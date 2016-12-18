Yeni nesil hafif zırhlı paletli araçlara yerli motor geliyor

Zırhlı mekanize ve motorlu piyade tugayları için 1800 adet yeni nesil hafif zırhlı paletli araç alımına ilişkin projenin bir uzantısı olarak güç grubunun geliştirilmesiyle ilgili de çalışmalar sürüyor.

Askeri kara aracı üretiminde artık dünyada bir marka haline gelmeye başlayan Türkiye'nin, bu araçların motorlarını üretememesinin getirdiği zorlukların yerli üretim ile üstesinden gelmek için çalışmalar sürüyor.

Milli tank Altay'ın güç grubunun geliştirilmesi maksadıyla görevlendirilen TÜMOSAN'ın çalışmaları sürerken, diğer askeri kara araçları içinde projeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni nesil hafif zırhlı paletleri araçlar için güç grubu geliştirilmesine yönelik sözleşme görüşmelerinin 28 Ekim 2016 tarihinde başladığı Savunma Sanayii Müsteşarlığının resmi web sitesi tarafından duyuruldu.

Türkiye'nin milli ve yeni nesil ana muharebe tankı olan Altay ile birlikte görev yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir güç çarpanı olacak olan yeni nesil hafif zırhlı paletli araçlar yüksek ateş gücünün yanı sıra muharebe alanında personel taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Paletli olmaları sayesinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olan araçlar yüksek teknoloji ürünü donanım paketleriyle personele muharebe sahasında büyük avantaj sağlıyor.

Bu avantajlara örnek olarak FNSS'in geliştirdiği Kaplan-20 adı verilen yeni nesil hafif zırhlı paletli araçtaki kullanıcı personelin taktığı bir gözlük, kafasını nereye çevirirse çevirsin o noktayı görebilmesini sağlıyor. Aracın farklı noktalarına yerleştirilen ve toplamda 360 derece açıda görüntü veren kameraların sağladığı görüntüler, personelin kafasını çevirdiği yeri personele gösteriyor. Böylece aracın içinde hedef olmadan, aracın 360 derece tamamını gözlemleme imkanı sunuluyor.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler/Sayfalar/proje.aspx?projeID=320