Yeni nesil iPad’e ait olduğu iddia edilen bir donanım internete sızdırıldı

Yeni nesil Apple ürünlerinden hangilerinin bu yıl çıkacağı tahminleri üst üste gelirken bu yılın belki de en ilginç paylaşımı bu gün internette ortaya çıktı.





Tayvanlı teknoloji bloğu Apple.pro yeni nesil iPad’e ait olduğunu iddia ettiği bir donanım parçasını internette paylaştı.





Resimde görülen parça 30 pinli bir dock girişi. Alt kısmında beyaz plastik olduğu görülen 30 pinli dock girişinin model numarası 821-1259-06. Şimdiki iPad 2’de kullanılan girişin model numarası ise 821-1180-A şeklindeydi.





Alt kısımda bulunan beyaz plastik parça yeni iPad’in beyaz ve siyah versiyonlarının olacağını belirtiyor. Bu da çok şaşırtıcı bir gelişme değil.





Apple.pro sitesi daha önce de bazı Apple ürünlerine ait parçaların görsellerini ele geçirmişti. Bu bakımdan gerçeğe bir parça yakın olma ihtimali var.





Ancak bu parça üretilecek yeni iPad 2 modellerinde de kullanılabilir. Bu şimdilik belirsiz bir konu.





Yeni nesil iPad ile ilgili dedikodular iPad 2 lansmanından sonra başlamıştı. Yüksek çözünürlüklü ve profesyonellere yönelik bir iPad HD modeli piyasaya sürüleceğini iddia edenlerin yanında bu yıl yeni bir iPad modelinin çıkmayacağını iddia edenler de bulunuyor.





Her zaman olduğu gibi Apple hiç bir dedikodu hakkında yorum yapmıyor. Bu şekilde daha fazla gündemde kalmayı başarıyor.