da konu motoru özellikle traktörleri için geliştirdiğini düşünüyorum.
Anladığım kadarıyla bu motorda turbo ünitesi ve IC yok ve zaten bence herhangi bir askeri zırhlı araçta kullanılmayacak. Çünkü 115 HP ile ancak 2-3 tonluk bir araç sıkıntısız bir şekilde yürütülebilir ve bu sıklette bir zırhlı araç veya APC neredeyse imkansız. Sanırım bu motoru deneysel amaçlarla bir tür şablon olarak ürettiler. Bunda muhtemelen bazı teknolojileri test edip, büyük versiyona adapte edecekler.
Sonuçta tankın güç gereksinimi belli ve daha şimdiden deklare edilmiş: 1800 HP. O zaman Tümosan 1800 HP'lik bir güç ünitesi üretmeyip, 500 HP'lik bir güç ünitesi mi teslim edecek öreneğim? Elbette hayır. 1800 HP denmişse 1800 HP'lik güç ünitesi teslim edilecektir. Yukarıdaki 115 HP'lik motor bir turbo uygulaması ile rahatça 2 katı güç üretebilir.
Tümosan bence doğru bir seçim. Tümosan zaten motor üretiyor, işi bu dizel motor konusunda çok önemli bir birikimi var.
Bence doğru yoldalar, sabırlı olmak gerek.
1 Yanıt Yanıtla +15
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