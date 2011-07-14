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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil iPad’e ait olduğu iddia edilen bir donanım internete sızdırıldı

7 yıl
3,5b
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6
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Apple ürünlerinden hangilerinin bu yıl çıkacağı tahminleri üst üste gelirken bu yılın belki de en ilginç paylaşımı bu gün internette ortaya çıktı.

Tayvanlı teknoloji bloğu Apple.pro yeni nesil iPad’e ait olduğunu iddia ettiği bir donanım parçasını internette paylaştı. 

Resimde görülen parça 30 pinli bir dock girişi. Alt kısmında beyaz plastik olduğu görülen 30 pinli dock girişinin model numarası 821-1259-06. Şimdiki iPad 2’de kullanılan girişin model numarası ise 821-1180-A şeklindeydi.

Alt kısımda bulunan beyaz plastik parça yeni iPad’in beyaz ve siyah versiyonlarının olacağını belirtiyor. Bu da çok şaşırtıcı bir gelişme değil.

Apple.pro sitesi daha önce de bazı Apple ürünlerine ait parçaların görsellerini ele geçirmişti. Bu bakımdan gerçeğe bir parça yakın olma ihtimali var.

Ancak bu parça üretilecek yeni iPad 2 modellerinde de kullanılabilir. Bu şimdilik belirsiz bir konu. 

Yeni nesil iPad ile ilgili dedikodular iPad 2 lansmanından sonra başlamıştı. Yüksek çözünürlüklü ve profesyonellere yönelik bir iPad HD modeli piyasaya sürüleceğini iddia edenlerin yanında bu yıl yeni bir iPad modelinin çıkmayacağını iddia edenler de bulunuyor.

Her zaman olduğu gibi Apple hiç bir dedikodu hakkında yorum yapmıyor. Bu şekilde daha fazla gündemde kalmayı başarıyor. 

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detroit21 7 yıl
napolyon94
DH de apple haberi olmayan bir gun yok

DH de android haberi olmayan bir gun varmi ? (ki;bu durumdan banane haber yapiyorlarsa okur gecerim onemli bir yorum yapma ihtiacim olursa iste ozaman yorum yaparim.Haber zamani TV kanallarda-gazetelerde olan haberlere ne demeli adamlar bi cinayeti 1 senedir bitirememislerdi.Sizin anlayamayacaginiz apple suanda yeni cihazlarini piyasaya surme zamani herkesin gozu onda o yuzden boyle gereksiz-gerekli haberler apple-android kullanicilarinin ilgi alanlarina giriyor.)Saygılar...
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napolyon94 7 yıl
DH de apple haberi olmayan bir gun yok
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tgezer 7 yıl
Ya hu sanki CIA in gizli belgeleri ele geçmiş . Kıçı kırık bir parça işte . Beni de sıkıyor bu apple haberleri . Şurada milyonlarca programdan bir kaçını paylaşsak fena olmaz mı ?
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sertacarslan 7 yıl
sertacarslan
WP7, Android, Symbian, Rim fanı falan değilim, ama bu Apple haberleri ve firmanın icraatları beni inanılmaz anti-applecı yaptı...

Edit : Bu kadar mı önemli ipad bilmemkaçın içindeki bir parçanın fotoğrafları ele geçirilmişmiş... Bu ipad Godsent falan birşey mi?
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sertacarslan 7 yıl
WP7, Android, Symbian, Rim fanı falan değilim, ama bu Apple haberleri ve firmanın icraatları beni inanılmaz anti-apple'cı yaptı...
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hakanr 7 yıl
Daha fazla gündemde kaldığı belli zaten bu tür haberleride piyasaya bizzat kendilerinin sürdüklerinden de eminim zaten. Baştada dediğim gibi maksat gündem yaratmak. Gündem yaratmak = beklenti = REKLAM ;)
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